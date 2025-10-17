Tôi dứt khoát "đá" chảo chống dính ra chuồng gà, rồi nhận ra đây mới là vua nhà bếp

Trước đây, trong bếp nhà tôi, chảo chống dính luôn là “ngôi sao số một”. Vừa nhẹ, đẹp, lại dễ rửa nên tôi tin rằng chẳng có loại nào tiện hơn. Thế nhưng mỗi lần bố mẹ đến chơi, họ đều nhăn mặt: “Chảo gì mà mỏng dính, nấu vài bữa là tróc lớp chống dính, ăn vào người chỉ tổ hại sức khỏe”. Bị nói mãi cũng mệt, tôi đành chiều lòng, mua một chiếc chảo gang về dùng thử. Không ngờ chỉ sau nửa năm, tôi hoàn toàn hiểu vì sao bố mẹ cả đời trung thành với nó.

1. Dùng chảo gang rồi mới hiểu: “đỉnh thật sự” là đây!

① Không lo tróc lớp chống dính

Trước kia tôi toàn dùng chảo chống dính, nhưng chỉ nấu được một năm là bắt đầu lo lớp phủ bong tróc, bạn cũng biết mà, vừa sợ tróc vừa sợ hư hại sức khỏe. Rửa chảo cũng khổ, chẳng dám dùng cọ cứng, càng không dám lấy cục sắt chà vì sợ xước, nên mỗi lần nấu xong đều thấy phiền. Nhưng từ ngày tôi đổi sang chảo gang, nỗi lo đó biến mất hẳn, bạn sẽ thấy chẳng còn phải bận tâm gì nữa. Chỉ cần nấu xong rửa bình thường, lau khô là xong – vừa tiện lại vừa an tâm.

② Nấu ngon hơn, nhiệt tỏa đều hơn

Bạn đừng tưởng tôi nói phóng đại đâu nhé. Khi so sánh cùng một món xào, chảo gang nóng nhanh và tỏa nhiệt đều, nhờ vậy thịt và rau “cháy cạnh” đúng điệu mà vẫn giữ được nước, không bị khô xác như khi dùng chảo chống dính. Đặc biệt với bếp gia đình lửa nhỏ, chảo gang thực sự là cứu tinh, tôi nấu thử mới thấy sự khác biệt rõ rệt, bạn thử dùng sẽ hiểu ngay.

③ Siêu bền, dùng càng lâu càng ngon

Chảo gang đúng kiểu “càng dùng càng mượt”, và tôi càng dùng lại càng thích. Nó không sợ long cán, không sợ móp méo, bạn sẽ thấy khác hẳn với chảo chống dính mà tôi từng dùng, vì chảo chống dính cán thường chỉ bắt bằng ốc vít, xài một thời gian là lỏng, cầm xào cứ lỏng lẻo, khó chịu vô cùng. Trong khi đó, chảo gang một thể liền khối, cực chắc chắn, nấu bao năm vẫn bền như mới, và tôi tin là bạn cũng sẽ công nhận điều này ngay lần đầu dùng thử.

2. Nhưng không phải không có nhược điểm đâu!

① Chưa biết cách “dưỡng chảo” thì dễ dính, dễ cháy

Lần đầu tôi dùng chảo gang cũng “fail” vài bữa vì quên bước “khai chảo”, và bạn biết không, bí quyết để chảo không bị dính là dùng mỡ heo thắng qua chảo, để qua đêm, rồi hôm sau rửa sạch. Lớp dầu này giúp chảo lên màu đẹp hơn và ít dính hẳn so với lúc mới mua. Khi nấu, bạn cũng nên tráng qua một lớp dầu mỏng trước khi cho nguyên liệu vào, y như cách các đầu bếp nhà hàng vẫn làm, tôi thử rồi mới thấy hiệu quả thật sự.

② Hơi nặng tay, nhất là với chị em

Thú thật, chảo gang cầm lên thấy nặng hơn nhiều so với chảo chống dính, bạn cầm một lúc là cảm nhận ngay. Tuy nhiên, giờ nhiều hãng đã có loại gang mỏng, nhẹ hơn, và nếu bạn quen dần, việc cầm xào hay lật đồ ăn cũng không còn khó khăn nữa.

③ Nếu không lau khô kỹ, dễ gỉ

Tôi từng bỏ quên chảo ướt qua đêm, sáng hôm sau mở ra… gỉ đỏ cả lòng chảo, phải bỏ luôn. Từ lần đó tôi rút kinh nghiệm: sau khi rửa xong, đặt ngay chảo lên bếp, bật lửa cho khô hẳn, thế là yên tâm, không còn lo bị gỉ nữa, bạn thử làm theo là thấy hiệu quả ngay.

Từ trải nghiệm của tôi, nếu bạn cũng đang phân vân giữa chảo gang và chảo chống dính, tôi gợi ý bạn thử dùng chảo gang một lần. Khi biết cách chăm sóc đúng, chảo gang sẽ trở thành “vua nhà bếp” thực sự của bạn, giúp mỗi bữa cơm vừa ngon, vừa tiện, vừa bền lâu.



