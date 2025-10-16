Chiếc két sắt của Ngân 98 có gì đặc biệt: Giá lên đến 70 triệu đồng, nhiều công nghệ bảo mật chống phá két

Giữa tháng 10/2025, cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ.

Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường và thông tin từ giới bán lẻ, chiếc két sắt này nhiều khả năng là mẫu Philips SBX701 - dòng két điện tử cao cấp được nhập khẩu nguyên chiếc, giá bán dao động từ 28 đến 70 triệu đồng (tùy vào kích thước và trọng lượng). Trong đó, mẫu lớn nhất là Phillips SBX701-8B0 có trọng lượng lên tới 150Kg.

Về cấu trúc vật lý, két được chế tạo từ thép đúc hợp kim dày đến 6mm, có khả năng chống chịu va đập mạnh. Cửa két được gia cố bằng hệ thống chốt khóa nguyên khối, đường kính 32mm, bố trí ở cả bốn cạnh để tăng khả năng chống cạy phá. Tay nắm được thiết kế đặc biệt: khi két được khóa, tay nắm sẽ chuyển sang trạng thái “tự do” - không ăn khớp với cơ chế chốt bên trong - nhằm loại bỏ nguy cơ bị bẻ hoặc dùng lực từ bên ngoài để mở két.

Điểm nổi bật lớn nhất của Philips SBX701-6B0 là công nghệ mở khóa không cần chìa. Thay vì sử dụng khóa cơ học như két truyền thống, sản phẩm này tích hợp cảm biến vân tay bán dẫn và bàn phím cảm ứng điện tử. Người dùng có thể đăng ký tối đa 30 dấu vân tay và 10 mã PIN khác nhau. Hệ thống nhận diện được đánh thức chỉ với một lần chạm nhẹ và phản hồi bằng tín hiệu màu: đèn xanh khi nhận dạng thành công, đèn đỏ khi thất bại, và đèn đỏ nhấp nháy khi cảnh báo nguồn điện yếu hoặc có sự bất thường.

Để tăng cường bảo mật, két được trang bị hệ thống cảnh báo đa tầng bao gồm: cảnh báo rung, cảnh báo nhập sai mã nhiều lần, cảnh báo điện áp thấp, và âm thanh chói tai khi phát hiện hành vi đáng ngờ. Ngoài hệ thống chính, thiết bị còn tích hợp một hệ thống mở khóa dự phòng sử dụng mã PIN, giúp đảm bảo người dùng vẫn có thể truy cập trong trường hợp lỗi phần cứng hoặc hết pin.

Không gian lưu trữ bên trong két cũng được thiết kế để phục vụ cả mục đích bảo mật lẫn tiện nghi. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp, ngăn kéo trượt êm và có sẵn đèn chiếu sáng bên trong để hỗ trợ sử dụng trong điều kiện thiếu sáng. Một ngăn ẩn được bố trí dưới đáy két, cung cấp không gian riêng tư hơn để cất giữ các vật dụng có giá trị cao như đồ trang sức, tài liệu mật hoặc tiền mặt.

Bình Minh