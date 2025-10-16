Trứng sẽ tươi lâu suốt nhiều tuần khi được cất giữ ở chỗ này - không phải cánh tủ lạnh

Câu hỏi bảo quản trứng ở đâu đã gây tranh cãi trong nhiều năm. Trong khi một số người cho rằng giữ trứng trong tủ lạnh là cách tốt nhất để bảo quản độ tươi, những người khác lại tin rằng trữ trứng trong tủ, ngăn kéo, hoặc đơn giản là để trên mặt bếp giúp trứng tươi lâu hơn.

Hiện nay, các chuyên gia thực phẩm đã chia sẻ nơi họ cho là có lợi nhất để bảo quản trứng - một mẹo bảo quản có thể giúp trứng sử dụng được trong nhiều tuần.

Các chuyên gia ẩm thực tại Modern Milkman cho biết nơi lưu trữ tối ưu cho trứng sau khi mua chính là trong tủ lạnh. Trứng có thể giữ được đến ba đến bốn tuần trong tủ lạnh trước khi bắt đầu hỏng. Tuy nhiên, khi bảo quản trong tủ lạnh, một chuyên gia cho biết việc giữ trứng trong bao bì gốc cũng giúp bảo quản độ tươi của trứng tốt hơn.

Các chuyên gia nêu rõ: “Bảo quản trứng trong tủ lạnh cùng bao bì gốc là cách tốt nhất để giữ cho chúng tươi lâu hơn. Cách này giúp trứng duy trì ở nhiệt độ ổn định, ngăn ngừa sự hư hỏng và làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn.”

“Nhiệt độ 4°C hoặc thấp hơn sẽ đảm bảo trứng của bạn luôn tươi ngon. Và việc giữ trứng trong bao bì gốc sẽ bảo vệ các lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng khỏi bị xâm nhập bởi những thực phẩm có mùi mạnh hơn trong tủ lạnh.”

Việc giữ trứng trong bao bì gốc cũng rất hữu ích vì giúp bạn dễ dàng nhìn thấy hạn sử dụng, từ đó dễ theo dõi độ tươi của trứng.

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến nghị nên đặt trứng trên các kệ của tủ lạnh thay vì ở cánh cửa, vì nhiệt độ ở đó ổn định hơn và giúp bảo quản trứng tốt hơn.

Họ cho biết: “Mặc dù nhiều người thích để trứng ở vị trí dễ thấy và dễ lấy trên cánh tủ lạnh, nhưng nhiệt độ ở khu vực này dao động thường xuyên khi bạn mở ra và đóng vào trong ngày.”

Nếu bạn đã tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, bạn vẫn có thể bảo quản an toàn. Hãy đánh tan lòng đỏ, cho vào hộp kín rồi cất trong tủ lạnh - nó sẽ tươi được trong tối đa ba ngày. Lòng trắng trứng cũng nên cho vào hộp hoặc túi kín, đặt trong tủ lạnh và sẽ giữ được khoảng hai ngày. Nếu chúng chưa từng được đông lạnh trước đó, bạn có thể đông lạnh lòng trắng trứng đến ba tháng.