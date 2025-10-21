Ninh Dương Lan Ngọc giàu sụ

Được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những gương mặt được yêu mến bậc nhất của showbiz hiện nay. Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc trong trẻo, duyên dáng, cô còn chinh phục khán giả bằng thực lực diễn xuất qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn... Ngoài phim ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và gameshow ăn khách, giúp tên tuổi cô ngày càng phủ sóng rộng rãi.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Ninh Dương Lan Ngọc đã gặt hái được nhiều thành công và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh xe sang, hàng hiệu và những hợp đồng quảng cáo giá trị, căn biệt thự 4 tầng xa hoa tại TP.HCM cũng là minh chứng rõ nét cho cuộc sống sung túc, viên mãn của nữ diễn viên 33 tuổi.





Biệt thự 4 tầng là một trong những tài sản gây ấn tượng nhất của Ninh Dương Lan Ngọc, tọa lạc tại khu nhà giàu TP.HCM. Ngôi nhà nằm trên vị trí đắc địa với hai mặt tiền rộng thoáng, tổng diện tích khoảng 210m2, trong đó 140m2 dành cho diện tích sàn, phần còn lại được thiết kế thành sân vườn xanh mát. Biệt thự mang tông trắng - xám - nâu hiện đại, bao quanh là hàng rào và cây cối tươi tốt, vừa đảm bảo sự riêng tư, an toàn vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Cận cảnh căn biệt thự sang trọng của Ninh Dương Lan Ngọc

Khu vực sân vườn thoáng đãng

Phòng khách

Biệt thự của Lan Ngọc không chỉ nổi bật ở vẻ ngoài bề thế mà còn gây ấn tượng mạnh với không gian nội thất tinh tế bên trong. Ngay từ tầng 1, hệ cửa gỗ kết hợp kính được thiết kế theo phong cách hiện đại, vừa thanh lịch vừa đón sáng tự nhiên.

Bước vào phòng khách, cảm giác đầu tiên là sự sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết. Toàn bộ tầng 1 được nữ diễn viên bố trí làm phòng khách, phòng bếp và khu vực ăn uống, tạo nên một không gian sinh hoạt mở, tiện nghi và ấm cúng. Hai gam màu chủ đạo trắng và nâu gỗ mang lại vẻ hiện đại nhưng vẫn ấm áp, gần gũi.

Trung tâm căn phòng là bộ sofa lớn - nơi gia đình quây quần trò chuyện, xem phim, bên cạnh chiếc TV màn hình phẳng nổi bật như điểm nhấn thị giác. Liền kề đó là khu bếp - góc yêu thích của "ngọc nữ" khi cô trổ tài nấu nướng. Ngăn cách tinh tế bằng kệ trưng bày rượu và đồ uống, không gian này vừa tiện dụng vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.

Phòng bếp

Phòng bếp được Lan Ngọc thiết kế liền kề phòng khách nhưng vẫn có sự tách biệt tinh tế nhờ bức tường chắn hiện đại, giúp không gian vừa thoáng vừa đảm bảo riêng tư. Dù không quá rộng, khu bếp vẫn tạo ấn tượng bởi cách bài trí gọn gàng, khoa học và sang trọng.

Toàn bộ đồ dùng, từ tủ bếp, bếp nấu, lò vi sóng đến máy hút mùi đều được trang bị đầy đủ và đồng bộ, thể hiện rõ sự đầu tư chỉn chu của chủ nhân. Hệ tủ bếp được thiết kế với gam màu sáng, kết hợp cùng mặt bếp đá tự nhiên, mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại và dễ vệ sinh. Các kệ gia vị, dụng cụ nấu nướng được sắp xếp khéo léo trên kệ tủ, vừa tiện lợi khi sử dụng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Điểm nhấn nổi bật trong không gian này chính là đảo bếp nhỏ gọn cùng quầy trưng bày rượu. Tuy không cầu kỳ nhưng phòng bếp vẫn toát lên sự tinh tế, tiện nghi và phản ánh rõ gu thẩm mỹ hiện đại của Lan Ngọc.

Phòng ngủ

Từ tầng 2 trở lên, biệt thự của Lan Ngọc được dành trọn cho không gian riêng tư. Với lợi thế diện tích rộng rãi, nữ diễn viên thiết kế nhiều phòng ngủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình cũng như có thêm chỗ nghỉ cho bạn bè, người thân khi ghé thăm. Mỗi căn phòng đều được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi và cảm giác ấm cúng.

Phòng ngủ chính của Lan Ngọc là không gian thể hiện rõ nhất gu sống tinh tế của cô. Căn phòng sử dụng tông màu trung tính nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc bận rộn. Đối diện giường ngủ là kệ TV và khu để đồ trang trí nhỏ, tạo điểm cân bằng cho tổng thể không gian. Người đẹp còn đầu tư hẳn một phòng thay đồ riêng liền kề với lối dẫn vào phòng tắm. Khu vực này được bố trí hệ tủ âm tường lớn, ánh sáng dịu nhẹ giúp dễ dàng lựa chọn trang phục. Cô cũng sắm thêm ghế mát-xa và nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân tại nhà.

Nguồn: NhaF