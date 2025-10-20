Khuyên bạn 1 câu: Đừng để góc này bám bụi kẻo Thần Tài quay lưng, cả năm loay hoay mãi không khá

Trong phong thủy, dòng khí trong nhà luôn được ví như dòng nước: nếu chảy thông suốt thì nhà yên, vận hanh; còn khi bị chặn lại, tài lộc khó vào, sức khỏe cũng ảnh hưởng. Và nơi dòng khí ấy dễ “tắc” nhất, chính là góc sau cửa ra vào - vị trí mà hầu như nhà nào cũng vô tình bỏ quên.

Góc sau cửa ra vào thường là nơi tích bụi, lông, giấy vụn hoặc đồ linh tinh như dép cũ, ô hỏng, túi nilon. Nhiều người nghĩ khuất tầm nhìn thì mặc kệ, nhưng theo phong thủy, đó chính là cửa nạp khí – nơi vận may, tài lộc, năng lượng tốt đi vào nhà. Khi chỗ này bám bụi hoặc chất đồ cũ, năng lượng xấu sẽ bít lại, Thần Tài gõ cửa mà chẳng có lối bước vào.

Người xưa có câu: “Mở cửa thấy sáng, tiền tài thông”, không chỉ nói về ánh sáng tự nhiên mà còn nhắc đến sự sạch sẽ và lưu thông của khí. Khi cửa ra vào, đặc biệt là góc ngay sau cánh cửa – sáng, sạch, thoáng, năng lượng dương mới lan tỏa khắp nhà. Còn nếu góc này ẩm thấp, tối tăm, bụi bám lâu ngày, cả nhà dễ thấy uể oải, tài chính cũng khó khởi sắc.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy đây là nơi bụi dễ đọng nhất mỗi lần quét nhà, vì gió và luồng khí ra vào đều cuốn rác nhỏ về góc đó. Hãy thử nhìn lại xem, liệu chỗ này có đang là kho đồ với dép cũ, giẻ lau, hộp rỗng hay túi rác tạm? Nếu có, thì bạn đang vô tình “chặn cửa Thần Tài” đấy.

Cách khắc phục rất đơn giản:

Luôn giữ khu vực cửa chính, đặc biệt là góc sau cửa, thoáng và sáng.

Hạn chế để đồ linh tinh, thay vào đó có thể đặt một chậu cây nhỏ như trầu bà, ngọc ngân hoặc kim tiền – vừa thanh lọc không khí, vừa tượng trưng cho tài lộc sinh sôi.

Dùng khăn ẩm lau khu vực này ít nhất 2 lần mỗi tuần, tránh để bụi bám dày.

Nếu nhà bạn hướng cửa ra ánh sáng tự nhiên, hãy tận dụng tối đa, vì ánh sáng tượng trưng cho nguồn năng lượng dương mạnh mẽ nhất.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, cửa chính là “miệng” của ngôi nhà, còn góc sau cánh cửa là “khóe môi”. Khi miệng sạch, môi sáng, lời nói ấm áp, thì nhà cũng dễ “thu phúc, tụ lộc”. Bởi vậy, dọn một góc nhỏ cũng là đang mở đường cho tài vận, may mắn và bình an gõ cửa.

Cuối tuần này, thay vì chỉ lau sàn và lau bàn, hãy mở toang cánh cửa, nhìn lại góc nhỏ phía sau. Một tấm giẻ lau, vài phút quét bụi, đôi khi lại chính là hành động âm thầm mời Thần Tài bước vào nhà mình.



