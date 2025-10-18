“Nâng cấp” tiêu chuẩn vệ sinh vùng kín: Khi sạch nhẹ dịu trở thành bí quyết giúp “nàng” thăng hạng kiêu hãnh

Từ hiểu biết đến hành động – Hành trình "nâng hạng" sự gợi cảm cho "nàng"

Phụ nữ ngày nay hiểu rõ điều ấy hơn bao giờ hết. Họ không ngừng "nâng cấp" cách chăm sóc bản thân, từ chế độ ăn uống, tập luyện, cho đến chăm chút những vùng da nhạy cảm nhất, để luôn giữ được trọn vẹn sức khỏe, sắc đẹp và sự quyến rũ trong tâm thế tự tin, kiêu hãnh.

Theo khảo sát của Ipsos năm 2025 thực hiện trên 7.500 phụ nữ, trong đó có 246 phụ nữ Việt Nam, phần lớn chị em đã cởi mở hơn khi nói về chăm sóc vùng kín. Tuy nhiên, không ít người vẫn duy trì những thói quen "quá sạch" như tắm nhiều lần mỗi ngày hay thụt rửa sâu bên trong, vô tình làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên của vùng nhạy cảm.

Kết quả nghiên cứu từ Trung tâm Vi sinh vật Biocodex Microbiota Institute cũng cho thấy, khi hệ vi sinh tự nhiên bị mất cân bằng, vùng kín dễ rơi vào trạng thái kích ứng, khô rát, thậm chí nhiễm khuẩn. Đó là lý do 94% phụ nữ Việt Nam được khảo sát mong muốn có thêm kiến thức chuyên sâu và sản phẩm đáng tin cậy để "nâng cấp" việc chăm sóc vùng nhạy cảm, giúp "nàng" luôn khỏe mạnh và tự tin mỗi ngày.

Minh họa kết quả nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên cứu Vi sinh vật – Biocodex Microbiota Instite

Saforelle – Khi khoa học và tự nhiên cùng đồng hành để nâng niu "nàng"

Ra đời từ tâm huyết của dược sĩ Pierre Marie Defrance, Saforelle không chỉ là một sản phẩm vệ sinh phụ nữ mà còn là kết quả của một tầm nhìn nhân văn: tôn vinh và bảo vệ nét đẹp riêng của phụ nữ bằng sự kết hợp giữa khoa học và tự nhiên.

Từ chiết xuất ngưu bang, loại thảo mộc được y học châu Âu và phương Đông sử dụng hàng thế kỷ để làm dịu da, giảm viêm và kích ứng – Saforelle đã phát triển công thức độc quyền, mang đến cảm giác sạch thoáng, dịu nhẹ và cân bằng cho vùng nhạy cảm.

Các nghiên cứu hiện đại (Gurunanselage 2019; Andritoiu 2020; Shikov 2021; Yosri 2023) tiếp tục khẳng định giá trị của ngưu bàng trong việc hỗ trợ bảo vệ da và phục hồi độ ẩm tự nhiên. Nhờ đó, Saforelle trở thành lựa chọn "chuẩn Pháp", được giới chuyên gia phụ khoa và da liễu khuyên dùng trong chăm sóc hằng ngày.

Hiểu "nàng" để yêu thương đúng cách

Trong cuộc sống hiện đại, chăm sóc vùng kín không còn là điều tế nhị, mà là một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Một "nàng" khỏe mạnh nghĩa là luôn thơm tho, thông thoáng và sạch sẽ. Ngược lại, khi "nàng" trở nên nhạy cảm, dễ bị tấn công bởi nấm hay vi khuẩn, sự khó chịu ấy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn lấy đi cảm giác tự tin, thoải mái vốn có.

Việc vệ sinh đúng cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: chọn quần lót thoáng khí, chất liệu mềm mại; lau rửa nhẹ nhàng từ trước ra sau; và đặc biệt, sử dụng sản phẩm chuyên biệt dành cho vùng kín có độ pH phù hợp (từ 3.8 đến 4.5) để duy trì sự cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh. Ngược lại, các sản phẩm như xà phòng, sữa tắm hay nước hoa cơ thể thường chứa hóa chất mạnh, có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ, dẫn đến khô rát và kích ứng.

Saforelle – "Chuẩn Pháp" cho từng giai đoạn của phụ nữ

Trong hơn 30 năm qua, Saforelle® thuộc tập đoàn dược phẩm Biocodex (Pháp) đã trở thành thương hiệu vệ sinh vùng kín được hàng triệu phụ nữ tin dùng và các chuyên gia khuyên dùng. Mỗi sản phẩm Saforelle được thiết kế riêng để đồng hành cùng phụ nữ ở từng độ tuổi, từng nhu cầu khác nhau.



Saforelle Soin Lavant Doux Apaisant là dung dịch vệ sinh làm sạch dịu nhẹ, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc khi "nàng" đang khó chịu thoáng qua.

Saforelle Soin Lavant Ultra Hydratant tăng cường dưỡng ẩm chuyên sâu, mang lại cảm giác mềm mại và êm dịu ngay từ lần đầu sử dụng.

Tất cả sản phẩm đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn y khoa Pháp – mang đến cảm giác "dịu êm, tự nhiên chuẩn Pháp."

Vì một "nàng" khỏe mạnh, thơm dịu và tự tin mỗi ngày

Chăm sóc vùng kín đúng cách là cách phụ nữ nói lời yêu thương với chính mình. Đó không chỉ là thói quen, mà là phong thái sống, nơi sự tự tin bắt đầu từ cảm giác thoải mái nhất.

Với Saforelle, mỗi lần chăm sóc là một lần "nâng cấp" sự tự tin, kiêu hãnh và quyến rũ, theo cách tự nhiên nhất.

Saforelle – Dịu nhẹ từ khoa học, quyến rũ từ tự nhiên.

Chuẩn Pháp – Cho "nàng" luôn thăng hạng tự tin mỗi ngày.

