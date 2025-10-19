Ampleur Face Powder: Bí mật làn da sáng mịn tự nhiên từ dược mỹ phẩm Nhật Bản

Hai sản phẩm biểu tượng của Ampleur, kem chống nắng Luxury White Tone Up và phấn phủ Face Powder chính là bộ đôi đại diện cho triết lý ấy: vẻ đẹp không đến từ sự che phủ, mà từ khả năng nuôi dưỡng và bảo vệ làn da đúng cách.

Lớp nền hoàn hảo đến từ làn da được bảo vệ trọn vẹn

Kem chống nắng Luxury White Tone Up SPF50+/PA++++ là sản phẩm kết hợp giữa công nghệ chống nắng thế hệ mới và bí quyết dưỡng da chuyên sâu của Ampleur. Với màng lọc tia UV tối ưu, sản phẩm bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA/UVB, ánh sáng xanh và ô nhiễm môi trường những nguyên nhân hàng đầu gây nám, sạm và lão hóa sớm.

Điểm khác biệt của Tone Up không chỉ nằm ở khả năng bảo vệ, mà còn ở hiệu ứng nâng tone tự nhiên cùng kết cấu mỏng nhẹ, mịn lì giúp da sáng trong, không bết dính. Bên cạnh đó, công thức chứa Hyaluronic Acid, Ceramide và Collagen thủy phân mang đến khả năng dưỡng ẩm suốt nhiều giờ, giúp làn da luôn mềm mại và đàn hồi, kể cả trong điều kiện nắng nóng hay khi trang điểm lâu dài.

Face Powder Làn da sáng mịn, thanh khiết và đầy khí chất Nhật Bản

Nếu ví làn da là tấm lụa quý, thì Face Powder chính là lớp phủ cuối cùng giúp tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết ấy. Phiên bản là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích hiệu ứng da sáng tự nhiên, mịn màng như phủ sương, đặc biệt phù hợp với làn da khô hoặc da thường.

Công thức phấn chứa thành phần làm sáng da từ Arbutin, Vitamin C giúp cải thiện sắc da đều màu, làm mờ đốm nâu, sạm nám khi sử dụng lâu dài. Hạt phấn siêu mịn Micro Finish Powder được xử lý bằng công nghệ ánh sáng khuếch tán (Soft Focus Technology), giúp che phủ hoàn hảo lỗ chân lông và nếp nhăn nhỏ, nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, Ceramide và Hyaluronic Acid được bổ sung giúp khóa ẩm, duy trì độ ẩm tự nhiên của da suốt nhiều giờ, cho làn da mềm mượt, căng bóng mà không khô mốc.

Biểu tượng của sự tinh tế và niềm tin vào chuẩn mực Nhật Bản

Với triết lý phát triển dựa trên nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả thực tế, Ampleur đã trở thành biểu tượng cho sự tin cậy trong giới làm đẹp cao cấp. Mỗi sản phẩm, từ kem chống nắng đến phấn phủ, đều được phát triển dưới sự giám sát của các chuyên gia da liễu Nhật Bản, đảm bảo an toàn cho da nhạy cảm.

Trong hành trình chăm sóc sắc đẹp, việc chọn đúng sản phẩm không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là sự đầu tư cho sức khỏe làn da. Và với Ampleur nơi vẻ đẹp được hình thành từ khoa học, nuôi dưỡng bằng tinh tế và chứng minh bằng thời gian phụ nữ có thể an tâm gửi gắm niềm tin vào từng lớp nền, từng giọt tinh chất, để mỗi ngày trôi qua, làn da lại thêm phần rạng rỡ, tự tin và kiêu hãnh.

Hiện nay, Ampleur đã có kênh bán hàng chính hãng tại Việt Nam trên các nền tảng. Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng chính hãng:

Công ty TNHH Thương mại Mỹ phẩm Bảo Châu

Địa chỉ: Tầng 8, 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Shopee: https://shopee.vn/ampleur_official