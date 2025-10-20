"Vua của trái cây khô" đang vào mùa, tốt ngang nhân sâm thuốc bổ, giá hơn 50.000 đồng/kg

Đang vào mùa thu hoạch nên rất dễ để bạn tìm mua thực phẩm này.

Mỗi khi thu về, ngoài những loại trái cây tươi, người yêu ẩm thực lại háo hức với những loại hạt đặc sản mùa thu - nổi bật nhất phải kể đến hạt dẻ, loại hạt được mệnh danh là "vua của các loại trái cây khô". Với vị bùi ngọt, hương thơm đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao, hạt dẻ không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon, từ bánh kẹo đến các món xào, hầm trong mùa se lạnh.

Hạt dẻ có vỏ cứng màu nâu sẫm, ruột trắng ngà hoặc vàng nhạt, thịt hạt mềm, ngọt tự nhiên và giàu tinh bột, vitamin cùng khoáng chất thiết yếu, nhờ vậy nhiều người ví hạt dẻ như nhân sâm của mùa thu. Ở Việt Nam, hạt dẻ chủ yếu được trồng ở những vùng có khí hậu mát như Sa Pa, Mộc Châu, Lạng Sơn... Hiện tại đang vào mùa hạt dẻ chín rộ, vỏ bóng, hương thơm đặc trưng, rất dễ tìm mua tại chợ và cửa hàng đặc sản. Giá hạt dẻ dao động từ 50.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại, xuất xứ và kích cỡ hạt. Các loại hạt dẻ nhập khẩu như Hàn Quốc hay Trung Quốc thường có giá cao hơn nhưng được nhiều người ưa chuộng nhờ hạt to, chắc và vị ngọt thanh dịu.

Đặc sản hạt dẻ mùa thu không chỉ được dùng để rang ăn trực tiếp mà còn trở thành nguyên liệu của nhiều món ngon: hạt dẻ rang bơ, hạt dẻ hầm gà, xôi hạt dẻ hay bánh hạt dẻ thơm lừng. Khi mùa thu đến, hình ảnh những gói hạt dẻ nóng hổi trên phố, hay những chiếc túi hạt dẻ bày trong siêu thị luôn khiến người ta nhớ đến tiết trời se lạnh, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Mẹo chọn hạt dẻ ngon

Để thưởng thức trọn vẹn hương vị của hạt dẻ, việc chọn hạt dẻ ngon rất quan trọng. Trước hết, nên chọn những hạt còn nguyên vỏ, không bị nứt hoặc mốc. Vỏ hạt bóng, màu nâu đều là dấu hiệu của hạt tươi. Khi lắc nhẹ, hạt bên trong không bị lỏng, nghĩa là hạt chắc, không bị khô hoặc lép. Nếu có thể, hãy nếm thử vài hạt, hạt dẻ ngon sẽ ngọt thanh, mềm và có mùi thơm tự nhiên đặc trưng, không bị đắng hay chua.

Ngoài ra, nhiều người cũng thích hạt dẻ đã được sơ chế, nướng hoặc luộc sẵn. Khi mua, cần quan sát phần ruột hạt, tránh chọn những hạt có vết thâm hoặc mùi lạ. Với hạt dẻ nhập khẩu, nên kiểm tra nhãn mác, xuất xứ và hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng và an toàn sức khỏe.

Cách bảo quản hạt dẻ

Hạt dẻ tươi rất dễ hỏng nếu để lâu ngoài không khí ẩm. Vì vậy, để bảo quản hạt dẻ, nên giữ hạt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu muốn bảo quản lâu, có thể cho vào túi nilon hoặc hộp kín rồi đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Hạt dẻ sau khi nướng chín cũng nên để nguội hoàn toàn trước khi cất vào hộp kín để tránh bị ẩm mốc. Khi bảo quản đúng cách, hạt dẻ có thể giữ được hương vị và độ tươi trong vài tuần, thậm chí vài tháng đối với hạt dẻ khô đã qua sơ chế.

Hạt dẻ không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn là một phần của văn hóa ẩm thực mùa thu. Mùa hạt dẻ chính là lúc người ta thưởng thức hương vị bùi ngọt, thơm mềm của hạt dẻ vừa rang, vừa luộc, vừa chế biến thành các món ngon đặc sản. Với mẹo chọn hạt ngon và bảo quản hợp lý, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức hạt dẻ trọn vẹn trong suốt mùa thu, mang lại cảm giác ấm áp và đầy năng lượng trong những ngày se lạnh.

Tổng hợp