14 tiệm hoa tươi đẹp tan chảy trái tim, mua tặng 20/10 là quá chuẩn

Hoa tươi luôn là món quà tinh tế và ý nghĩa, thay lời yêu thương trong mọi dịp đặc biệt. Càng đến gần ngày 20/10, thị trường hoa lại trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi ai cũng muốn tìm một bó hoa thật đẹp để gửi tặng mẹ, vợ, bạn gái hay đồng nghiệp. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa biết nên chọn tiệm hoa nào, dưới đây là gợi ý những shop hoa tươi xinh xắn, chất lượng và được yêu thích nhất ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng - nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy món quà hoa "chuẩn gu" để gửi trao trong dịp đặc biệt này.

Hà Nội

1. Liti Florist

Nếu bạn đang tìm một tiệm hoa tinh tế để chuẩn bị quà tặng cho ngày 20/10, Liti Florist sẽ là lựa chọn không nên bỏ qua. Có mặt ở cả Hà Nội và TP.HCM, tiệm hoa nổi tiếng với phong cách cắm hoa hiện đại, phối màu khéo léo và gu thẩm mỹ đẹp mắt. Mỗi thiết kế đều được chăm chút đến từng chi tiết, mang lại cảm giác sang trọng mà vẫn gần gũi. Dù là bó hoa ngọt ngào tặng mẹ, hay giỏ hoa thanh lịch dành cho người thương, Liti Florist đều có thể giúp bạn gửi gắm trọn vẹn lời chúc và tình cảm trong dịp đặc biệt này.

2. Oh, Fleurs

Một địa chỉ được nhiều người yêu hoa ở Hà Nội yêu thích chắc chắn phải kể đến Oh, Fleurs. Tiệm tập trung vào chất lượng hoa tươi với nhiều kiểu bó hoa đa dạng, được phối màu tinh tế và gói ghém chỉn chu trong từng chi tiết. Chú trọng sự hài hòa và cảm xúc tự nhiên của mỗi thiết kế, Oh, Fleurs luôn mang đến những bó hoa có vẻ đẹp riêng, thanh thoát và dễ khiến người nhận phải xiêu lòng.

3. Ribbon Florist

Ribbon Florist hứa hẹn sẽ là nơi giúp bạn tạo nên món quà tinh tế nhất cho mọi cô gái trong dịp 20/10 sắp tới. Mang vẻ đẹp trang nhã trong từng chi tiết, mỗi bó hoa hay giỏ hoa của Ribbon đều toát lên sự tinh tế và nữ tính. Đó có thể là món quà được đặt khéo léo trên bàn làm việc, hay một bó hoa xinh xắn được mang theo trong buổi hẹn hò+ đặc biệt - dù ở đâu, hoa của Ribbon cũng đủ khiến khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng và đáng nhớ.

4. La Paix Flowers

Giữa vô vàn tiệm hoa tại Hà Nội, La Paix Flowers vẫn giữ được dấu ấn riêng với những thiết kế hoa tươi độc đáo, tinh tế và đầy cảm xúc. Mỗi bó hoa đều được chăm chút tỉ mỉ, từ lựa chọn hoa, phối màu đến cách gói, mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Dù là bó hoa cổ điển hay tạo hình phá cách, La Paix Flowers luôn khiến người nhận phải rung động trước vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy cuốn hút.

5. La Fleur

La Fleur cung cấp dịch vụ giao hoa toàn cầu, vì thế dù ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể nhận được những bó hoa tươi xinh đầy tinh tế của tiệm. Đến với La Fleur, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều kiểu cắm hoa ấn tượng - từ giỏ mây, hộp kính đến gói giấy truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang nét nhẹ nhàng, lãng mạn và đủ khiến trái tim người nhận tan chảy.

TP. Hồ Chí Minh

6. Em Bé Bông

Ở TP.HCM, Em Bé Bông là một trong những tiệm hoa tươi lý tưởng để bạn ghé thăm. Tiệm mang đến nhiều mẫu hoa xinh xắn, được lấy cảm hứng từ nàng công chúa cổ tích Bạch Tuyết, hay những thiết kế mini cup nhỏ nhắn mà đáng yêu đến nao lòng. Mỗi bó hoa đều toát lên sự tươi trẻ, ngọt ngào và mang đậm dấu ấn riêng của Em Bé Bông.

