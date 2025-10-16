Đỗ Hà hôm nay: Đẹp từ gót chân lên đến đỉnh đầu

Đỗ Hà là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngày 16/10 hôm nay khi chính thức lên xe hoa cùng bạn trai thiếu gia. Những hình ảnh trong lễ nạp tài vừa được chia sẻ đã nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận vô vàn lời khen từ dân tình, nhưng tâm điểm chú ý vẫn thuộc về dung mạo yêu kiều và thần thái rạng rỡ của nàng Hậu trong ngày trọng đại.

Bên cạnh nhan sắc và vóc dáng thì mái tóc của Đỗ Hà cũng chiếm spotlight chẳng kém cạnh, được cả cõi mạng hết lời khen ngợi. Không tạo kiểu cầu kỳ, người đẹp chỉ để tóc dài suôn thẳng, buông nhẹ tự nhiên nhưng vẫn nổi bật nhờ độ dài, dày, mềm mượt và bồng bềnh đáng mơ ước. Có thể nói, chính mái tóc là thứ góp phần hoàn thiện vẻ đẹp dịu dàng, rạng ngời cho nàng dâu hào môn của showbiz Việt.

Đỗ Hà rạng rỡ trong lễ nạp tài, visual của cặp đôi khiến dân tình xuýt xoa không ngớt

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào cùng mái tóc "đẹp từng sợi" của Đỗ Hà

Đây không phải lần đầu mái tóc của Đỗ Hà trở thành tâm điểm chú ý. Từ lâu, mái tóc suôn dài, óng ả đã trở thành "thương hiệu" gắn liền với hình ảnh nàng Hậu. Chính vì liên tục được khen và hỏi bí quyết, Đỗ Hà đã nhiều lần chia sẻ tường tận quy trình chăm sóc tóc của mình - từ khâu gội đầu đến dưỡng sau gội, tất cả đều được duy trì đều đặn.

Trước khi gội, Đỗ Hà thường dành thời gian ủ tóc với dầu dừa trong khoảng 15-20 phút. Đây là bước giúp tóc được cấp ẩm sâu, giảm xơ rối và gãy rụng. Sau đó, cô gội và xả tóc bằng bộ sản phẩm NH23 - gồm dầu gội và nước dưỡng chuyên biệt giúp làm sạch và giữ độ mềm mượt tự nhiên cho tóc. Lớp nước dưỡng có vai trò khóa ẩm, giúp tóc bóng khỏe hơn.

Ở bước dưỡng sau gội, bí quyết tóc đẹp của Đỗ Hà nằm ở 2 bước đơn giản nhưng hiệu quả. Đầu tiên là thoa serum dưỡng tóc Kerastase lên da đầu, giúp nuôi dưỡng nang tóc và giảm tình trạng khô, yếu. Sau khi sấy tóc khô khoảng 80%, Đỗ Hà sẽ dùng tinh dầu dưỡng Kerastase để massage toàn bộ da đầu, giúp kích thích lưu thông máu cho tóc mềm mượt, bóng khỏe.

Nhờ duy trì đều đặn quy trình này, mái tóc của Đỗ Hà luôn giữ được vẻ suôn mượt, dày dặn và đầy sức sống dù thường xuyên tạo kiểu cho các buổi chụp hình hay khi đi sự kiện.

