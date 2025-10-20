Hoa "nhà giàu" mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10

Hoa tươi cao cấp đắt đỏ hút khách dịp lễ 20/10.
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, thị trường hoa tươi ở Hà Nội sôi động với muôn sắc rực rỡ. Bên cạnh các loại hoa nội địa quen thuộc thì hoa nhập khẩu độc lạ cũng hút khách, dù giá không hề rẻ.
Anh Lê Tự Duy Nam, quản lý cửa hàng Lux Flowers (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm nay, loại hoa thảo đường hoàng đế Nam Phi tiếp tục có mức giá cao nhất, lên tới khoảng 700.000 - 1 triệu đồng/bông. Mặc dù vậy, đây vẫn là loại hoa được nhiều khách hàng ưa chuộng, hầu hết đều là khách nhà giàu.
"Thảo đường Hoàng đế Nam Phi" là quốc hoa của đất nước Nam Phi, còn được gọi là Thảo đường "San hô" hoặc "Ánh trăng'' với màu sắc chủ yếu là cam, vàng, đỏ. Theo anh Nam, hoa được vận chuyển trực tiếp từ Nam Phi về. Để có được một bó hoa hoàn thiện, khách hàng có thể phải chi đến cả chục triệu đồng, hoặc có thể chọn mix loại hoa này với các loại khác để tiết kiệm chi phí.
Ngoài thảo đường Nam Phi, hoa hồng Ecuador có giá từ 120.000 - 200.000 đồng/bông tùy kích cỡ cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Hoa hồng Ecuador nổi bật với kích thước lớn, đường kính bông có thể lên tới 7 - 12cm. Những giỏ hoa hồng Ecuador đủ màu sắc có giá khoảng 4 triệu đồng/giỏ.
Theo người quản lý cửa hàng, toàn bộ hoa được nhập từ Ecuador.
Anh Nam cho biết thêm, năm nay, dịp 20/10 rơi vào thứ 2 nên khách đặt hoa từ sớm, lượng đơn hàng đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.
Hoa tulip Hà Lan có giá 80.000 - 100.000 đồng/bông cũng là mẫu hoa được nhiều khách hàng hỏi mua.
Hoa cúc mẫu đơn đủ màu sắc có giá 100.000 - 120.000 đồng/bông.
Dòng hoa cẩm tú cầu Hà Lan nổi bật với màu sắc rực rỡ như hồng, tím, xanh...có giá 250.000 đồng - 300.000 đồng/bông.
Theo đại diện cửa hàng, năm nay, giá các loại hoa cao cấp nhập khẩu tăng khoàng 10% do tỷ giá USD biến động. Các loại hoa nội địa giá lại bình ổn do cửa hàng có đầu mối nhập hàng lâu dài trong nhiều năm.
Hoa tươi được coi là quà tặng ý nghĩa để bày tỏ tình cảm với phái đẹp trong ngày 20/10.
Những ngày sát 20/10, nhân viên tại các cửa hàng hoa tươi đã phải làm việc hết công suất để kịp trả đơn cho khách.