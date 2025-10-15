Chuối tươi ngon suốt 2 tuần nếu được bảo quản ở vị trí này - không phải rổ trái cây

Nhiều quả chuối được bán trong siêu thị vẫn còn xanh, nhưng chuyển sang màu vàng rất nhanh sau khi mang về nhà. Thường thì chỉ sau một hoặc hai ngày là chúng bắt đầu xuất hiện các đốm nâu, khiến chuối trở thành một trong những thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất. Điều này là do nhiều người không muốn ăn chuối khi đã bị thâm nâu, giống như cách họ đối xử với quả bơ.

May mắn thay, có rất nhiều cách để làm chậm quá trình này và giữ cho chuối tươi ít nhất hai tuần. Việc này bắt đầu ngay từ lúc chọn mua chuối trong siêu thị — hãy chọn những quả chuối không được đóng trong túi.

Chuối, giống như nhiều loại trái cây khác, tạo ra một loại khí gọi là ethylene, làm cho chúng chín nhanh. Nếu được bảo quản trong bao bì nhựa, khí này sẽ bị giữ lại, khiến chuối chín nhanh hơn nữa, và chỉ sau một hoặc hai ngày đã có thể xuất hiện các đốm nâu.

Theo một chuyên gia vệ sinh thực phẩm từ tổ chức High Speed Training (tại Anh), chuối cũng không nên để trong tô hoặc rổ.

Thay vào đó, chuối nên được đặt trên mặt bàn bếp, tốt nhất là ở nhiệt độ phòng, không có độ ẩm, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay nhiệt độ cao.

Chuyên gia chia sẻ: “Những nơi quá ấm sẽ làm tăng tốc độ chín của chuối, vì vậy hãy tránh để chúng gần lò nướng hoặc các thiết bị tỏa nhiệt.”

Việc tách riêng từng quả chuối ra khỏi nải cũng có thể giúp giữ chúng ở trạng thái tươi ngon lâu hơn.

Chuyên gia cho biết thêm: “Khí ethylene được phát ra từ cuống của quả chuối, vì vậy để làm chậm tác động của loại khí này và tránh chuối chín quá nhanh, bạn có thể quấn phần cuống bằng màng bọc thực phẩm hoặc nylon. Cách này sẽ giảm lượng khí ethylene lan xuống phần quả, nhờ đó giúp chuối tươi lâu hơn.”

Nếu bạn thấy cách này quá rắc rối, có thể chọn mua giá treo chuối (banana tree) - một vật dụng giúp chuối tiếp xúc với không khí đều hơn, kéo dài thời gian bảo quản.



