BTV chọn ra 5 kem dưỡng tốt nhất cho mùa thu: Thấm nhanh, cấp ẩm sâu mà không bết dính

Mùa thu đến, làn da thường trở nên khô hơn do thời tiết hanh hao, độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Đây cũng là lúc các tín đồ làm đẹp cần tìm kiếm cho mình một loại kem dưỡng có khả năng cấp ẩm sâu, khóa ẩm hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo cảm giác nhẹ mặt, không bết dính. Sau khi trải nghiệm nhiều sản phẩm khác nhau, BTV làm đẹp của chúng tôi đã chọn ra 5 loại kem dưỡng xuất sắc nhất cho mùa thu - đáp ứng đủ 3 tiêu chí: dưỡng ẩm sâu, kết cấu thấm nhanh và thân thiện với mọi loại da.

1. +WIS+ Luminous Brighten Essence Cream - Dưỡng sáng mịn và phục hồi da xỉn màu

Đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm được yêu thích tại Trung Quốc, +WIS+ Luminous Brighten Essence Cream là lựa chọn lý tưởng cho làn da xỉn màu, thiếu sức sống. Với công thức chứa Niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo và Hyaluronic Acid, sản phẩm giúp da sáng mịn, đều màu mà không gây kích ứng.

Kết cấu kem nhẹ, gần như tan ngay khi chạm da, thấm nhanh và để lại bề mặt mịn lì, không nhờn dính - rất phù hợp cho khí hậu se lạnh đầu thu. Sau vài ngày sử dụng, bạn sẽ cảm nhận da căng mọng, rạng rỡ hơn rõ rệt.

2. Rawquest Echinacea Calming Moisture Gel Cream - "Cứu tinh" cho da nhạy cảm mùa hanh khô

Nếu bạn sở hữu làn da dễ kích ứng, nhạy cảm với thời tiết, thì Rawquest Echinacea Calming Moisture Gel Cream chính là "chân ái".Thành phần chính là chiết xuất Echinacea (cúc tím) giúp làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da, kết hợp cùng B5, HA và Glycerin mang lại khả năng cấp ẩm tức thì mà vẫn thông thoáng.

Kết cấu dạng gel cream mát lạnh, tan đều khi thoa, giúp giảm cảm giác nóng rát và khô căng. Đây là sản phẩm được nhiều beauty blogger Hàn Quốc khuyên dùng trong mùa chuyển mùa, đặc biệt là khi da dễ nổi mẩn hoặc bong tróc.

Nơi mua: Rawquest

3. Laneige RadianC Cream - Cấp ẩm và làm sáng da nhờ công nghệ vitamin C kép

Không thể bỏ qua cái tên Laneige RadianC Cream, một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu đình đám Hàn Quốc. Kem chứa vitamin C tinh khiết kết hợp ethyl ascorbyl ether - hai dạng vitamin C giúp làm sáng da hiệu quả, đồng thời giảm thâm sạm và cải thiện độ trong suốt tự nhiên của làn da. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung chiết xuất hạt hạt bông biển (Melacrush Brightening Complex) giúp phục hồi tổn thương da do ô nhiễm và tia UV.

Chất kem mềm mịn, tan nhanh, không gây nặng mặt, để lại lớp finish căng bóng nhẹ - kiểu "glow" đặc trưng của Laneige. Dù thời tiết se lạnh, da vẫn được giữ ẩm và tươi sáng suốt cả ngày.

Nơi mua: Laneige

4. INNISFREE Green Tea Seed Hyaluronic Cream - Dưỡng ẩm sâu, phục hồi màng ẩm tự nhiên

Innisfree vốn nổi tiếng với dòng Green Tea Seed trứ danh, và phiên bản Probiotics Green Tea Seed Hyaluronic Cream mới chính là bản nâng cấp hoàn hảo. Kem kết hợp trà xanh Jeju lên men cùng hyaluronic acid phân tử kép, giúp cấp nước tầng sâu và khóa ẩm hiệu quả. Đặc biệt, men vi sinh (probiotics) giúp phục hồi hàng rào ẩm tự nhiên, tăng sức đề kháng cho da - điều rất cần thiết khi thời tiết giao mùa dễ khiến da yếu và khô ráp.

Chất kem mịn, dễ tán, không nhờn rít, phù hợp cho cả da dầu và da khô. Sử dụng đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được da mềm mượt, đàn hồi hơn, không còn sần sùi hay bong tróc.

Nơi mua: INNISFREE

5. AESTURA ATOBARRIER365 Cream - Siêu phẩm dưỡng ẩm phục hồi da khô nứt nẻ

"Con cưng" của tập đoàn AmorePacific - AESTURA ATOBARRIER365 Cream là dòng kem dưỡng chuyên biệt cho da khô, nhạy cảm, thậm chí là da đang tổn thương sau peel hoặc laser. Sản phẩm ứng dụng công nghệ độc quyền DermaON™ giúp hình thành lớp "hàng rào bảo vệ" mô phỏng cấu trúc lipid tự nhiên của da. Nhờ đó, độ ẩm được khóa chặt suốt 24 giờ, ngăn mất nước và giảm bong tróc đáng kể.

Kem không hương liệu, không cồn, không paraben - hoàn hảo cho làn da cần phục hồi chuyên sâu. Dù chất kem đặc, nhưng khi thoa lại tan nhanh, để lại lớp ẩm mềm mượt, không nhờn dính, lý tưởng cho buổi tối mùa thu hanh khô.

Nơi mua: AESTURA

Dưỡng ẩm là bước quan trọng nhất trong chu trình skincare, đặc biệt khi thời tiết bắt đầu khô lạnh. Một loại kem phù hợp không chỉ giúp làn da đủ ẩm mà còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa và duy trì vẻ căng mịn rạng rỡ.

Với 5 gợi ý trên - từ những sản phẩm nhẹ thoáng cho da dầu đến kem dưỡng chuyên sâu cho da khô - bạn hoàn toàn có thể tìm được "người bạn đồng hành" lý tưởng cho làn da mùa thu năm nay. Hãy nhớ: dưỡng ẩm tốt chính là bí quyết để da đẹp quanh năm, bất chấp thời tiết!