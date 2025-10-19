6 thiết kế bếp xứng đáng viral

Xu hướng thiết kế bếp trong vài năm gần đây đã thay đổi khá nhiều, ưu tiên không gian được mở rộng, tiện nghi hơn và đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm sử dụng lẫn thẩm mỹ. Nếu bạn đang chuẩn bị cải tạo hoặc xây mới căn bếp, 6 thiết kế dưới đây chính là những gợi ý đắt giá giúp không gian trở nên hiện đại, tinh tế và đáng sống hơn.

1. Tủ bếp hai tầng

Không gian bếp thường là nơi thiếu diện tích nhất trong nhà. Vì vậy, tủ bếp hai tầng đang trở thành lựa chọn của nhiều gia chủ yêu thích sự gọn gàng, ngăn nắp.

Tầng dưới của tủ được thiết kế ở độ cao vừa tầm, dùng để đặt các vật dụng hay dùng như chén bát, gia vị, máy xay… Trong khi tầng trên kéo dài chạm trần lại là nơi giấu gọn các đồ ít dùng hơn như nồi niêu, thực phẩm khô hoặc vật dụng dự phòng.

Cách sắp xếp này không chỉ tối ưu diện tích mà còn giúp mặt bàn bếp luôn thoáng, sạch và dễ lau chùi hơn. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa ngăn mở và ngăn kín mang lại sự cân bằng giữa tính tiện dụng và thẩm mỹ. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần sang chảnh tối giản trong các căn bếp hiện đại.

2. Bếp âm

Nếu bạn yêu thích phong cách bếp châu Âu, hẳn sẽ mê ngay bếp âm. Không chỉ giúp tổng thể bếp trở nên bằng phẳng, liền mạch và sang hơn, kiểu thiết kế này còn mang lại trải nghiệm nấu nướng dễ chịu vì dễ vệ sinh, tiết kiệm diện tích và đảm bảo an toàn tối đa.

Đặc biệt, các dòng bếp âm thế hệ mới còn tích hợp cảm biến tự ngắt gas, cảnh báo rò rỉ và kiểm soát nhiệt độ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người nội trợ. Chỉ một thay đổi nhỏ này là căn bếp đã trở nên đắt giá hơn hẳn.

3. Lắp điều hòa riêng cho bếp

Bếp là nơi nóng nhất trong nhà, nhất là vào mùa hè. Thay vì chịu cảnh vừa nấu vừa đổ mồ hôi, ngày nay nhiều gia đình đã chọn lắp điều hòa riêng cho khu bếp - một lựa chọn rất đáng đầu tư. Không chỉ giúp không gian dễ chịu hơn, điều hòa bếp chuyên dụng còn có chức năng lọc mùi và khử khói nhẹ, giúp giảm thiểu tác động của dầu mỡ lên tường và đồ nội thất.

Một số dòng máy còn tích hợp chế độ hút ẩm, cực kỳ hữu ích vào mùa nồm ẩm. Dù chi phí có thể cao hơn một chút nhưng đây là khoản đầu tư đáng giá cho sự thoải mái và sức khỏe lâu dài của cả gia đình.

4. Thiết kế đảo bếp

Căn bếp hiện đại gần như không thể thiếu một đảo bếp. Vừa là bàn sơ chế, vừa là nơi thưởng thức bữa sáng hay tách cà phê buổi chiều, đảo bếp mang đến cảm giác ấm cúng mà vẫn sang trọng, rất "Tây", rất hiện đại.

Bạn có thể tích hợp thêm bếp từ, chậu rửa hoặc máy rửa chén ngay trên đảo để tiết kiệm không gian. Với những căn hộ mở, đảo bếp còn đóng vai trò như một vách ngăn mềm giữa bếp và phòng khách, tạo sự liền mạch nhưng vẫn có ranh giới tinh tế.

Một vài chiếc ghế bar nhỏ bên cạnh, thêm ánh sáng vàng ấm áp là bạn đã có ngay không gian để nấu nướng và trò chuyện cùng người thân, cảm giác "cill" mà gần gũi hơn rất nhiều.

5. Lắp lỗ thoát nước trong bếp

Nhiều căn hộ hiện đại bỏ hẳn chi tiết lỗ thoát nước trong bếp vì lo sợ mùi hôi, nhưng thực tế đây là một trong những yếu tố giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một đường thoát nước nhỏ gọn, được thiết kế tinh tế và có nắp chống mùi sẽ giúp bạn rửa sàn, vệ sinh bếp nhanh chóng mà không phải lo nước ứ đọng. Nếu nhà bạn đang trong giai đoạn thi công, có thể cân nhắc kết nối ống thoát của bếp với khu vực logia hoặc ban công. đây là một mẹo nhỏ giúp không gian bếp luôn sạch, khô thoáng và bền lâu hơn.

6. Ốp tường khu vực nấu bằng vật liệu men sứ

Đây là xu hướng được nhiều kiến trúc sư yêu thích. Thay vì ốp gạch men truyền thống, họ chọn vật liệu men sứ nguyên tấm cho khu vực bếp nấu với ưu điểm là không có mạch gạch, không bám dầu mỡ, chỉ cần lau nhẹ là sạch.

Bề mặt men sứ còn có khả năng chịu nhiệt tốt, chống ẩm và có thể gắn nam châm để treo muỗng, vá, dao kéo, cực kỳ tiện dụng. Với gam màu sáng, bóng nhẹ, vật liệu này còn giúp không gian bếp trông sáng sủa và hiện đại hơn hẳn, mang lại cảm giác ngôi nhà như bước ra từ tạp chí.

