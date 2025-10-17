Quyết định của Phương Oanh

Vào giữa tháng 9 vừa qua, Phương Oanh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về một quyết định quan trọng trong hành trình làm mẹ. Đó là cho cặp song sinh đi học khi hai bé tròn 17 tháng tuổi. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, không chỉ vì hình ảnh đáng yêu của hai bé mà còn bởi tâm trạng bồi hồi, xúc động của nữ diễn viên trong ngày đầu tiên đưa con đến trường.

Phương Oanh khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ vlog ghi lại khoảnh khắc đặc biệt – ngày đầu tiên cặp song sinh đi học.

Một quyết định sau nhiều đắn đo

Phương Oanh cho biết, việc cho con đi học khi mới 17 tháng tuổi không phải quyết định bộc phát. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, theo dõi sát sao sự phát triển của hai bé trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng.

"Đầu tiên, trộm vía sức khỏe của hai con rất ổn định, đề kháng tốt, phát triển đúng giai đoạn. Bên cạnh đó là sự dạn dĩ, thích nghi với những điều mới lạ, đặc biệt là hai con đều bắt chước rất nhanh nên cho con đi học rất phù hợp để nắm bắt được giai đoạn vàng về phát triển ngôn ngữ. Với tôi, cho con đi học sớm là một cách giúp con hòa nhập, tự lập, kỷ luật, đặc biệt là kỹ năng sống". - Phương Oanh chia sẻ.

Và dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy con gái khóc trong lớp, Phương Oanh đã rơm rớm nước mắt. Nữ diễn viên rời đi, rồi lại đứng ngoài cửa lớp thật lâu chỉ để nhìn thêm một chút. Phương Oanh cho hay: “Dù đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ nhưng vẫn không thể kìm được khi lần đầu tiên nhìn thấy con bỡ ngỡ, làm quen với môi trường mới. Tâm lý này chắc chắn là nỗi lòng chung của các mẹ”.

Tại phần bình luận, Phương Oanh nhận được rất nhiều sự đồng cảm của người xem đặc biệt là hội bỉm sửa. Bên cạnh đó, dân tình cũng rất tinh ý nhận ra, sự chuẩn bị vừa kỹ càng vừa xịn xò mà Phương Oanh dành cho 2 nhóc tỳ trong ngày đến trường. Đó là chiếc balo mini đến từ thương hiệu Anh Quốc DAKS KIDS đình đám.

Chiếc balo nhỏ nhắn nhưng có thiết kế thông minh, quai đeo êm vai, chất liệu cao cấp giúp giảm trọng lượng cho bé khi mang theo đồ dùng học tập. Màu sắc nhã nhặn, điểm xuyết logo đặc trưng của DAKS khiến tổng thể vừa sang, vừa dễ thương, chuẩn phong cách “rich kid” phiên bản mẫu giáo. Được biết item này có giá khoảng 800.000đ

Không ít cư dân mạng khen ngợi Phương Oanh “chọn đồ tinh tế, xịn xò nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của con trẻ”. Một số bà mẹ thậm chí còn lập tức truy tìm mẫu balo tương tự cho con mình.

Việc chọn balo cho con, với Phương Oanh, không chỉ dừng lại ở một món đồ dùng học tập đơn thuần. Ẩn sau đó là mong muốn truyền cho con tinh thần chỉn chu, gu thẩm mỹ và thái độ sống tinh tế ngay từ những điều nhỏ nhất. Một chiếc balo đẹp, gọn nhẹ và chất lượng không chỉ giúp con thêm tự tin mỗi khi đến lớp, mà còn là cách bố mẹ dạy con biết trân trọng và giữ gìn những vật dụng của riêng mình.



