Mua ổi chọn quả sần sùi hay nhẵn mịn? Trùm buôn hoa quả mách 5 mẹo chọn ổi ngon giòn ngọt lịm

Ổi là loại quả quen thuộc, có quanh năm và được ưa chuộng nhờ hương thơm mát, vị ngọt thanh cùng độ giòn sần sật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn ổi ngon. Nhiều người ra chợ thường băn khoăn: nên chọn quả ổi da sần sùi hay nhẵn bóng, quả to hay nhỏ, xanh hay ngả vàng mới thật sự ngọt giòn? Dưới đây là chia sẻ từ những người bán ổi lâu năm giúp bạn chọn được quả ngon, ngọt và giòn tan.

1. Chọn vỏ ổi sần nhẹ, màu xanh sáng - dấu hiệu của độ giòn tự nhiên

Theo kinh nghiệm của người bán, ổi da quá nhẵn và bóng thường được hái sớm, quả còn non nên khi ăn sẽ chát và ít vị ngọt. Trong khi đó, ổi có vỏ hơi sần, màu xanh sáng tự nhiên, không bóng mỡ thường là quả chín già, phát triển hoàn chỉnh, ruột đặc và giòn. Tuy nhiên, nếu da sần quá mức, xuất hiện nhiều vết nứt hoặc sạm, có thể là ổi bị sâu hoặc bảo quản lâu ngày. Hãy chọn quả sần nhẹ, da căng và khô, sờ vào thấy cứng chắc, bởi đây là loại ổi vừa giòn vừa thơm.

2. Cầm quả ổi lên thấy chắc tay là quả ngon

Ổi ngon khi cầm lên thường có trọng lượng nặng tay so với kích cỡ, cho thấy phần ruột dày và ít hạt. Quả nhẹ, xốp là dấu hiệu ruột bị rỗng hoặc ổi đã để lâu, mất nước. Mẹo nhỏ: Khi ấn nhẹ vào vỏ, nếu cảm thấy cứng đều khắp bề mặt, không bị lõm ở một bên, đó là quả ổi tươi, vừa hái. Còn nếu có phần mềm nhũn, tức là ổi bị dập hoặc bắt đầu chín quá mức, ăn sẽ bở, kém giòn.

3. Quan sát cuống - "điểm vàng" tiết lộ độ tươi của quả

Cuống là nơi dễ lộ tuổi của ổi nhất. Quả ổi ngon, mới hái thường có cuống tươi, còn xanh hoặc hơi dính nhựa trắng. Nếu cuống đã khô hoặc thâm đen, đó là ổi hái lâu hoặc bảo quản qua đêm. Người bán sành nghề còn chia sẻ: cuống lõm nhẹ xuống, da quanh cuống không nhăn là ổi đã đạt độ chín vừa, ăn vào ngọt thanh mà vẫn giữ được độ giòn.

4. Tránh ổi quá to hoặc da ngả vàng - dễ bị bở và nhạt vị

Nhiều người lầm tưởng ổi to là ổi ngon, nhưng thực tế không phải vậy. Ổi to bất thường thường là loại được kích thích bằng phân bón hoặc thuốc tăng trưởng, ăn vào nhạt và bở. Ổi ngon nên chọn kích cỡ trung bình, cầm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài ra, ổi chuyển sang màu xanh ngả vàng là đã chín quá, dễ mềm, không còn độ giòn đặc trưng. Nếu bạn thích ăn ngọt, có thể chọn loại hơi ngả vàng, nhưng vẫn cần đảm bảo vỏ còn cứng.

5. Ngửi mùi hương - cách đơn giản nhận biết ổi ngọt

Ổi ngon luôn tỏa mùi thơm nhẹ, thanh mát đặc trưng ngay cả khi chưa cắt. Nếu ngửi không thấy mùi, hoặc có mùi hăng, chua nhẹ thì đó là ổi còn non hoặc đã bị ủ lâu. Một mẹo nhỏ ít người biết: khi đưa quả ổi lại gần mũi, nếu mùi thơm rõ nhất ở phần cuống, chứng tỏ quả chín tự nhiên, ăn vào ngọt và đậm vị hơn loại chín ép.

Ổi nào ngon nhất hiện nay?

Trên thị trường hiện có nhiều giống ổi khác nhau, nhưng phổ biến và được ưa chuộng nhất vẫn là ổi lê Đài Loan, ổi bo và ổi ruột hồng.

- Ổi lê Đài Loan: trái to, ruột trắng, ít hạt, giòn lâu và ngọt nhẹ.

- Ổi bo: nhỏ hơn, ruột dày, hương thơm đậm và vị ngọt hơn.

- Ổi ruột hồng: ruột có màu hồng cam đẹp mắt, vị thanh, thường dùng để làm sinh tố hoặc tráng miệng.