7. Thơ Fleur

Từ những hộp hoa nhỏ xinh cho đến những bó "siêu to khổng lồ", Thơ Fleur luôn khiến người nhận phải trầm trồ bởi gu thẩm mỹ tinh tế và cách phối hoa đầy cảm xúc. Không chỉ là địa chỉ mua hoa lý tưởng, Thơ Fleur còn tổ chức các lớp học cắm hoa cực chill, dành riêng cho những người yêu hoa muốn tự tay tạo nên những bó hoa mang dấu ấn riêng.

8. Tiệm Hoa Ông Xã

Những "kiệt tác" của Tiệm Hoa Ông Xã đốn tim ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nổi bật với các chi tiết tinh tế như bướm lượn, thắt nơ coquette cùng cách phối màu đầy điệu nghệ. Từ những bó hoa tinh giản đến cầu kỳ, tất cả đều mang nét cuốn hút riêng. Dù bạn yêu phong cách ngọt ngào, cổ điển hay hiện đại, Tiệm Hoa Ông Xã đều có thể tạo nên một bó hoa khiến bạn say mê ngay từ lần đầu gặp gỡ.

9. May de Fleur

Mỗi bó hoa ở May de Fleur đều tựa như một bản tình ca ngọt ngào. Nằm giữa lòng Quận 3, tiệm hoa nhỏ xinh này mang đến cảm giác dịu dàng và tinh tế trong từng cánh hoa. Từng kệ hoa, lẵng hoa hay giỏ hoa của May de Fleur đều được cắm khéo léo với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, khiến người nhận chỉ muốn nâng niu và ngắm mãi không rời.

10. Légume Flowers

Légume Flowers gây ấn tượng với những chiếc thiệp note nhỏ xinh đi kèm, khiến mỗi bó hoa thêm phần tinh tế và đầy cảm xúc. Ngoài TP.HCM, tiệm còn có cơ sở tại Đà Nẵng và Nha Trang, thuận tiện để bạn ghé thăm và chọn những bó hoa tươi tắn dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc đơn giản là tự thưởng cho chính mình.

Đà Nẵng

11. De Flore

Nếu bạn yêu thích phong cách hoa đơn giản và trang nhã, De Flore sẽ là địa chỉ lý tưởng tại Đà Nẵng. Tiệm sở hữu đa dạng loại hoa được phối khéo léo với những tông màu bắt mắt như tím, hồng, đỏ… tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Mỗi bó hoa đều được cắm chỉn chu và đầy tâm huyết, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người thợ. De Flore chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

12. Mer Florist

Nổi bật trên con phố Ông Ích Khiêm, Mer Florist là tiệm hoa được nhiều người yêu thích bởi phong cách cắm hoa bắt mắt, trang nhã. Mỗi bó hoa ở đây đều mang lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ, được phối màu khéo léo và gói ghém chỉn chu. Hoa tại Mer Florist sở hữu có mức giá đa dạng, từ 150.000 - 200.000 đồng đến những thiết kế cao cấp hơn, giúp bạn dễ dàng chọn được bó hoa phù hợp cho mọi dịp.

13. Florista

Là một trong những tiệm hoa đình đám tại Đà Nẵng, Florista được yêu thích chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và nhanh chóng. Các giỏ hoa, box hoa tại đây luôn được điều chỉnh linh hoạt theo mùa, mang đến sự tươi mới trong từng thiết kế. Florista có nhiều lựa chọn về kích cỡ và mức giá, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

14. Perla Flower

Perla Flower ghi dấu ấn với phong cách thiết kế hoa tinh tế. Mỗi bó hoa đều được phối màu khéo léo, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn nổi bật. Tiệm hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng sang trọng, phù hợp cho cả những dịp đặc biệt lẫn những ngày bạn chỉ muốn mang một chút tươi mới vào cuộc sống thường nhật.