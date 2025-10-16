Sản phẩm Made in Vietnam bị "chê", khách Mỹ phản pháo: Thật ngớ ngẩn, dùng đi rồi sẽ không bỏ được đâu

Phin pha cà phê Việt chinh phục khách hàng Mỹ

“Tôi vừa mua một chiếc phin pha cà phê và hoàn toàn hài lòng với kết quả!” – tài khoản Katelin Manning chia sẻ trên trang thương mại điện tử Amazon (Mỹ). “Dụng cụ đơn giản nhưng hiệu quả này cho phép tôi pha cà phê Việt Nam đích thực ngay tại nhà, giống như ở các quán cà phê địa phương. Phin rất dễ sử dụng, cho ra lượng cà phê nhỏ giọt vừa đủ để tạo nên hương vị đậm đà, êm dịu mà tôi yêu thích.

Thiết kế chắc chắn, kích thước vừa vặn cho cả một tách hoặc nhiều khẩu phần. Tôi đặc biệt thích cách cà phê nhỏ giọt chậm rãi qua phin, tạo ra ly cà phê thơm ngon, đậm đà – nhất là khi dùng với sữa đặc có đường. Đây đúng là cách pha cà phê truyền thống của Việt Nam, và phin luôn mang đến một tách cà phê hoàn hảo.”

Cảm nhận ấy không phải cá biệt. Tài khoản Benjamin kể rằng sau chuyến đi đến Việt Nam và được thưởng thức cà phê tại đây, anh đã “bị mê hoặc”. “Chắc chắn phải có thứ gì đó giúp tôi thỏa mãn cơn thèm cà phê Việt, và tôi đã tìm ra! Sau một hồi tra Google, tôi phát hiện ra công ty này. Họ cực kỳ am hiểu, còn có cả video hướng dẫn và mẹo sử dụng trên YouTube. Nhờ họ, tôi dễ dàng tái tạo hương vị cà phê Việt ngay tại nhà. Phin hoạt động rất tốt, dễ vệ sinh, dễ sử dụng và có kích thước vừa vặn với cốc cà phê thông thường. Nhìn chung, đây thực sự là một món hời!” – anh viết.

Phin pha cà phê xuất xứ Việt Nam được bày bán trên Amazon. Ảnh chụp màn hình

Còn với Linda, niềm vui đến từ sự kiên nhẫn: “Thật đáng để chờ đợi. Tôi khuyên bất cứ ai muốn thưởng thức cà phê Việt Nam nên thử loại phin này. Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, đựng trong túi vải cotton riêng – rất tiện bảo quản. Tôi thật sự vui vì đã mua nó. Chất lượng cao, kiểu dáng đẹp, dễ dùng, dễ vệ sinh. Kích thước vừa cho hai người, và tôi khuyên nên dùng cà phê hạt Việt Nam – hương vị tuyệt vời khi pha bằng phin.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng hiểu giá trị của chiếc phin. Dưới phần bình luận, khi một khách hàng chê rằng 18 USD (khoảng 474.309 VND) cho một chiếc phin là “quá đắt”, tài khoản Froze đã thẳng thắn lên tiếng bênh vực sản phẩm Made in Vietnam:

“Tôi thấy một số phản hồi thật ngớ ngẩn. Có người nói phin quá đắt, có người thắc mắc vì sao có vết hàn – nhưng trời ơi, tất nhiên là phải hàn tay cầm vào thân cốc rồi! Một số khác than mất quá nhiều thời gian để lọc, nhưng họ lại chẳng nói mất bao lâu. Thực tế, thời gian lý tưởng là 5–6 phút. Nếu chậm hơn, tức là bột xay quá mịn; nhanh hơn thì bột quá thô. Vui lòng tham khảo các video đó TRƯỚC KHI sử dụng.

Tôi yêu thích những chiếc phin nhỏ này – chúng rẻ, thú vị và pha cà phê ngon. Tôi sở hữu đủ loại dụng cụ: Cezve Thổ Nhĩ Kỳ, Bialetti Brikka Moka Pot, Hario V60, French Press, AeroPress… và giờ là chiếc phin Việt Nam. Mỗi loại đều mang lại một hương vị riêng.

