1 người rửa bát cả nhà mắc bệnh: 5 lỗi sai to đùng cần sửa ngay

Rửa bát tưởng chừng là việc đơn giản hàng ngày nhưng nếu không đúng cách, nó có thể trở thành nguồn phát tán vi khuẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả nhà. Dưới đây là 5 thói quen sai lầm phổ biến mà nhiều người vẫn mắc phải khi rửa bát.

1. Ngâm bát quá lâu mới rửa

Nhiều người sau bữa ăn không muốn rửa bát ngay, thường để bát đũa ngâm trong nước rồi rửa sau hoặc gom cả ngày ba bữa mới rửa một lần. Thói quen này tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển vì thức ăn còn sót lại trên bát đĩa sẽ là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho vi sinh vật. Ngay cả khi cuối cùng bát được rửa, việc rửa sơ không thể loại bỏ hết vi khuẩn, và chúng có thể theo thức ăn đi vào cơ thể. Giải pháp là rửa bát ngay sau bữa ăn hoặc ít nhất làm sạch sơ các mảng bám thức ăn để hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

2. Sử dụng khăn rửa bát quá lâu

Khăn/miếng rửa bát là vật dụng không thể thiếu nhưng thường bị lơ là. Nhiều người dùng khăn nhiều tháng cho đến khi rách hỏng mới thay, không nhận ra rằng đây là nơi vi khuẩn phát triển rất mạnh. Khăn ẩm, lâu ngày, đặc biệt là các vi khuẩn như E.coli hay Salmonella có thể trú ngụ trên khăn. Khi sử dụng khăn bẩn rửa bát, thay vì sạch, bát còn bị dính thêm vi khuẩn. Vì vậy, nên thay khăn rửa bát khoảng một tháng một lần, giặt sạch và phơi khô ở nơi thoáng khí để hạn chế vi khuẩn phát triển.

3. Không rửa sạch nước rửa bát

Bột rửa bát hoặc nước rửa bát có tác dụng tẩy dầu mỡ tốt nhưng nhiều người chỉ xả sơ qua nước, thậm chí dùng chậu nước để tráng bát cho xong. Điều này không loại bỏ hoàn toàn chất rửa còn sót lại, mà lâu dài có thể gây hại cho cơ thể. Cách đúng là sau khi rửa bằng chất tẩy rửa, phải xả kỹ dưới nước chảy ít nhất hai đến ba lần, đảm bảo bát không còn cảm giác trơn nhờn.

4. Đặt bát vào tủ ngay sau khi rửa

Một số người có thói quen xếp bát đĩa chồng lên nhau và cho vào tủ ngay sau khi rửa để giữ bếp gọn gàng. Tuy nhiên, bát còn đọng nước sẽ tạo môi trường ẩm ướt trong tủ kín, thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Thay vào đó, nên úp bát lên giá để ráo nước, đặt nơi thoáng khí cho khô hẳn rồi mới cất vào tủ. Cách này giúp bát đĩa sạch sẽ lâu hơn và hạn chế vi khuẩn.

5. Không bao giờ khử trùng bát đũa

Nhiều gia đình cho rằng chỉ cần rửa sạch là đủ, không cần khử trùng vì dùng cho người nhà. Tuy nhiên, rửa thông thường chỉ loại bỏ bụi bẩn bề mặt, một số vi khuẩn và virus cứng đầu vẫn còn bám lại. Khử trùng định kỳ là cần thiết. Gia đình có tủ khử trùng có thể sử dụng trực tiếp, nếu không có, có thể luộc bát đũa trong nước sôi từ 5 - 10 phút để diệt vi khuẩn. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Theo Sohu