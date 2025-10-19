Dàn “tân binh” đến từ loạt thương hiệu đình đám đổ bộ livestream Shopee Debut 19/10

Chỉ sau một tháng "trình làng", Shopee Debut đã nhanh chóng trở thành "tọa độ" của hội mê săn deal hot và khám phá loạt sản phẩm mới nổi bật trên sàn. Mỗi ngày 19 và 29 hàng tháng, chương trình mang đến không khí mua sắm cực "cháy" cùng hàng loạt hot deal, nơi người dùng vừa xem livestream giải trí vừa "chốt đơn" những món hàng hot nhất với giá siêu hời.

Bước sang tháng 10, Shopee Debut trở lại hoành tráng hơn với hai phiên livestream 19/10 và 29/10, quy tụ dàn thương hiệu đình đám như Dyson, Carslan, Maybelline, G.G.G cùng hàng trăm deal hot trải dài các ngành hàng từ Thời trang, Làm đẹp đến Đời sống. Không chỉ là một buổi livestream, đây thật sự là "lễ hội" dành riêng cho tín đồ mua sắm – nơi mọi xu hướng và ưu đãi mới nhất hội tụ.

Bộ tứ Debut Masters Cổ Ngân, Ribi Sachi, Vinh Râu và Thúy Kiều đồng hành cùng Shopee Debut tháng 10 sẽ mang đến những chia sẻ gần gũi, review chân thật và loạt tips "săn deal" cực hữu ích cho hội mê mua sắm.

Debut Masters: Cổ Ngân, Ribi Sachi, Vinh Râu, Thúy Kiều rủ nhau khuấy đảo Shopee Debut tháng 10, hứa hẹn mang đến những màn review cực chất và deal cực hời.

Livestream đầu tiên của Shopee Debut tháng 10 sẽ chính thức lên sóng vào 12h trưa ngày 19/10, kéo dài suốt 12 tiếng với sự đồng hành của hai Debut Masters Cổ Ngân và Ribi Sachi. Bộ đôi hứa hẹn khuấy động không khí mua sắm bằng chuyên mục "Khui tân binh Thời trang & Mỹ phẩm", mang đến hàng loạt gợi ý làm đẹp, tips mix đồ cực chất cùng những deal hot chỉ có trong livestream Shopee Debut 19/10.

Cổ Ngân & Ribi Sachi sẽ là 2 Debut Masters đồng hành cùng phiên live Shopee Debut 19/10

Tâm điểm của buổi livestream Shopee Debut 19/10 chắc chắn gọi tên Dyson Airwrap™ Origin HS02 – "trợ thủ tóc mây" lần đầu ra mắt độc quyền tại chương trình, hứa hẹn khiến hội mê làm đẹp đứng ngồi không yên. Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, Airwrap™ HS02 còn được nâng cấp với áp suất không khí gấp đôi, giúp tóc vào nếp nhanh, bồng bềnh và suôn mượt hơn mà vẫn bảo vệ tối đa khỏi hư tổn.

Với những nâng cấp này, Dyson Airwrap™ Origin HS02 chắc chắn sẽ trở thành "trợ thủ đắc lực" để F5 mái tóc, giúp các cô nàng tự tin biến hóa phong cách chỉ trong vài phút ngay tại nhà. Đây chính là sản phẩm ra mắt lần đầu trên sàn trong tháng 10 này và đặc biệt, sẽ góp mặt trong phiên live hôm nay.

Trợ thủ làm tóc đa năng mà các cô nàng tóc mây chờ đợi bấy lâu, Dyson Airwrap™ Origin HS02 đã "debut" trên Shopee trong tháng 10.

Không chỉ có Dyson Airwrap™ gây sốt, "sân khấu" Shopee Debut 19/10 còn là "sàn diễn" của hàng loạt siêu phẩm đáng thử từ nhiều ngành hàng khác.

Hội mê skincare chắc chắn sẽ khó lòng bỏ qua xịt khóa nền "kép" Super Stay Double Fixed và bộ dưỡng trắng công nghệ mới từ Carslan – hai sản phẩm hứa hẹn giúp làn da luôn tươi sáng, căng mướt giữa mùa thu đông. Trong khi đó, hội fashionista có thêm lý do để háo hức với những thiết kế tiểu thư đầy tinh tế như đầm ngắn Cobe cổ tròn tà váy bí của CARA CLUB hay Black A Line White Layered Mini Dress của OLV – chỉ cần mix đơn giản cũng đủ tỏa sáng.

Đón xem livestream hôm nay trên Shopee Live để không bỏ lỡ dàn hot deal từ nhiều thương hiệu hàng đầu.

"Đặc sản" làm nên tên tuổi Shopee Debut chính là loạt ưu đãi độc quyền chỉ có trên livestream của các Debut Masters. Người xem có thể nhận voucher giảm 25% khi mua trực tiếp trong livestream lên sóng từ 12H trưa nay, hoặc voucher 25% khi mua qua Shopee Video (các voucher đi kèm điều kiện). Chưa hết, đơn hàng Shopee Debut đặt qua Shopee Live và Shopee Video đều được freeship 0 đồng, giúp bạn "chốt đơn không lo phí ship".

Chốt đơn không ngơi tay với voucher giảm 25% và ưu đãi miễn phí vận chuyển tại Shopee Debut tháng 10.

Theo dõi livestream Shopee Debut và trở thành một trong những người đầu tiên "tậu" loạt hot item về tay, vừa bắt trend vừa nhận ưu đãi cực hời ngay tại: https://shopee.vn/m/shopeedebut

Về Shopee Debut

Chính thức khởi động từ tháng 9.2025, Shopee Debut là chương trình ra mắt các sản phẩm mới, đến từ nhiều thương hiệu đình đám. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi livestream diễn ra định kỳ vào ngày 19 và 29 hàng tháng với sự đồng hành của dàn "Debut Master" gồm các KOL hàng đầu ở nhiều lĩnh vực. Tại đây, người dùng có thể sở hữu các deal được mở bán lần đầu trên sàn Shopee đi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.