Phin Việt dễ dùng, dễ vệ sinh, và YouTube có vô số video hướng dẫn chi tiết. Tôi chọn sản phẩm của Nguyen Coffee Supply vì đây là phin Việt nguyên bản. Thiết kế đẹp hơn nhiều loại khác, làm từ thép không gỉ – mỏng nhưng bền. Nhưng không vì thế mà bạn có thể ném nó khắp phòng và mong đợi nó vẫn hoạt động tốt, nhưng nó bền hơn nhôm mỏng! Vì vậy, về điều này, nó đã làm khá tốt cho nhiệm vụ của mình đấy chứ. Tôi đã vô tình làm rơi một trong những bộ phận xuống sàn gạch mà nó không hể bị móp méo Và vì nó được làm bằng thép không gỉ nên có thể rửa bằng máy rửa chén, nhưng tôi đã tự tay rửa tất cả các máy pha cà phê của mình.

Froze còn chia sẻ tỉ mỉ về nghệ thuật pha phin: “Hương vị cà phê tạo ra thật tuyệt. Nếu thích cà phê đậm, bạn nên để thời gian lọc 5–6 phút. Tôi dùng hạt Arabica rang đậm, nhưng lý tưởng nhất là Robusta – loại hạt truyền thống của Việt Nam. Đó mới là cà phê Việt đích thực.

Phin pha được một tách cà phê đậm đà, dễ làm, dễ rửa, giá lại rẻ. Nếu pha cho hai người, bạn chỉ cần hai phin. Không máy pha nhỏ giọt, K-cup hay viên nén nào cho ra được vị cà phê ngon như thế này, dù có đắt đến đâu. Đến khi bạn muốn một tách cà phê thật vị, và khi bạn đã dùng phin cà phê Việt Nam để pha chế thì bạn sẽ chẳng muốn quay lại những chiếc máy kia nữa đâu".

Sức hút của sản phẩm Made in Vietnam

Tên gọi “phin” vốn bắt nguồn từ tiếng Pháp filtre, nghĩa là “bộ lọc”. Khi vào Việt Nam, từ này dần được Việt hóa thành “phin”, dùng để chỉ dụng cụ pha cà phê nhỏ giọt truyền thống. Nhìn có vẻ giản dị, nhưng chiếc phin ẩn chứa cả một hành trình văn hóa – thương mại – du lịch đáng kể.

Người Việt không chỉ dùng phin để pha cà phê, mà biến cách pha đó thành một nghệ thuật sống: đong lượng vừa đủ, nén nhẹ, rót nước sôi chậm rãi, rồi lặng nhìn dòng cà phê đen óng rơi xuống từng giọt. Cà phê phin vì vậy không chỉ là thức uống – nó gắn liền với nhịp sống chậm rãi: quán cóc vỉa hè, phiên chợ sáng, buổi ngồi trò chuyện giữa sương mờ.

Hình ảnh ly cà phê nhỏ giọt bên vỉa hè Việt Nam đã vượt qua biên giới. Tại các thành phố như Paris, New York, Tokyo, London, “Vietnamese Drip Coffee” đã xuất hiện trên menu các quán cà phê – dành cho những thực khách muốn thưởng thức cà phê bằng tâm hồn chứ không chỉ bằng máy móc.

Cũng chính nhờ đó, phin Việt không chỉ dừng lại ở mục tiêu nội địa mà đã trở thành sản phẩm thương mại toàn cầu. Các thương hiệu cà phê Việt như Trung Nguyên – với hơn 110 cửa hàng ở nhiều quốc gia – đã đưa cà phê phin vào trải nghiệm khách quốc tế.

Trên Amazon và các sàn thương mại quốc tế khác, phin pha cà phê Việt được người dùng đánh giá từ 4,5 đến 5 sao, ngang hàng với các dụng cụ pha chế nổi tiếng thế giới. Việc này cho thấy thị trường quốc tế đang đón nhận phin pha cà phê không chỉ như một sản phẩm lạ, mà như một lựa chọn kỹ càng, đầy giá trị bản địa.

Giờ đây, giữa một thế giới ưa tốc độ, người Việt vẫn chọn cách chờ đợi từng giọt cà phê rơi. Và chính chiếc phin – biểu tượng của sự kiên nhẫn và tinh tế ấy – đang lặng lẽ lan tỏa hương vị Việt ra khắp năm châu.