Mừng ngày 20/10, DOJI và Thế giới kim cương tặng tới 100 triệu và iPhone 17 Pro Max

Với thông điệp "Tôn nét duyên dáng, rạng rỡ sắc hương", DOJI và Thế Giới Kim Cương giới thiệu các bộ sưu tập trang sức kim cương – những tuyệt tác được chế tác tinh xảo nhằm tôn vinh vẻ đẹp, phong thái và bản lĩnh của phái đẹp hiện đại, cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

BST Queen of Hearts gắn kim cương chủ 8 Hearts & 8 Arrows tôn vinh khí chất "nữ hoàng" của người phụ nữ.

Tựa như một nữ hoàng của cảm xúc, BST Queen of Hearts là lời tôn vinh dành cho những người phụ nữ biết yêu, biết sống và biết giữ trong tim mình ngọn lửa của đam mê. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một biểu tượng của tình yêu và lòng nhân hậu, được thể hiện bằng ánh sắc rực lửa của kim cương 8 Hearts & 8 Arrows – kiểu cắt siêu lý tưởng với tám mũi tên và tám trái tim hoàn hảo. Dưới công nghệ chế tác tân tiến và bàn tay nghệ nhân tài hoa, từng viên kim cương được tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu khí chất tự tin, sang trọng của người phụ nữ hiện đại.

"Queen of Hearts" không chỉ là một bộ trang sức, mà còn là thông điệp đầy cảm hứng mừng ngày Phụ nữ Việt Nam: Mọi người phụ nữ đều xứng đáng là Nữ hoàng – khi họ dám yêu, dám sống và dám tỏa sáng bằng chính trái tim mình.

BST Glister như một vương miện ánh sáng – tôn vinh nét đẹp tự tin, sắc sảo và đầy bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Nếu BST Queen of Hearts là bản tuyên ngôn của tình yêu và cảm xúc, BST Glister lại là khúc ca của phong cách. Lấy cảm hứng từ những hoa văn cổ điển mang đậm dấu ấn của nghệ thuật xa hoa, BST trang sức kim cương Glister được tái hiện vẻ đẹp vượt thời gian trong diện mạo hiện đại hơn. Mỗi thiết kế là một lời khẳng định về phong cách, đặc biệt phù hợp với những người phụ nữ sở hữu cá tính mạnh mẽ, gu thẩm mỹ sắc sảo và phong thái quyền lực.

Tâm điểm của các sản phẩm trang sức Glister là viên kim cương chủ 8 Hearts & 8 Arrows – biểu tượng của sự hoàn mỹ, với tám mũi tên và tám trái tim phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ mọi góc nhìn. Làm nổi bật viên kim cương chủ giá trị là dải kim cương tấm được sắp đặt công phu, đồng thời tạo chiều sâu và hiệu ứng lấp lánh tựa muôn tia sáng lan tỏa.

TrenD - dòng trang sức dành cho những người phụ nữ hiện đại, năng động và tự tin thể hiện phong cách riêng.

Cùng với các sản phẩm trang sức kim cương có viên chủ cắt mài 8 Hearts & 8 Arrows, DOJI và Thế Giới Kim Cương cũng mang đến những sản phẩm trang sức TrenD với thiết kế theo xu hướng hiện đại mà vẫn đong đầy cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của dòng sản phẩm TrenD là nghệ thuật phối hợp các viên kim cương đa hình (unround) thành những sản phẩm trang sức độc đáo và cá tính. Từng viên kim cương được lựa chọn tỉ mỉ, sắp đặt theo trật tự tinh tế để ánh sáng giao hòa, mang đến độ lấp lánh sống động và hiệu ứng "lửa" của ánh sáng.

DOJI và Thế Giới Kim Cương mang tới chương trình ưu đãi hấp dẫn cho dịp 20/10.

Song hành với những bộ sưu tập lấp lánh, DOJI và Thế Giới Kim Cương gửi đến phái đẹp chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp 20/10 như một lời chúc yêu thương dành cho những người phụ nữ đã làm cho thế giới trở nên rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Theo đó, khách hàng sẽ được tặng đến 10 triệu đồng khi mua sắm các sản phẩm trang sức vàng 14K/18K, quà tặng vàng Kim Bảo Phúc; tặng đến 1.5 triệu đồng khi mua sắm các sản phẩm trang sức vàng 24K và trang sức mẫu mã Ý. Đặc biệt, DOJI và Thế Giới Kim Cương ưu đãi lớn theo danh mục kim cương viên tinh tuyển và tặng thêm tới 100 triệu đồng. Tất cả khách hàng tham quan mua sắm trong thời gian ưu đãi đến hết 22/10/2025, đều có cơ hội trúng thưởng điện thoại iPhone 17 Promax, cùng quà trang sức và quà tặng ý nghĩa khác, như lời cảm ơn chân thành dành cho tình yêu và sự đồng hành cùng thương hiệu.

Trong mùa tôn vinh ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mỗi thiết kế trang sức của DOJI và Thế Giới Kim Cương chính là món quà của yêu thương được kết tinh từ nghệ thuật và đam mê. Bởi món quà ý nghĩa nhất dành cho phụ nữ không chỉ là trang sức mà là cảm xúc được nâng niu, được trân trọng và được tỏa sáng trong vòng tay của những người thân yêu.

