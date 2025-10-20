4 thói quen bếp núc tưởng vô hại nhưng đang âm thầm "đầu độc" cả nhà mỗi ngày

Nấu nướng là công việc hàng ngày trong bếp. Tuy nhiên, nhiều thói quen khi nấu ăn tưởng bình thường nhưng có thể vô tình lại tạo ra nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, thậm chí ngộ độc thực phẩm cho cả gia đình.

4 thói quen làm bếp âm thầm “đầu độc” sức khỏe

Các chuyên gia y tế đã chỉ ra 4 thói quen tưởng chừng vô hại sau đấy có thể khiến bạn và người thân gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không sửa đổi kịp thời.

1. Quên rửa tay trước và sau khi chế biến thực phẩm

Một trong những thói quen phổ biến và dễ bỏ qua nhất trong căn bếp là không rửa tay đúng cách trước và sau khi chế biến thức ăn, đặc biệt là khi tiếp xúc với thịt sống hoặc hải sản.

Bác sĩ Michael Levine, giảng viên y khoa tại UCLA Health (hệ thống y tế hàng đầu của Đại học California - Mỹ) cảnh báo, vi khuẩn và virus có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể bạn qua bàn tay. Nếu bạn chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng, nguy cơ nhiễm bệnh càng cao.

Qua đó, vị chuyên gia này khuyến nghị, mọi người hãy rửa tay ít nhất 20 giây với xà phòng và nước. Khi rửa tay, cần đặc biệt chú ý vào các vùng giữa các ngón tay và dưới móng tay, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, và sau khi chế biến thực phẩm. Đây là bước đơn giản nhưng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

2. Không nấu chín kỹ thực phẩm

Thói quen nấu thực phẩm chưa chín kỹ – đặc biệt là thịt gà, thịt bò và thịt lợn – có thể là nguyên nhân chính gây nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella và E. coli. Theo bác sĩ Levine, những vi khuẩn này chỉ bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao đủ lâu.

Để đảm bảo thực phẩm chín đúng cách, chuyên gia khuyến khích sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đo nhiệt độ bên trong, đặc biệt là khi chế biến thịt. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cung cấp bảng hướng dẫn nhiệt độ an toàn cho các loại thực phẩm:

Thịt gà, gà tây và các loại gia cầm khác: 73,8°C. Thịt bò, thịt lợn và các loại thịt cắt miếng: 62,7°C. Thịt xay và xúc xích: 71,1°C.

3. Để thức ăn thừa bên ngoài quá lâu

Việc để thức ăn thừa bên ngoài quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh là một trong những thói quen có thể khiến vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Theo các chuyên gia, vi khuẩn phát triển nhanh nhất khi nhiệt độ thức ăn dao động từ 4°C - 60°C.

Nguyên tắc cơ bản là nên cho thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi ăn xong. Nếu vào ngày hè nóng bức, thời gian này chỉ nên là 1 giờ. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng tủ lạnh của bạn luôn được cài đặt ở nhiệt độ 4°C hoặc thấp hơn để bảo vệ sức khỏe của gia đình.

4. Tạo cơ hội cho vi khuẩn phát tán khắp bếp

Một thói quen nữa mà nhiều người không để ý là sử dụng chung các dụng cụ cắt thái cho nhiều loại thực phẩm khác nhau, hoặc rửa thịt sống trong bồn rửa bát, làm vi khuẩn từ thịt sống có thể bám vào tay, bề mặt bếp và các dụng cụ khác. Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên:

Dùng thớt riêng cho các loại thực phẩm khác nhau (ví dụ: thịt sống và rau quả). Giữ thịt sống tách biệt với các thực phẩm khác khi mua sắm và khi chế biến. Rửa sạch thớt và dụng cụ bằng nước nóng và xà phòng ngay sau khi sử dụng.

Việc này giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng chéo - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm trong gia đình.

Lời khuyên để phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ngoài việc thay đổi các thói quen trên, bạn cũng nên:

Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, tránh ăn các món chưa nấu chín hoặc chế biến sơ sài. Ăn thức ăn tươi và hạn chế thức ăn chế biến sẵn. Đảm bảo vệ sinh bếp núc, tủ lạnh và các dụng cụ chế biến thực phẩm.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nào như buồn nôn, tiêu chảy, hoặc đau bụng dữ dội, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

