Đặc sản đắt nhất thế giới 40 triệu/kg, Việt Nam có loại thiên nhiên nguyên bản, thơm ngọt chẳng kém cạnh

Trong thế giới mật ong, có những giọt mật được ví như "vàng lỏng" bởi độ quý hiếm và giá trị dinh dưỡng đặc biệt. Một trong số đó là mật ong Manuka vốn là niềm tự hào của New Zealand, từng được bán với giá lên tới hơn 40 triệu đồng/kg. Thế nhưng, ít ai biết rằng, ngay tại Việt Nam, rừng U Minh cũng sản sinh ra một loại đặc sản tự nhiên hiếm có, mang hương vị tinh túy không hề thua kém, lại vô cùng phải chăng.

Mật ong Manuka – "Vàng lỏng" từ xứ sở Kiwi

Theo tờ BBC và New Zealand Herald, mật ong Manuka được sản xuất từ phấn hoa của cây Manuka (Leptospermum scoparium), một loài cây chỉ mọc ở vùng rừng núi hoang dã của New Zealand. Loại mật này được săn đón trên toàn cầu vì chứa hoạt chất methylglyoxal (MGO) có khả năng kháng khuẩn mạnh, giúp làm lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Độ hiếm của mật Manuka nằm ở chỗ: mùa hoa Manuka chỉ kéo dài khoảng 2–6 tuần mỗi năm, trong điều kiện thời tiết phải thật lý tưởng để ong có thể hút mật. Sản lượng thu hoạch vì thế cực thấp, khiến giá bán tăng vọt. Trên thị trường quốc tế, một lọ mật ong Manuka UMF 20+ (hàm lượng hoạt chất cao nhất) có thể đạt giá 1.000–1.500 USD/kg, tương đương 25–40 triệu đồng.

Không chỉ đắt đỏ, mật ong Manuka còn mang hương vị rất đặc biệt: đậm, hơi chát ở đầu lưỡi nhưng hậu ngọt lâu và thơm nồng. Nhiều chuyên gia ẩm thực mô tả cảm giác khi thưởng thức mật Manuka giống như "nếm một loại rượu vang lâu năm" vừa tinh tế, dày vị và để lại dư âm khó quên.

Mật ong rừng U Minh – "Báu vật" của thiên nhiên Việt Nam

Nếu New Zealand tự hào với Manuka, thì người Việt Nam cũng có thể tự hào với mật ong rừng U Minh là một món quà tinh túy của rừng ngập mặn miền Tây Nam Bộ. Theo Báo Cà Mau và VnExpress, mùa ong về rừng U Minh thường rơi vào tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khi tràm và đước nở rộ. Đây cũng là thời điểm những người thợ ong bắt đầu hành trình săn mật giữa rừng tràm bạt ngàn.

Khác với mật ong nuôi, mật rừng U Minh hoàn toàn do ong hoang dã tự làm tổ trên các thân cây tràm. Người dân phải men theo lối rừng, leo lên cao để lấy mật là một công việc đòi hỏi sự khéo léo và can đảm. Mỗi năm, mỗi tổ ong chỉ cho vài lít mật, có khi phải đổi bằng hàng giờ ngụp lặn giữa rừng và đối mặt với hàng trăm con ong rừng đang bảo vệ "kho báu".

Mật ong U Minh có màu vàng hổ phách, mùi thơm nồng nàn, khi nếm thấy vị ngọt thanh pha chút chát nhẹ đặc trưng của phấn hoa tràm. Người miền Tây thường gọi đó là "vị ngọt của rừng", bởi chỉ cần một muỗng mật nguyên chất là đủ lan tỏa hương rừng ngập mặn. Giá bán hiện chỉ dao động từ 400.000–600.000 đồng/lít, thấp hơn hàng chục lần so với Manuka, nhưng chất lượng được các chuyên gia đánh giá là "tinh khiết và nguyên bản bậc nhất".

Tương đồng và khác biệt

Cả mật ong Manuka và mật ong rừng U Minh đều là đặc sản quý hiếm, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những vùng đất có hệ sinh thái độc đáo. Điểm chung của hai loại mật này nằm ở nguồn gốc tự nhiên, không qua công nghiệp hóa và chứa hàm lượng enzyme sinh học cao, mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Cả hai đều có khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch là yếu tố khiến chúng được xem là thực phẩm vàng trong giới ẩm thực và y học tự nhiên.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở quy mô và giá trị thương mại. Mật ong Manuka trở thành thương hiệu toàn cầu nhờ chiến lược chuẩn hóa và kiểm định nghiêm ngặt theo thang UMF (Unique Manuka Factor), còn mật ong U Minh vẫn mang tính địa phương, được khai thác nhỏ lẻ và dựa chủ yếu vào tay nghề của thợ ong truyền thống. Chính vì thế, dù hương vị tự nhiên không kém phần độc đáo, mật ong U Minh vẫn giữ được mức giá "phải chăng đến khó tin".

Hương vị Việt giữa dòng chảy toàn cầu

Giữa thời đại mà thế giới tôn vinh những sản phẩm nguyên bản từ thiên nhiên, mật ong rừng U Minh có thể xem là đại diện đầy tự hào của Việt Nam. Nó không chỉ là thực phẩm quý, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người và rừng ngập mặn, của một lối sống hòa hợp với thiên nhiên.

Có thể mật ong U Minh chưa đạt mức giá hàng chục triệu như Manuka, nhưng với hương vị đậm đà, nguồn gốc tự nhiên và câu chuyện con người chân chất sau mỗi giọt mật, nó xứng đáng là "báu vật ngọt ngào" của đất Việt và cũng là món quà mà bất cứ ai cũng có thể thưởng thức mà không cần chi tiêu xa xỉ.

