7 vị trí trong nhà càng để trống càng giàu, tôi ước tất cả mọi người đều biết

Không phải cứ nhà càng nhiều đồ là càng đủ đầy. Trong phong thủy, đôi khi “bỏ bớt” mới là cách tốt nhất để giữ vận khí lưu thông, giúp tiền tài hanh thông và cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhiều gia đình không hề biết rằng, chính việc bày biện quá mức ở những vị trí “nhạy cảm” lại khiến tài lộc bị chặn lại, khiến cho công việc, sức khỏe đều kém suôn sẻ.

Dưới đây là 7 vị trí trong nhà càng để trống, càng dễ đón may mắn và giàu có.

1. Khu vực trước cửa chính

Cửa chính được coi là nơi đón khí và năng lượng vào nhà. Nếu đặt quá nhiều chậu cây, giày dép, thùng rác hay đồ linh tinh ở khu vực này, dòng khí tốt sẽ bị cản lại. Nên giữ khoảng trống trước cửa rộng rãi, sạch sẽ, không vướng vật cản. Cổng và cửa mở thoáng giúp đón sinh khí, tài vận cũng theo đó mà vào nhà.

2. Phía sau cửa ra vào

Rất nhiều người có thói quen treo túi xách, quần áo, mũ nón ở sau cửa, nhưng đây là điều tối kỵ. Cánh cửa tượng trưng cho cơ hội và vận may, nếu bị che chắn, mọi điều tốt đẹp sẽ khó vào. Giữ mặt sau của cửa ra vào trống thoáng, chỉ cần một móc treo nhỏ gọn gàng là đủ.

3. Khu vực giữa phòng khách

Phòng khách là trung tâm tụ khí của ngôi nhà. Đặt quá nhiều bàn, ghế hoặc đồ trang trí khiến năng lượng bị “nghẽn mạch”, gia chủ dễ thấy mệt mỏi, uể oải. Hãy để khoảng giữa phòng khách trống, vừa giúp không gian thông thoáng, vừa mang ý nghĩa “khí lưu thông, tài vận tự đến”.

4. Gầm cầu thang

Đây là vị trí nhiều người tận dụng làm kho chứa đồ, nhưng trong phong thủy, gầm cầu thang là nơi tích tụ khí âm. Nếu chứa quá nhiều đồ cũ, năng lượng xấu sẽ đọng lại, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần các thành viên. Tốt nhất là nên giữ gầm cầu thang gọn gàng, hoặc đặt vài vật trang trí tượng trưng cho sinh khí như chậu cây nhỏ hoặc đèn sáng nhẹ.

5. Không gian giữa bếp và bồn rửa

Bếp tượng trưng cho Hỏa, nước tượng trưng cho Thủy. Nếu giữa hai yếu tố này bày thêm nhiều vật cản hoặc đồ linh tinh, Thủy – Hỏa xung khắc càng mạnh, dễ gây bất hòa trong nhà. Giữ khoảng trống giữa bếp và bồn rửa sạch sẽ, trơn tru chính là cách để cân bằng năng lượng, giúp bếp nhà luôn “ấm” và tài lộc ổn định.

6. Phía dưới giường ngủ

Nhiều người có thói quen nhét vali, quần áo cũ hoặc đồ đạc dưới gầm giường. Nhưng điều này vô tình khiến luồng khí lưu thông kém, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe. Gầm giường nên được giữ trống, dễ vệ sinh và giúp khí trong phòng lưu thông đều đặn.

7. Khu vực ban thờ và xung quanh

Bàn thờ là nơi trang nghiêm, đại diện cho phần tâm linh trong ngôi nhà. Nếu bày quá nhiều đồ trang trí, hoặc đặt thêm đồ vật không liên quan xung quanh, sẽ làm mất sự thanh tịnh. Khu vực này nên được giữ trống, sạch, chỉ bày đủ lễ vật và đồ thờ cúng cần thiết.



