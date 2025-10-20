Cộng đồng mạng vẫn đang dành nhiều sự quan tâm trước tranh cãi xoay quanh sản phẩm dưỡng mi do Công Ken làm đại diện hình ảnh và đoạn clip review của Võ Hà Linh. Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi Hà Linh đăng tải video chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho biết sau ba tháng sử dụng sản phẩm dưỡng mi, cô chưa thấy hiệu quả rõ rệt. Ngay sau đó, Công Ken lên livestream, đặt nghi vấn về độ xác thực của bài đăng và hình ảnh mà Hà Linh sử dụng, cho rằng có "nhiều điểm bất hợp lý". Không dừng lại ở đó, anh còn ẩn ý nhắc đến chuyện "bố mẹ dạy dỗ", khiến tình tiết câu chuyện thêm căng thẳng.

Đáp lại, Võ Hà Linh cũng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Thay đổi cách review, nhận xét nhẹ nhàng hơn, có chọn lọc hơn. Nhưng có lẽ là không đủ, phải khen thì mới không có drama!". Từ những màn đáp trả vu vơ qua lại, dư luận nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Hà Linh chỉ đang làm đúng vai trò của một reviewer độc lập, nói thẳng - nói thật. Trong khi đó, bên còn lại lại cho rằng Công Ken có quyền lên tiếng bảo vệ sản phẩm mà mình đại diện, nhất là khi thông tin bị cho là gây hiểu lầm.

Sản phẩm dưỡng mi do Công Ken đại diện hình ảnh

Bài đăng review sản phẩm của Võ Hà Linh

Giữa lúc tranh cãi quanh sản phẩm dưỡng mi vẫn chưa lắng xuống, Công Ken tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán khi dân tình đào lại bình luận cũ từ 4 năm trước. Khi đó, Công Ken đã được cư dân mạng "xin vía" vì hàng mi dày dài của mình. Và trong phần trả lời một tài khoản hỏi về bí quyết dưỡng mi, Công Ken cho biết: "Mình không dưỡng gì luôn á bạn".

Hiện đoạn bình luận đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn: Công Ken đang nói dối và PR bất chấp cho sản phẩm.

Một số cư dân mạng cho rằng Công Ken vốn dĩ đã có cơ địa mi dài, nên việc anh quảng cáo sản phẩm giúp cải thiện độ dài mi là điều khó có thể đánh giá chính xác. Có người cho rằng anh đang "thổi phồng" hiệu quả sản phẩm khi bản thân đã có lợi thế sẵn, trong khi một số khác lại nhận định điều này không ảnh hưởng đến tính khách quan của việc trải nghiệm và quảng bá sản phẩm.

Sau cùng, không có sản phẩm nào "thần thánh", chỉ có sản phẩm phù hợp!

Dù vẫn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng qua vụ việc giữa Công Ken và Võ Hà Linh, có thể rút ra một bài học rõ ràng: trong thế giới mỹ phẩm, không tồn tại sản phẩm hoàn hảo cho tất cả. Mỗi người có cơ địa, thói quen và môi trường sống khác nhau, nên hiệu quả khi sử dụng một sản phẩm cũng không thể giống nhau hoàn toàn.

Việc người dùng chia sẻ trải nghiệm tích cực hay tiêu cực cũng là điều bình thường, song cần hiểu rằng đó chỉ là góc nhìn riêng lẻ. Chọn mua hay không mua một sản phẩm là quyền cá nhân. Trước khi chi tiền, điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ sản phẩm, đọc kỹ bảng thành phần và hiểu rõ tình trạng của bản thân. Chỉ khi đó, việc làm đẹp mới thực sự mang lại kết quả tích cực và bền vững.