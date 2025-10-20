Nhà riêng của Phương Oanh

Giữa nhịp sống hiện đại, ít ai biết rằng Phương Oanh - người đẹp của màn ảnh Việt từng chọn cho mình một chốn đi về an nhiên, nhẹ nhàng và đầy bản sắc Á Đông. Trước khi nên duyên cùng doanh nhân Shark Bình, cô đã sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, được xem là phần thưởng mà cô tự dành cho chính mình sau nhiều năm nỗ lực trong nghệ thuật và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.

Căn hộ của Phương Oanh rộng khoảng 120m², nằm trong một khu chung cư cao cấp. Thay vì giữ nguyên thiết kế ba phòng ngủ như ban đầu, cô quyết định tháo dỡ một phòng để mở rộng không gian sinh hoạt chung. Cách làm này giúp căn hộ trở nên thoáng đãng, đồng thời tạo điều kiện để Phương Oanh biến không gian thành nơi mang đậm dấu ấn cá nhân - nơi mỗi góc nhỏ đều thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê nghệ thuật.

Phương Oanh lựa chọn phong cách Indochine (Đông Dương) làm linh hồn cho căn hộ - một sự giao hòa tinh tế giữa nét truyền thống Á Đông và hơi thở hiện đại phương Tây. Cô ưu tiên các vật liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre, gạch bông... kết hợp cùng những chi tiết trang trí đặc trưng như họa tiết Tứ Quý, hoa sen, tượng Phật. Tất cả tạo nên cảm giác gần gũi, ấm cúng nhưng vẫn sang trọng, tinh giản mà đậm chiều sâu văn hóa.

Căn hộ của nữ diễn viên được phối hai tông màu chủ đạo trắng - đen, vừa thanh lịch, vừa cá tính. Màu trắng mang đến sự sạch sẽ, tinh khôi, còn sắc đen được dùng tinh tế ở khung cửa, tay vịn, chi tiết trang trí để tạo chiều sâu và sự vững chãi cho tổng thể. Giữa không gian mang hơi hướng cổ điển ấy, Phương Oanh khéo léo đặt một bộ sofa màu xanh ngọc làm điểm nhấn. Sắc xanh dịu mát này giúp không gian trở nên tươi mới, quý phái mà vẫn hòa hợp với chất liệu tự nhiên của phong cách Indochine.

Phòng khách là nơi Phương Oanh dành nhiều tâm huyết nhất. Ngoài bộ sofa đặc trưng, các món đồ trang trí như bàn trà gỗ chạm khắc, bình gốm, tranh sơn mài đều được chọn lọc kỹ lưỡng, góp phần tạo nên không khí vừa hiện đại vừa thấm đượm hơi thở truyền thống. Mỗi chi tiết đều phản ánh một phần con người của Phương Oanh - tỉ mỉ, tinh tế và biết tận hưởng cuộc sống.

Không gian bếp được thiết kế với gam màu sáng làm chủ đạo, mang lại cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Ở khu vực nấu nướng, Phương Oanh khéo léo bố trí thêm một quầy bar nhỏ, vừa tiện lợi khi sử dụng vừa tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể. Phòng ngủ của cô lại mang phong cách trái ngược - tối giản nhưng tinh tế. Nội thất được sắp xếp gọn gàng, kết hợp cùng cửa sổ kính lớn mở ra tầm nhìn rộng, nơi cô có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khung cảnh thành phố từ trên cao. Ngoài ra, ban công của căn hộ được phủ đầy cây xanh, tạo thành một góc thư giãn nhỏ xinh, nơi nữ diễn viên có thể đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành sau một ngày dài làm việc.

Chia sẻ về tổ ấm của mình, nữ diễn viên từng bày tỏ ngắn gọn: "đi đâu cũng muốn về nhà, về nhà là chả muốn đi đâu". Căn hộ này từng là nơi trú ẩn của Phương Oanh sau những ngày quay phim dài và bận rộn. Với cách bài trí tinh giản nhưng ấm cúng, căn hộ giúp cô dễ dàng tái tạo năng lượng, duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Trước khi chuyển sang tổ ấm mới sau khi kết hôn cùng Shark Bình, căn hộ Indochine giữa lòng Hà Nội này chính là minh chứng cho gu thẩm mỹ và tinh thần độc lập của Phương Oanh. Nó không chỉ phản ánh phong cách sống chỉn chu, yêu cái đẹp của nữ diễn viên mà còn cho thấy hành trình từng bước cô xây dựng cuộc sống riêng bằng nỗ lực và sự kiên định của mình.

