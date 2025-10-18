6 kiểu giường dễ hối hận sau khi mua

Một chiếc giường tốt là khoản đầu tư cho giấc ngủ cũng như sức khỏe, nên việc chọn đúng giường không chỉ là chọn 1 món nội thất mà là chọn chất lượng sống. Dưới đây là 6 kiểu giường không được người trong nghề đánh giá cao, tỷ lệ hối hận sau khi mua về lên đến 80%, rất đáng cân nhắc.

1. Giường bốn cạnh sát đất hoặc chân quá thấp

Nghe thì có vẻ chắc chắn và kín đáo nhưng kiểu giường sát đất lại là "ổ bụi" chính hiệu. Khoảng trống giữa giường và sàn luôn tồn tại dù nhỏ đến đâu, dẫn đến bụi, tóc và các mảnh vụn len lỏi vào tạo thành ổ vi khuẩn khó dọn. Muốn làm sạch, bạn gần như phải nhấc giường lên, rất bất tiện.

Chưa kể, sàn ẩm hoặc nước lau nhà dễ ngấm vào phần gỗ khiến khung giường cong, mốc hoặc nứt theo thời gian. Còn giường chân thấp (dưới 13cm) thì robot hút bụi cũng "bó tay", buộc bạn phải dọn thủ công.

Giải pháp hợp lý hơn là chọn giường chân cao hoặc giường treo (floating bed). Không chỉ dễ vệ sinh, kiểu thiết kế này còn giúp không khí lưu thông tốt, hạn chế ẩm mốc và mùi hôi, nhất là trong mùa nồm hoặc nhà có độ ẩm cao.

2. Giường sắt

Nhiều người chọn giường sắt vì nghĩ rằng rẻ, chắc và bền, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Sau vài tháng sử dụng, tiếng "cót két" khi trở mình sẽ khiến người dùng bực bội liên tục. Các khớp nối bằng ốc vít dễ lỏng, lớp sơn chống gỉ bong tróc, để lại những vết hoen rỉ rất mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, giường sắt chỉ hợp với một số phong cách nội thất như cổ điển hoặc vintage, khó kết hợp trong không gian hiện đại. Nếu ngân sách cho phép, giường gỗ tự nhiên vẫn là lựa chọn ổn hơn. Từ gỗ sồi, gỗ óc chó đến gỗ anh đào, tất cả đều mang lại độ bền, cảm giác ấm áp và khả năng ăn nhập với nhiều phong cách phòng ngủ khác nhau.

3. Giường có tựa đầu cao

Tựa đầu cao tạo cảm giác sang trọng nhưng lại không phù hợp với căn hộ trần thấp vốn chiếm đa số hiện nay. Trong không gian chỉ khoảng 2,7 - 2,8m, một chiếc giường cao gần 1,4m khiến căn phòng trở nên nặng nề, mất cân đối và bí bách.

Không chỉ vậy, phần tựa đầu thường khá cứng nên nếu bạn hay tựa lưng đọc sách hoặc xem điện thoại, cổ và vai rất dễ bị đau. Nếu vẫn thích cảm giác được tựa, bạn hãy chọn tựa đầu trung bình (khoảng 90 - 110cm), hoặc kiểu giường có phần tựa bọc nệm mềm, bo theo dáng lưng vừa thẩm mỹ vừa thoải mái.

4. Giường có phần tựa đầu đè lên nệm

Đây là lỗi thiết kế tinh vi mà rất nhiều người mua mắc phải. Những mẫu giường đẹp mắt với phần tựa dày dặn thường ăn vào diện tích giường thật vì nệm bị lấn sâu 15 - 20cm. Kết quả khi dùng là người cao sẽ bị thò hân ra ngoài.

Ngoài ra, việc thay drap, bọc nệm cũng bất tiện vì phải co tay vào khe hẹp giữa đầu giường và nệm. Nhìn chung, nếu bạn thích tựa đầu dày, hãy chú ý chọn giường có khung kéo dài ra sau để phần nệm không bị che. Như vậy vẫn có thể tận hưởng cảm giác êm ái mà không "ăn bớt" diện tích sử dụng.

5. Giường phong cách châu Âu chạm trổ cầu kỳ

Những chiếc giường kiểu hoàng gia với hoa văn uốn lượn, chạm khắc tinh xảo trông rất sang, nhưng lại là "ác mộng" khi vệ sinh. Lý do là bụi bám vào từng khe hoa văn, vải bọc dễ bám bẩn và phai màu, trong khi máy hút bụi cũng khó len tới.

Bên cạnh đó, kiểu giường này thường to hơn giường tiêu chuẩn khoảng 10 - 20cm nên rất kén không gian. Với phòng ngủ dưới 15m², chiếc giường to bản sẽ khiến phòng chật chội, mất cân đối và "nuốt" hết diện tích đi lại.

Thay vào đó, bạn có thể chọn giường châu Âu giản lược, chạm khắc nhẹ, dùng gỗ tự nhiên. Kiểu giường này vẫn giữ được nét sang trọng mà không quá rườm rà.

6. Giường có nan (thanh đỡ) thưa

Phần khung đỡ nệm (gọi là thanh nan) là yếu tố thường bị bỏ qua khi chọn giường, nhưng lại quyết định độ bền của cả chiếc nệm. Nếu các thanh đỡ cách nhau quá xa (trên 5cm), nệm lò xo sẽ bị lún không đều, nhanh hỏng và gây đau lưng khi nằm.

Các chuyên gia nội thất khuyên nên chọn giường có thanh đỡ dày đặc, cách nhau 3 - 5cm, chất liệu gỗ đặc hoặc thép dày trên 1mm. Khoảng cách càng nhỏ, nệm được đỡ đều, tuổi thọ tăng gấp đôi, và giấc ngủ cũng dễ chịu hơn.

Nguồn: Toutiao