Nấu cơm chỉ cho nước thì quá xoàng: Thêm 2 thứ này, cơm dẻo thơm ngon gấp 10

Cơm trắng là món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại là "phép thử" đích thực cho sự tinh tế của người nấu. Một nồi cơm ngon không chỉ cần chín đều hay đủ nước, mà còn phải dẻo, thơm, hạt cơm bóng mượt, ăn nguội vẫn mềm. Tưởng dễ mà không hề dễ, bởi thực tế nhiều người vẫn thường gặp cảnh cơm khô khốc, hạt nở không đều, kém thơm dù đã chọn loại gạo ngon. Ít ai ngờ rằng, bí quyết để cơm mềm dẻo và dậy hương hơn lại nằm ở hai nguyên liệu vô cùng quen thuộc: giấm và dầu ăn.

Không ít bà nội trợ ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam đã áp dụng mẹo nhỏ này để nấu được nồi cơm hoàn hảo - hạt dẻo, mềm, thơm và không còn mùi hôi gạo. Giấm và dầu ăn không phải là bí quyết mới, nhưng lại là "chiêu" mà nhiều người vẫn bỏ qua. Hai nguyên liệu tưởng chừng đơn giản này thực ra là những "trợ thủ âm thầm", giúp điều chỉnh cấu trúc hạt gạo trong quá trình nấu, khiến cơm dẻo hơn, thơm hơn và ngon một cách ngạc nhiên - dù chỉ dùng chiếc nồi cơm điện quen thuộc.

Hướng dẫn cách nấu cơm thơm, mềm cùng giấm và dầu ăn

1. Vo gạo

Hãy vo gạo thật nhẹ ta*. Mục đích của bước này không phải là chà thật kỹ để gạo "sạch bong", mà chỉ để loại bỏ lớp bụi và tạp chất bám bên ngoài. Việc vo quá kỹ hay thay nước nhiều lần sẽ khiến lớp cám mỏng chứa vitamin B1 và B3 bị trôi mất, làm giảm giá trị dinh dưỡng và khiến cơm kém thơm. Chỉ nên vo nhanh 2 lần với lượng nước vừa đủ, đến khi nước gạo hơi đục là đạt.

Sau khi vo xong, nên ngâm gạo trong nước ấm từ 5-10 phú*. Đây là công đoạn thường bị bỏ qua, nhưng lại rất quan trọng. Nước ấm giúp hạt gạo hút ẩm đều từ trong ra ngoài, khiến quá trình chín sau đó diễn ra đồng nhất hơn. Nhờ đó, cơm sau khi nấu sẽ nở đều, không bị phần cứng phần nhão. Nếu có thời gian, bạn có thể ngâm gạo lâu hơn (20 phút) với các loại gạo cứng hoặc gạo cũ.

2. Thêm giấm và dầu ăn

Sau khi ngâm xong, chắt bớt nước và canh lượng nước nấu như bình thường. Lúc này, cho thêm một muỗng cà phê giấm trắng và vài giọt dầu ăn vào nồi. Hai nguyên liệu này tuy ít nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt:

Giấm trắng: Dù có vị chua nhẹ, nhưng khi đun sôi cùng cơm, vị chua bay hơi hoàn toàn. Giấm có tác dụng làm mềm cấu trúc tinh bột, giúp hạt gạo nở đều, không khô cứng khi cơm nguội. Ngoài ra, nó còn khử mùi hôi gạo cũ, giúp cơm dậy mùi tự nhiên và có màu trắng sáng đẹp mắt. Với người ăn kiêng, giấm còn hỗ trợ tiêu hóa tinh bột tốt hơn.

Dầu ăn: Khi nồi cơm bắt đầu sôi, dầu sẽ tạo thành lớp màng mỏng bao quanh từng hạt gạo, ngăn chúng dính vào nhau. Nhờ vậy, cơm sau khi chín tơi rời, bóng mượt và có độ dẻo vừa phải. Nên chọn dầu đậu nành, dầu ô liu hoặc dầu hướng dương - các loại có mùi nhẹ, trung tính. Tránh dùng dầu lạc, dầu mè hay dầu ngô vì mùi nồng sẽ át mất hương thơm tự nhiên của cơm.

Một mẹo nhỏ khác là nếu nấu cơm bằng nồi gang hoặc nồi đất, bạn có thể nhỏ thêm một giọt dầu vào đáy nồi trước khi cho gạo. Lớp dầu mỏng này giúp hạn chế cháy khét, đồng thời khiến phần cơm cháy nếu có cũng thơm vàng giòn hơn hẳn.

3. Cách canh thời gian và ủ cơm

Sau khi thêm đủ nguyên liệu, bật nút nấu như bình thường. Khi nồi chuyển sang chế độ "giữ ấm", đừng mở nắp ngay. Hãy để nồi cơm nghỉ thêm 10-15 phút. Giai đoạn này giúp hơi nước ngấm đều, hạt cơm tự nở thêm và hạ nhiệt chậm, nhờ vậy giữ được độ mềm dẻo. Nếu mở nắp ngay, hơi nóng thoát ra sẽ khiến bề mặt cơm nhanh khô, mất mùi thơm.

Một số người kỹ tính còn*xới tơi cơm ngay sau khi ủ xong, để hơi nước thoát bớt, tránh tích tụ hơi ẩm làm nhão cơm ở phần giữa. Khi xới, nên dùng vá gỗ hoặc vá nhựa phẳng, đảo nhẹ tay từ dưới lên.

4. Thành quả

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ thấy nồi cơm khác biệt hẳn: hạt cơm căng tròn, bóng bẩy, tơi rời mà vẫn dẻo, thơm nhẹ mùi gạo. Cơm để nguội không khô cứng, hâm lại vẫn ngon như mới nấu. Những ai thường nấu cơm cắm hộp mang đi làm hay bảo quản cơm qua đêm trong tủ lạnh sẽ thấy mẹo này hữu ích rõ rệt - cơm không bị mùi tủ lạnh và vẫn giữ kết cấu mềm mịn.

