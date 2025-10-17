Cả nhà ngứa rát vì… kiến ba khoang, côn trùng dịp giao mùa

Không cần bước chân ra ngoài, dấu hiệu giao mùa đã hiện rõ quanh bạn. Người lớn lấm tấm vài nốt muỗi đốt, trẻ con thì ngứa rát vì kiến ba khoang. Có những đứa trẻ gãi đến bật máu, vết thương sưng đỏ, bội nhiễm phải đi viện. Đừng nghĩ chỉ là vài con muỗi hay kiến vô hại đây chính là thời điểm cao điểm của côn trùng giao mùa.

Khi tiết trời chuyển từ thu sang đông, độ ẩm vẫn cao, mưa rải rác, ánh đèn trong nhà vô tình trở thành "đèn hiệu" thu hút muỗi, kiến ba khoang và hàng loạt côn trùng khác. Từ phòng ngủ, rèm cửa đến góc bếp phủ đầy những con côn trùng bé tí.

Kiến ba khoang nỗi ám ảnh cư dân thành phố

Bắt đầu từ cuối tháng 9 đến tháng 10 là cao điểm kiến ba khoang xuất hiện. Chúng bay vào nhà theo ánh đèn ban đêm, ẩn trong rèm, chăn màn, quần áo phơi ngoài trời. Điểm đáng sợ là kiến ba khoang không đốt, không cắn, nhưng chỉ cần bạn vô tình đập hoặc chạm, chất độc pederin từ cơ thể chúng có thể gây bỏng rát, phồng rộp da sau vài giờ.

Nhiều người chủ quan chà xát khiến độc tố lan rộng, tổn thương không chỉ một vết nhỏ mà cả vùng da lớn. Đã có nhiều trường hợp phải điều trị dài ngày chỉ vì một lần lỡ tay di con kiến.

Muỗi vằn cũng hoạt động tích cực dịp giao mùa

Muỗi vằn không biến mất khi thời tiết trở lạnh. Chỉ cần một ít nước đọng trong khay, chén, nắp chai… là đủ để chúng sinh sản. Với chu kỳ vòng đời ngắn, chỉ vài ổ muỗi quanh nhà có thể trở thành ổ dịch sau chưa đầy một tuần.

Thời điểm giao mùa cũng là lúc các ca sốt xuất huyết tăng nhẹ. Vết muỗi đốt không chỉ gây ngứa mà còn có nguy cơ truyền bệnh đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Côn trùng đổ bộ: Cả nhà li ti những con bọ nhỏ

Không chỉ muỗi và kiến ba khoang, các loài ruồi, bướm đêm, bọ nhỏ cũng nở rộ khi trời ẩm và mưa rải rác. Chúng len vào nhà qua khe cửa, rèm cửa sổ, ẩn nấp ở những góc tối. Nếu bật điện, không đóng cửa nhà bạn sẽ nhanh chóng ngập những con bọ nhỏ đen. Đặc biệt với những gia đình ở nơi có nhiều cây cối.

5 cách đơn giản để bảo vệ gia đình

Quét sạch ổ trú: Kiểm tra rèm cửa, góc tường, chỗ ẩm ướt đây là những nơi ở yêu thích của kiến và bọ nhỏ.

Giảm ánh sáng ngoài cửa : Kiến ba khoang bị thu hút bởi ánh đèn tắt bớt đèn ở khu vực cửa sổ vào ban đêm sẽ giảm đáng kể lượng chúng bay vào.

Xử lý nước đọng : Đổ bỏ nước trong nắp chai, chậu, khay ngăn muỗi sinh sản.

Dùng tinh dầu: Nhiều người sử dụng các sản phẩm thiên nhiên từ sả, chanh, bạc hà… để xua muỗi nhẹ nhàng, lại mang đến mùi thơm dễ chịu cho không gian sống. Nếu muốn tiện lợi hơn, bạn có thể tham khảo máy tinh dầu đuổi muỗi không mùi, nhỏ gọn, giá chỉ khoảng 250.000đ.

Trang bị cửa lưới và màn chống côn trùng : Biện pháp rẻ nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ. Các loại lưới, màn chắn côn trùng cũng rất đa dạng về kích thước, mức giá không quá đắt, lại tiện lợi để thóa ra khi cần.

Sử dụng máy, vợt bắt muỗi côn trùng: Đây là một trong những cách chủ động và hiệu quả nhất để kiểm soát muỗi và côn trùng bay trong nhà, đặc biệt vào buổi tối thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất. Máy hoặc vợt bắt muỗi đóng vai trò như một “bẫy chủ động”, giúp tiêu diệt nhanh côn trùng trước khi chúng kịp đốt hoặc gây kích ứng da. Một số mẫu máy phổ biến, hiệu quả cao có thể kể đến Đèn bắt muỗi Rạng Đông hay Vợt bắt muỗi kiêm đèn bắt muỗi, côn trùng Xiaomi miLife .

Xịt chống muỗi : Xịt chống muỗi là cách nhanh và tiện nhất để tránh muỗi đốt. Chỉ cần xịt một lớp mỏng lên tay chân, cổ, gáy trước khi ra ngoài hoặc đi ngủ, bạn đã có thể bảo vệ da trong nhiều giờ. Bạn có thể tham khảo xịt chống muỗi Remos phù hợp cho cả gia đình, trẻ nhỏ từ 4 tuổi trở lên.