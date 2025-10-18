Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất

Tầng trệt: Tiện thật, nhưng đánh đổi nhiều hơn tưởng

Tôi đã sống ở tầng trệt hai lần - một lần thuê, một lần mua cho bố mẹ. Ưu điểm của tầng này rất rõ: Di chuyển dễ và thoát hiểm nhanh.

Mẹ tôi bị đau khớp gối, từng phẫu thuật nên việc đi lại khó khăn. Tầng một là lựa chọn hợp lý nhất — chỉ cần mở cửa là ra ngoài, không phải chờ thang máy, không phải leo cầu thang. Khi đẩy xe cho cháu ra ngoài, tôi có thể đi thẳng, kể cả ngày mưa cũng không sợ bị ướt.

Thêm vào đó, nếu xảy ra sự cố, tầng trệt an toàn hơn tưởng.

Tôi từng chứng kiến sự cố điện bốc khói trong tòa nhà – trong khi hàng xóm tầng trên vội vã chờ thang máy, thì chúng tôi chỉ mất vài chục giây để ra ngoài. Với người già hoặc gia đình có trẻ nhỏ, đó thực sự là một lợi thế.

Nhưng ưu điểm chỉ dừng lại ở đó. Còn sáu nhược điểm lớn khiến tôi thề sẽ không bao giờ mua tầng trệt nữa:

1. Ánh sáng kém – tầm nhìn hạn chế: nhà luôn âm u, ẩm mốc.

2. Không khí tù, khó thông gió.

3. Riêng tư kém: chỉ cần ai đi qua, có thể nhìn thấy rõ bên trong.

4. An ninh thấp: từng bị mất hoa ngoài ban công, sau phải lắp song sắt.

5. Muỗi và côn trùng nhiều: mùa hè là “ác mộng” của cả nhà.

6. Giá trị bán lại thấp: người mua e dè vì sợ ẩm, sợ trộm, sợ thiếu sáng.

Tôi từng thử đủ cách – lắp máy hút ẩm, dán lưới chống muỗi, kéo rèm suốt ngày. Nhưng sự thật là tầng trệt chỉ nên mua nếu nhà có người già yếu hoặc người khuyết tật cần thuận tiện đi lại.

Còn nếu không, bạn sẽ nhanh chóng thấy bất tiện – và hối hận.

Tầng trên cùng: Đẹp, thoáng, riêng tư – nhưng cũng dễ “bay hơi tiền điện”

Tôi từng sống ở tầng trên cùng ba lần: thuê hai, mua một – và thậm chí tổ chức đám cưới ở đó.

Phải nói rằng, đó là tầng khiến tôi yêu – rồi sợ – một cách trọn vẹn.

Ưu điểm thì rất nhiều:

- Ánh sáng tràn ngập: buổi sáng chỉ cần mở rèm là nắng chan hòa.

- Thông gió và tầm nhìn tuyệt vời: không khí trong lành, không bụi đường.

- Riêng tư và yên tĩnh: không có hàng xóm ở trên đầu, không tiếng bước chân hay nước chảy.

- Không muỗi, không ẩm mốc, không tiếng ồn.

Buổi tối, tôi có thể ngồi ở ban công nhìn xuống thành phố sáng đèn – cảm giác tự do và thư thái mà không tầng nào có được.

Nhưng rồi, tầng trên cùng cũng dạy tôi bài học “đắt đỏ” nhất trong đời làm nhà: Quá phụ thuộc vào thang máy, dễ dột mái, và cực nóng vào mùa hè.

- Thang máy hỏng = ở nhà. Có lần mất điện, tôi phải leo xuống hơn 30 tầng. Khi đến nơi, chân run bần bật.

- Nóng mùa hè = tiền điện đội nóc. Bật điều hòa suốt ngày, vừa tốn, vừa hại sức khỏe.

- Dột mái = cơn ác mộng thật sự. Sau 6 năm, nhà tôi bắt đầu thấm nước, phải sửa tới ba lần, tốn hơn 3.000 tệ (11 triệu đồng) mà vẫn tái phát. Cuối cùng, tôi bán nhà lỗ hơn 100.000 tệ (370 triệu đồng) chỉ để “thoát”.

Một người trong nghề như tôi biết rõ: 90% mái tầng trên cùng đều gặp vấn đề dột thấm theo thời gian.

Nếu bạn không sẵn sàng dành thêm tiền bảo trì và chịu nóng mỗi mùa hè, hãy cân nhắc kỹ.

Bảng so sánh thực tế: tầng trệt và tầng trên cùng

Tiêu chí Tầng trệt Tầng trên cùng Di chuyển Thuận tiện, nhanh chóng Phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy Ánh sáng – Thông gió Thiếu sáng, dễ ẩm mốc Thoáng, sáng, nhiều gió An ninh Dễ trộm, phải lắp lưới bảo vệ An toàn, ít người qua lại Riêng tư Thấp, dễ bị nhìn vào Cao, yên tĩnh, không bị quấy rầy Môi trường sống Ẩm, nhiều muỗi, khó chịu Nóng mùa hè, dễ dột mái Giữ giá khi bán lại Giảm giá 5–10% so với tầng giữa Giảm 3–5% nếu mái dột hoặc nóng Phù hợp với ai Gia đình có người già, khó đi lại Người trẻ, thích riêng tư, chấp nhận nóng và bảo trì

Kết luận: Tầng đẹp nhất không nằm ở trên hay dưới – mà ở giữa

Sau khi sống qua đủ các tầng, tôi rút ra một chân lý: “Tầng giữa – tầng 5 đến 10 – luôn giữ giá tốt và cân bằng nhất”.

Nó vừa đủ cao để tránh ồn, tránh bụi, lại không quá lệ thuộc vào thang máy. Ánh sáng vừa phải, ít muỗi, an toàn, dễ bán lại, và là vị trí “vàng” trong mọi tòa chung cư.

Nếu bạn đang chọn nhà, hãy nhớ:

- Mua tầng trệt chỉ khi ưu tiên sức khỏe và tiện đi lại.

- Mua tầng trên cùng chỉ khi chấp nhận chi thêm để bảo trì và cách nhiệt.

- Còn nếu muốn ở lâu – bán lại vẫn lời – không mệt mỏi, hãy chọn tầng giữa, hướng tốt, gió nhẹ, ánh sáng vừa đủ.

Sau 11 căn nhà và 18 năm lăn lộn, tôi hiểu một điều: “Giữ giá thật ra là giữ lấy sự thoải mái của chính mình”.