Đôi đũa "thần kỳ" nhất thế gian

Ai cũng nghĩ đũa chỉ để gắp đồ ăn, nhưng thực tế, những chiếc đũa cũ trong nhà bạn lại có thể làm được rất nhiều việc khác. Từ các mẹo cực kỳ hữu dụng trong bếp đến những giải pháp nhỏ xinh giúp cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn, đôi đũa tưởng chừng đơn giản hóa ra lại “đa năng” đến mức không ngờ. Cùng khám phá 18 cách tận dụng đũa, vừa tiết kiệm lại cực kỳ thông minh, biết đâu bạn sẽ phải xem lại cách sử dụng đũa từ trước đến nay.

1. Thay phễu: Khi muốn đổ dầu, nước hay sữa vào chai nhỏ mà không có phễu, chỉ cần đặt một chiếc đũa nghiêng trong miệng chai, chất lỏng sẽ chảy theo đũa, không bị đổ tràn ra ngoài. Thử với dầu ăn, sữa hay nước tương đều hiệu quả, còn nhanh hơn cả dùng phễu chuyên dụng.

2. Mở nắp chai: Nếu bạn không có đồ mở nắp chai? Đừng lo, thử cách dùng đầu to của đũa gài vào mép nắp chai, giữ chai rồi gõ nhẹ lên bàn, nắp sẽ bật ra. Hãy đảm bảo thao tác an toàn bằng cách giữ chai xa nắp nhé.

3. Rửa cua/ghẹ không bị kẹp tay: Khi rửa cua/ghẹ sống, để chúng kẹp đũa sẽ hạn chế bị kẹp tay. Chỉ cần cho ghẹ kẹp chặt đũa, bạn có thể rửa thoải mái mà không lo bị đau.

4. Làm giá đỡ dao tạm: Nếu tủ bếp không đủ chỗ cho dao, dùng đũa dây buộc móc không khoan để tự làm giá đỡ dao bên hông tủ. Dao vừa gọn vừa dễ lấy, không cần mua giá mới.

5. Phơi bình sữa: Không có giá phơi bình sữa, hãy cắm đũa vào lỗ hấp hoặc để ngang trong rổ để bình sữa ráo nước. Cách này đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả cho các gia đình có con nhỏ.

6. Làm giá cắm nhang: Không có lư hương hay giá cắm nhang, dùng đũa cắm nhang vào khe nhỏ ở đầu đũa, sẽ cố định nhang đứng thẳng, thay thế hoàn hảo đồ chuyên dụng.

7. Cuốn tóc tạm thời: Đũa có thể thay tóc cài tạm, giúp các bạn nữ khi ra ngoài quên kẹp hay chun tóc vẫn có thể làm kiểu gọn gàng, còn mang chút phong cách cổ điển.

8. Vắt chanh: Dùng đũa xoắn lát chanh trong cốc, tiết kiệm lực hơn nhiều so với dụng cụ vắt chuyên dụng, nước chanh ra hết mà không tốn công cọ rửa dụng cụ khác.

9. Ngăn trào nồi: Khi nấu súp hay luộc đồ dễ trào, đặt hai đũa chéo trên miệng nồi, nước sẽ không bị trào ra ngoài, cực tiện cho những bữa ăn bận rộn.

10. Kiểm tra độ ẩm đất trồng cây: Dùng đũa để đo độ ẩm đất, đũa ướt → đất còn ẩm, nửa ướt → cần tưới ít, đũa khô → tưới ngay. Chú ý dùng đũa không phủ lớp chống dính và thử từng loại cây.

11. Làm thanh khuếch tán tinh dầu: Đũa có thể thay thanh khuếch tán tinh dầu, cắm vào lọ tinh dầu hoặc bình hoa cũ, mùi hương lan tỏa hiệu quả, vừa tiết kiệm vừa sáng tạo.

12. Hỗ trợ cạo hoặc bào rau củ: Khi bào khoai tây, cà rốt, chèn đũa vào củ để không trượt tay, vừa nhanh vừa an toàn, đặc biệt cho người mới tập bếp.

13. Làm lót cốc/khay nồi: Cắt đũa thành đoạn bằng nhau, dùng dây thừng buộc thành tấm lót cốc hay khay nồi chống trượt, thay thế đồ lót mới mua.

14. Chống dị ứng khi gọt củ từ: Dùng đũa giữ củ từ khi gọt vỏ, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, hạn chế ngứa và dị ứng.

15. Làm giá hấp tạm: Khi nồi hấp nhỏ không đủ, xếp vài chiếc đũa dưới nồi để nâng khay hấp, đồ ăn chín đều mà không cần mua dụng cụ mới.

16. Giúp tạo hình bánh hoặc hoa cuốn: Khi làm bánh bao, hoa cuốn, đặt đũa ở giữa để cố định hình dáng, thành phẩm đẹp mắt hơn và không cần dụng cụ chuyên dụng.

17. Mở nắp hộp nhựa: Nắp quá chặt? Dùng đũa chọc nhẹ theo mép, nắp bật ra nhanh chóng, không lo văng nước hay dầu mỡ ra ngoài.

18. Sắp xếp gia vị: Tận dụng đũa keo dán hộp đựng để làm giá treo hoặc kệ đựng gói gia vị, giữ gọn gàng, lấy dễ dàng, còn tiết kiệm tiền mua giá chuyên dụng.

Theo: Toutiao