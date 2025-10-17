Người đàn ông 34 tuổi chưa dám lấy vợ vì vẫn ở nhà thuê

Bạn có thể tưởng tượng được không, ở tuổi 34, nhiều người đã nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng Adrian, một chàng trang đang sinh sống ở Úc vẫn chưa dám cưới vợ. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì anh sống trong một căn hộ thuê chỉ vỏn vẹn 10㎡ với giá thuê là 700 CAD (~13,1 triệu VNĐ).

Suốt 4 năm qua, đây là nơi anh gọi là nhà, nơi mỗi bước đi đều phải tính toán để không vướng đồ đạc. Dù không gian chật chội đến nỗi xoay người cũng khó, nhưng Adrian vẫn biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong căn hộ nhỏ bé này, biến cuộc sống chật hẹp thành một không gian tiện nghi và thoải mái cho riêng mình.

Căn hộ 10㎡ và cách bố trí thông minh

Căn hộ của Adrian có bố cục đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Ngay cửa vào là khu vực nhỏ làm “sảnh” và bếp mở, nơi có một cửa sổ lấy sáng. Tiếp theo là bàn làm việc và giường gấp, giường đặt phía trên bàn như một “bệ” tiện lợi, vừa tiết kiệm không gian vừa ổn định. Một bên còn lại là khu vực vệ sinh ba phần tách biệt gồm bồn rửa, bồn cầu và phòng tắm, giúp không gian nhỏ vẫn có sự riêng tư cơ bản. Với một người sống một mình, đây thực sự là cách bố trí khá thông minh và tiện dụng.

Bếp và khu vực sinh hoạt

Bếp mini nhưng đầy đủ tiện nghi

Bếp mở nằm ngay đối diện cửa chính, tuy nhỏ nhưng đủ chức năng: bên trái là bồn rửa, bên phải là bếp từ hai lò. Các tủ treo và tủ dưới giúp cất giữ đồ dùng, trong đó tủ treo có cả ngăn mở để đặt lò vi sóng và lò nướng, còn tủ dưới chứa bát đĩa, chai lọ và các vật dụng cần thiết khác. Ngoài ra, Adrian còn treo một màn hình nhỏ trong bếp, vừa để xem video, vừa nghe nhạc khi nấu ăn, dưới màn hình là giá treo nồi, chảo tiện lợi. Đặc biệt, tủ lạnh được đặt trên giá treo, gần như “lơ lửng” giữa tường, vừa không chiếm diện tích sàn vừa dễ dùng.

Bàn làm việc và giường gấp

Bên trong, một tấm rèm đơn giản thay cửa để phân tách khu vực ngủ với bàn làm việc. Adrian – vốn là nhiếp ảnh gia – dành phần lớn thời gian tại bàn làm việc để chỉnh sửa video, chơi game hay thư giãn. Bàn làm việc được thiết kế dạng cong, không theo hình chữ nhật thông thường, giúp tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đủ chỗ đặt máy tính và các thiết bị. Hai màn hình treo tường có thể di chuyển lên xuống để tránh vướng khi hạ giường gấp.

Giường gấp được đặt chéo trên bàn làm việc, khi ngủ chỉ cần hạ xuống và cố định bằng thanh chống, bàn làm việc đồng thời trở thành bậc lên giường, tận dụng không gian cực kỳ hiệu quả. Giường tuy nhỏ nhưng vẫn thoải mái, như một căn gác mini, với ánh sáng đọc sách và kệ sách trên cửa tạo không gian thư giãn trước khi ngủ.

Khu vực sinh hoạt và vệ sinh

Adrian cũng bố trí một “không gian khách” nhỏ với một chiếc sofa đơn, để trở về nhà là có thể ngồi nghỉ ngơi, đọc sách hoặc chơi điện thoại, không phải luôn nằm trên giường. Đằng sau sofa là bức tranh để tạo điểm nhấn màu sắc và sống động cho căn hộ.

Phòng tắm được chia ba phần: phòng tắm, bồn cầu và bồn rửa, mỗi khu vực nhỏ nhưng vẫn tiện dụng, có cửa sổ để lấy sáng và thông gió. Bồn rửa nhỏ gọn với tủ gương treo trên, giúp cất giữ đồ dùng cá nhân gọn gàng. Phòng tắm có rèm nhựa trong, vừa tiết kiệm không gian vừa ngăn nước bắn ra sàn. Phòng vệ sinh cũng có cửa sổ nhỏ và giá treo dọc tường để tận dụng không gian lưu trữ.

Các tủ nhỏ khác xung quanh căn hộ cũng được bố trí linh hoạt, ví dụ tủ cạnh sofa làm dạng bậc thang, không ảnh hưởng đến giường gấp nhưng vẫn cất được nhiều đồ, góc bàn làm việc có các ngăn nhỏ để sách và vật dụng máy tính.

Sống hạnh phúc trong 10㎡

Tóm lại, Adrian đã sống trong căn hộ 10㎡ này suốt 4 năm, và mặc dù diện tích chật chội, anh vẫn giữ tinh thần tích cực, tận hưởng từng ngày. Những bất tiện chỉ là tạm thời, và điều quan trọng là anh có một nơi để gọi là nhà, một nơi quay về sau mỗi ngày.

Nếu bạn thử tưởng tượng mình sống trong không gian nhỏ như vậy, có thể ban đầu sẽ khó chịu, nhưng với cách sắp xếp thông minh và lối sống tích cực, một căn hộ nhỏ cũng có thể trở thành nơi hạnh phúc để ở.

Theo: Toutiao