Ông bà dặn: "Đừng trồng cây dữ trước nhà, lộc tới cửa cũng hóa hư không" - 4 loài cây nhất định phải tránh né

Phong thủy vốn tin rằng trước cửa nhà là nơi nạp khí quan trọng nhất, là chỗ đón nhận ánh sáng, gió và năng lượng của đất trời. Cửa chính thông thoáng, sáng sủa thì vận khí trong nhà sẽ hanh thông, tài lộc dễ đến. Nhưng chỉ cần trồng nhầm vài loại cây “phạm phong thủy”, chẳng khác nào tự tay dựng vật cản ngay lối Thần Tài gõ cửa.

Nhiều người thích trồng cây để che nắng, lấy bóng mát hoặc tạo điểm nhấn xanh cho không gian sống, nhưng không phải loại nào cũng hợp để đặt ngay trước cửa. Đặc biệt là 4 cái tên sau đây.

1. Cây liễu

Cây liễu mềm mại, đẹp mắt, nhưng trong phong thủy lại mang ý nghĩa buồn bã, chia ly. Dáng rủ của liễu khiến năng lượng bị kéo xuống, dương khí trong nhà khó lưu thông. Ông bà ví cây liễu như “nước mắt treo trước cửa” – nhà có liễu, người đi ít về, dễ gặp cảnh xa cách. Vì vậy, cây liễu chỉ hợp trồng ở công viên, ven hồ, chứ không nên đứng canh cửa nhà.

2. Cây dâu tằm

Trong chữ Hán, cây dâu được viết là 桑 (tang), đồng âm với chữ 喪 (tang) – nghĩa là tang tóc, mất mát. Vì vậy, người xưa kiêng trồng dâu trước cửa để tránh điềm chẳng lành. Tuy cây dâu có nhiều công dụng, nhưng theo phong thủy, nếu muốn trồng thì nên đặt ở phía sau nhà, tượng trưng cho sự bền vững, tránh mang âm khí chắn trước cửa.

3. Cây xương rồng

Xương rồng tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, nhưng các gai nhọn hướng ra ngoài lại mang sát khí, vô tình “xua” luôn cả vận may. Đặt xương rồng trước cửa giống như dựng hàng rào ngăn dòng khí lành. Nếu yêu thích loại cây này, bạn có thể để ở ban công hoặc cửa sổ hướng ra ngoài, giúp hóa giải tà khí thay vì cản lộc.

4. Cây đa, cây si

Hai loại cây này thường mọc ở đình chùa, miếu mạo – nơi linh khí tụ lại. Chính vì thế, ông bà ta xem đa, si là “cây thần”, không nên trồng trong nhà ở, đặc biệt là trước cửa. Bộ rễ to, ăn sâu khiến đất xung quanh dễ bị khô cạn, âm khí tích tụ, lâu ngày khiến ngôi nhà trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Người xưa tin rằng nhà càng nhỏ mà trồng cây đa si càng dễ “động âm”, gia đạo kém yên.

Nếu lỡ trồng một trong những cây trên, không cần đốn bỏ vội. Bạn có thể tỉa bớt tán, giữ cho cửa luôn thoáng sáng, hoặc trồng xen kẽ các loại cây may mắn như trúc cảnh, ngọc bích, kim ngân – vừa cân bằng năng lượng, vừa tạo sinh khí tươi mới.

Phong thủy thực ra không mê tín – đó chỉ là cách người ta nhìn nhận mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Một ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng, cây cối hài hòa sẽ khiến ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu, an yên. Và khi tâm an, nhà tự nhiên vượng!



