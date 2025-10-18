Song Hye Kyo "lột xác" với áo hai dây ren - biểu tượng mới của mùa thu 2025

Trong loạt ảnh mới được đăng tải, Song Hye Kyo khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ: mái tóc ngắn trẻ trung, ánh mắt lạnh lùng cùng chiếc áo hai dây ren quyến rũ. Từng gắn liền với hình ảnh thanh lịch, kín đáo, "ngọc nữ" màn ảnh Hàn lần này lại táo bạo thử nghiệm phong cách gợi cảm hơn bao giờ hết. Dường như cô không chỉ làm mới hình ảnh bản thân, mà còn ngầm khẳng định vị thế "biểu tượng thời trang" khi khéo léo bắt nhịp xu hướng hot nhất mùa thu - đông năm nay: áo hai dây đính ren.

Nếu theo dõi các tuần lễ thời trang gần đây, đặc biệt là Paris Fashion Week, dễ thấy sự lên ngôi mạnh mẽ của chất liệu ren mỏng nhẹ và kiểu dáng hai dây nữ tính. Cả Rosé và Jennie - hai biểu tượng thời trang toàn cầu của nhóm Blackpink - đều đồng loạt xuất hiện với những thiết kế áo hai dây gợi cảm, điểm xuyết chi tiết ren tinh tế. Sự lựa chọn của họ nhanh chóng tạo nên cơn sốt, được giới mộ điệu gọi là "cú bắt tay giữa nét gợi cảm cổ điển và sự tự do hiện đại".

Không chỉ trên sàn diễn quốc tế, làn sóng áo ren hai dây cũng lan tỏa mạnh mẽ trong showbiz Việt. Người mẫu Tú Hảo và Hoa hậu Lê Hoàng Phương đều gây chú ý khi diện những thiết kế tương tự trong các bộ ảnh thời trang gần đây. Với làn da sáng và vóc dáng thanh mảnh, kiểu áo này giúp họ tôn trọn vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ nhưng không quá phô trương. Có thể thấy, từ sao Hàn đến sao Việt, ren đang dần trở thành "vũ khí thời trang" được ưu ái nhất của phái đẹp trong mùa mốt 2025.

Thực tế, áo hai dây ren là item được nhiều nhà mốt lớn như Dior, Chanel hay Versace lăng xê mạnh mẽ. Ưu điểm nổi bật của thiết kế này nằm ở khả năng tôn dáng và tăng vẻ nữ tính, mang đến cho người mặc cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút. Tuy nhiên, chính vì đặc tính mỏng manh, xuyên thấu của chất liệu ren mà món đồ này cũng dễ gây tranh cãi nếu người mặc không tinh tế trong cách phối đồ. Chỉ một chút bất cẩn, outfit gợi cảm có thể trở thành "kém duyên", bị ví như… đồ ngủ cao cấp.

Để tránh rơi vào tình huống đó, một số mẹo nhỏ được các stylist khuyên áp dụng gồm: sử dụng miếng dán ngực hoặc băng dính thời trang chuyên dụng để che chắn an toàn, đồng thời chọn ren dày hoặc có lớp lót tiệp màu da để tạo cảm giác tinh tế, kín đáo hơn. Ngoài ra, có thể phối áo ren hai dây với áo khoác blazer, sơ mi trắng mỏng hoặc áo cardigan dáng rộng - vừa giữ được nét gợi cảm, vừa cân bằng tổng thể cho bộ trang phục.

Tuy nhiên, áo hai dây ren không phải lựa chọn phù hợp cho môi trường công sở. Với những ai yêu thích phong cách nữ tính mà vẫn muốn giữ sự chuyên nghiệp, áo sơ mi đính ren là gợi ý hoàn hảo. Các chi tiết ren ở cổ áo, tay áo hoặc viền ngực giúp bộ trang phục vừa thanh lịch vừa hợp mốt, mang đến vẻ mềm mại và duyên dáng mà không hề gây phản cảm.

Sự xuất hiện táo bạo của Song Hye Kyo lần này được xem là "làn gió mới" trong phong cách của nữ diễn viên, đồng thời phản ánh rõ tinh thần thời trang hiện đại - nơi phụ nữ tự tin thể hiện cá tính, dám thử nghiệm và vượt qua những khuôn mẫu quen thuộc.

Mùa thu - đông năm nay, nếu biết cách lựa chọn và phối đồ tinh tế, áo hai dây ren hoàn toàn có thể trở thành "item đinh" trong tủ đồ của mọi cô gái - vừa gợi cảm, vừa thanh thoát, lại đủ ấm áp và thời thượng để tỏa sáng trong mọi khung hình.