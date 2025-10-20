Ông bà dặn: Giữ 5 thứ này trong nhà, gia đình lục đục, sớm muộn cũng gặp xui

Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 5 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.

1. Gương nứt hoặc bẩn

Gương không chỉ là vật dụng trang trí mà còn có vai trò phản chiếu năng lượng trong phong thủy. Một chiếc gương nứt, trầy xước hay lâu ngày bám bụi sẽ không còn khả năng phản chiếu năng lượng tốt, thay vào đó tạo ra sự trì trệ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gương hỏng dễ khiến gia chủ căng thẳng, hay cáu gắt, các mối quan hệ trong nhà trở nên lạnh nhạt, tài lộc khó tụ. Vì vậy, nếu phát hiện gương hư hại, hãy thay thế ngay hoặc treo gương mới, sạch sẽ để hút vận may và hóa giải sát khí.

2. Cây và hoa héo úa

Cây xanh mang đến sinh khí, giúp tinh thần thoải mái và tăng cường vận khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi cây héo, hoa úa hoặc cây chết vẫn được giữ lại, chúng sẽ âm thầm kéo năng lượng tiêu cực vào không gian sống. Người trong nhà dễ cáu gắt, mất tập trung, công việc và tiền bạc khó thuận lợi. Bí quyết đơn giản là thường xuyên cắt tỉa, thay nước, bỏ cây chết và giữ lại cây tươi khỏe, vừa đẹp mắt vừa duy trì năng lượng tích cực.

3. Lịch cũ

Lịch là biểu tượng dòng chảy thời gian. Giữ lại lịch cũ đồng nghĩa với việc “níu kéo” quá khứ, khiến vận khí khó chuyển biến, tâm lý bị ràng buộc vào những điều đã qua. Ông bà xưa dặn, cuối năm nên dọn bỏ lịch cũ, treo lịch mới, vừa giúp không gian tươi mới vừa tạo luồng khí mới cho cả gia đình. Đây là lý do nhiều gia đình có thói quen treo lịch mới đúng ngày đầu tháng hay dịp Tết, để đón vận may và năng lượng tích cực.

4. Đồ điện hỏng hoặc linh kiện cũ

Những thiết bị điện hỏng, dây điện rối hoặc linh kiện cũ không chỉ gây nguy hiểm về chập cháy, điện giật, mà theo quan niệm dân gian, còn khiến luồng khí trong nhà bị trì trệ. Sự trì trệ này kéo theo tinh thần uể oải, các mối quan hệ gia đình căng thẳng và vận may giảm sút. Giải pháp là thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị điện, vừa đảm bảo an toàn vừa giúp không gian thông suốt, tinh thần thảnh thơi.

5. Đồ lộn xộn, không dùng

Đây là món đồ mà nhiều người ít quan tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và luồng năng lượng trong nhà. Quần áo, sách báo, vật dụng cũ chất đống, lâu ngày không sử dụng khiến không gian ngột ngạt, bừa bộn, từ đó tinh thần gia chủ bị ảnh hưởng, dễ nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Cách tốt nhất là dọn dẹp thường xuyên, bỏ đi vật không cần thiết, đồng thời sắp xếp gọn gàng các vật dụng còn dùng, tạo không gian thoáng đãng, dễ chịu.

Dọn nhà, dọn vận may

Việc dọn dẹp, sắp xếp và loại bỏ những món đồ kể trên không chỉ giúp ngôi nhà gọn gàng, tinh thần thoải mái, mà còn giúp tối ưu hóa vận khí, giảm xui xẻo. Đây là lý do tại sao ông bà xưa luôn nhắc nhở: giữ nhà sạch, loại bỏ những vật cản trở may mắn, và chọn lọc vật dụng thông minh.

Hãy nhớ, mỗi không gian đều phản ánh năng lượng của gia chủ. Một chút chú ý trong việc dọn dẹp, thay thế vật dụng sẽ giúp gia đình hạnh phúc hơn, công việc thuận lợi hơn và mở ra cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp mới.