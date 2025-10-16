Thứ giá rẻ gây "bão mạng", ra đường ai cũng dùng

Dạo gần đây, mạng xã hội liên tục nhắc đến một món phụ kiện nhỏ xíu nhưng khiến dân tình phát sốt: miếng silicon dán sau điện thoại. Chẳng cầu kỳ, chẳng đắt đỏ, vậy mà ai dùng rồi cũng phải công nhận món đồ này tiện lợi một cách khó hiểu.

Miếng silicon được thiết kế với hàng chục giác hút nhỏ, giúp dính chặt vào mặt lưng điện thoại hoặc ốp mà không cần keo hay nam châm. Bạn chỉ cần áp nhẹ là nó bám chặt, có thể gỡ ra dễ dàng mà không để lại vết keo khó chịu. Nhờ đó, điện thoại có thể dán lên tường, gương, tủ bếp hay bất cứ bề mặt phẳng nào - cực kỳ lý tưởng cho những ai thích xem phim, nấu ăn theo công thức trên mạng hay chụp ảnh tự động mà không cần tripod.

Điểm thú vị là miếng dán có đủ loại màu sắc: từ đen, trắng cơ bản đến pastel dễ thương hoặc ánh nhũ thời thượng. Một số phiên bản còn được làm trong suốt, gần như "tàng hình" khi dán lên máy, giữ nguyên vẻ sang trọng của điện thoại. Nhờ đó, ngoài công năng tiện lợi, nó còn được xem như một món phụ kiện thời trang nhỏ mà tinh tế, giúp chiếc điện thoại trông nổi bật hơn. Trên các sàn TMĐT, miếng dán silicon có lượt bán siêu khủng, đủ để thấy độ hot của món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ".

Một ưu điểm khác của miếng dán là độ bền và khả năng tái sử dụng. Sau một thời gian, nếu giác hút bám bụi hoặc giảm độ dính, chỉ cần rửa sạch với nước và lau khô là nó lại "hút" như mới. Nhờ vậy, tuổi thọ của sản phẩm khá dài, sử dụng liên tục nhiều tháng vẫn ổn.

Tất nhiên, nó không hoàn hảo tuyệt đối. Với các bề mặt cong hoặc nhám, miếng dán sẽ khó bám chắc. Ngoài ra, người dùng cần lưu ý không nên để điện thoại dán trên tường quá lâu hoặc ở vị trí cao, tránh trường hợp rơi vỡ do giảm lực hút.