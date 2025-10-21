Nhà nào hay đun nước bằng ấm điện phải cẩn thận: Dùng càng lâu càng hại sức khoẻ

Ấm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, giúp việc đun nước trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, nếu không sử dụng và vệ sinh đúng cách, ấm điện có thể trở thành mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn khi sử dụng ấm điện.

1. Chọn ấm điện chất lượng

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ấm điện với mẫu mã đa dạng và giá cả chênh lệch. Tuy nhiên, những chiếc ấm giá rẻ không chỉ kém bền mà trong quá trình đun nước còn có thể giải phóng Mangan (Mn). Mặc dù cơ thể chúng ta cũng hấp thụ Mangan từ thực phẩm hằng ngày nhưng nếu hàm lượng Mangan trong cơ thể tích tụ lâu dài và vượt mức cho phép thì có thể gây hại thần kinh và ung thư. Chính vì vậy, nên chọn những chiếc ấm điện có chất liệu tốt, rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

2. Vệ sinh ấm điện định kỳ

Việc không vệ sinh định kỳ có thể làm giảm hiệu quả đun nước và tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe. Nước đọng dưới đáy ấm lâu ngày không được làm sạch sẽ tạo thành một lớp cặn dày, vừa gây tiêu hao điện năng, vừa làm nước đun không đạt độ sôi mong muốn. Các mảng bám này cũng có thể chứa vi khuẩn, ảnh hưởng đến chất lượng nước uống hoặc thậm chí gây ngộ độc nếu cặn quá bẩn và nhiều.

3. Sử dụng ấm điện đúng cách

Khi sử dụng ấm điện, bạn phải thuộc lòng 3 lưu ý sau đây:

Đổ nước đúng mức : Không đổ nước quá ít hoặc quá nhiều so với vạch quy định. Việc đun khi không có hoặc có quá ít nước có thể khiến mâm nhiệt bị cháy, hỏng. Còn đổ nước quá nhiều sẽ khiến nước trào ra ngoài khi sôi, gây nguy hiểm và dễ làm hỏng ấm.

Để ấm nguội trước khi vệ sinh : Sau khi sử dụng, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ cho bình đun nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh. Không di chuyển ấm khi đang sử dụng, đóng kỹ nắp khi đang đun nước.

Không sử dụng ấm cho mục đích khác : Chỉ dùng ấm cho mục đích đun nước, không dùng cho các mục đích khác như nấu canh, luộc thịt,...

4. Một vài lưu ý khác khi sử dụng ấm điện

Không di chuyển ấm khi đang sử dụng : Đóng kỹ nắp khi đang đun nước để tránh nước trào ra ngoài.

Rút phích cắm sau khi sử dụng : Để tránh việc rò rỉ điện và đảm bảo an toàn.

Vệ sinh ấm sau mỗi lần sử dụng : Dùng nước ấm pha loãng với chất tẩy rửa nhẹ để rửa bên trong và bên ngoài của bình. Sau đó, rửa lại với nước sạch và lau khô.



