Một đồ chơi mới "đá" Labubu ra chuồng gà: Giá tụt thảm hại, Lisa cũng không thể cứu

Búp bê Labubu từng là hiện tượng toàn cầu, khiến cộng đồng sưu tầm phải xếp hàng dài và tranh giành để sở hữu. Xuất thân từ Pop Mart, Labubu nhanh chóng có mặt tại các nền tảng uy tín như Amazon, Target hay Walmart. Dù từng "hot hit", hiện tại Labubu đã dần hạ nhiệt, giá bán chỉ còn khoảng 20 - 40 USD mỗi con, thấp hơn nhiều so với thời điểm đỉnh cao - khi hàng chục nghìn người sẵn sàng chi hàng trăm USD để sở hữu các phiên bản hiếm.

Thời kỳ vàng son, mỗi đợt mở bán của Pop Mart, Labubu đều cháy hàng trong vài giây. Trên eBay, các phiên bản giới hạn từng được giao dịch với giá lên tới hàng nghìn USD, tạo nên cơn sốt thực sự trong giới sưu tầm. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng đó đã không còn: những người mua giờ đây không còn trả giá cao để sở hữu Labubu, và trong danh sách 60 món Labubu đắt nhất đang rao bán, không một sản phẩm nào nhận được lượt đấu giá.

Vì sao Labubu gây bão toàn cầu

Labubu là nhân vật do nghệ sĩ người Hong Kong Kasing Lung sáng tạo, lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh The Monsters Trilogy năm 2015. Bốn năm sau, Kasing Lung hợp tác với thương hiệu đồ chơi sưu tầm Pop Mart để đưa nhân vật này ra thị trường dưới dạng búp bê, và chỉ trong thời gian ngắn, Labubu trở thành cơn sốt toàn cầu.

Hiện tượng Labubu bùng nổ nhờ sức lan tỏa khổng lồ của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok - nơi tràn ngập những video mở hộp, khoe bộ sưu tập hay chia sẻ khoảnh khắc săn được phiên bản hiếm. Hiệu ứng còn được nhân lên khi loạt ngôi sao đình đám như Lisa (BLACKPINK), Rihanna hay Dua Lipa đều sở hữu Labubu, khiến món đồ chơi này trở thành biểu tượng của sự sành điệu và bắt trend.

Sức nóng lan rộng đến mức nhiều cửa hàng Pop Mart trên thế giới phải đối mặt với cảnh xếp hàng dài, chen lấn, thậm chí ẩu đả. Tại Anh, thương hiệu từng buộc phải tạm ngừng bán Labubu để kiểm soát tình hình, minh chứng cho mức độ cuồng nhiệt mà hiếm món đồ sưu tầm nào đạt được.

Nguyên nhân khiến Labubu hạ nhiệt

Sự "nguội dần" của Labubu thực tế không quá bất ngờ. Sau nhiều năm cháy hàng liên tục, thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa. Nguồn cung tăng mạnh, các đợt phát hành mới của Pop Mart xuất hiện ngày càng dày đặc khiến việc sở hữu Labubu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi món đồ không còn quá hiếm, giá trị sưu tầm cũng dần giảm sút. Bên cạnh đó, "cơn khát" của cộng đồng sưu tầm nay đã phần nào được thỏa mãn. Walmart thậm chí còn hợp tác với sàn StockX để bán lại các phiên bản cũ, song dù giá chỉ còn khoảng 39 USD, lượng hàng tồn vẫn chưa tiêu thụ hết.

Đáng nói, khi cơn sốt đạt đỉnh, loạt vấn đề đã bộc lộ rõ: hàng giả tràn lan, nhiều người bị lừa khi mua qua mạng, còn giá trên thị trường chuyển nhượng thì bị thổi phồng tới mức phi lý. Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Mỹ (FTC) từng phải phát đi cảnh báo vào tháng 8 về các vụ lừa đảo liên quan đến Labubu. Nhiều người chơi bỏ ra số tiền lớn để sở hữu phiên bản giới hạn, nhưng đổi lại là rủi ro cao khi mua phải hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng.

Gương mặt sắp "soán ngôi" Labubu

Khi sức hút của Labubu bắt đầu hạ nhiệt, Pop Mart dường như đã sớm chuẩn bị cho sự kế nhiệm. Cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất chính là Hirono Living Wild Doll - dòng búp bê mới nhanh chóng gây bão chỉ sau một lần xuất hiện ngắn ngủi. Vài giờ sau khi V (BTS) mang theo một con Hirono tại sân bay Incheon, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Hơn 500 đơn hàng được ghi nhận tại Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn, và sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Sức nóng của Hirono nhanh chóng lan ra ngoài châu Á chỉ trong vài ngày. Trên eBay, giá Hirono đã bị đẩy lên tới 175 USD, gần gấp ba lần giá gốc, trong khi các kênh phân phối chính thức vẫn chưa kịp nhập lại hàng. Giới sưu tầm quốc tế bắt đầu chuyển sự chú ý sang Hirono, xem đây là ứng viên tiềm năng có thể tạo nên "hiện tượng Labubu thứ hai".

Dù mới ra mắt, Hirono cho thấy nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm: sức ảnh hưởng từ các ngôi sao, độ phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok và làn sóng sưu tầm ngày càng lan rộng. Pop Mart dường như đang tái hiện công thức thành công từng đưa Labubu lên đỉnh cao - kết hợp thiết kế độc đáo, yếu tố hiếm và sức mạnh truyền thông.

Tổng hợp