Những ngôi sao đẹp nhất trên thảm đỏ SAG's Actor Awards 2026

Thay đổi lớn nhất bên cạnh tên gọi mới của sự kiện chính là việc bổ sung quy định trang phục thảm đỏ chính thức: “Tái hiện vẻ hào nhoáng của Hollywood từ những năm 1920 và 1930”.

Các biên tập viên thời trang của tờ Marie Claire đã chọn lựa và giới thiệu những tài tử, minh tinh được đánh giá là có phong cách thời trang ấn tượng, thu hút nhất tại Lễ trao giải Actor Awards 2026.

Gwyneth Paltrow

Nữ diễn viên phim Marty Supreme thu hút mọi ánh nhìn với trang phục gợi cảm từ thương hiệu Givenchy. Phần cổ áo khoét sâu và kiểu dáng xòe rộng, phần thân áo ren thêu tinh tế tạo thành tổng thể xuyên thấu đầy quyến rũ.

Gwyneth Paltrow (Ảnh: Getty Images)

Kate Hudson

Kate Hudson xuất hiện với chiếc váy Valentino thiết kế riêng cho cô trong mùa giải thưởng. Chiếc váy màu kem thanh lịch, khoét eo, với phần vai được phủ một lớp áo choàng dài. Điểm nhấn là bộ trang sức đặc biệt với chiếc vòng cổ kiểu xoắn ốc gần 50 carat, với đôi bông tai tua rua hình bong bóng và bộ ba nhẫn. Tổng giá trị bộ trang sức được cho là vào khoảng 500.000 USD

Kate Hudson (Ảnh: Getty Images)

Timothée Chalamet

"Chàng thơ" Hollywood đồng thời là ứng cử viên hàng đầu hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tới sự kiện một mình, không có sự đồng hành của bạn gái Kylie Jenner.

Timothée Chalamet chọn trang phục theo hướng cổ điển với tông màu đen, trắng cơ bản nhưng không nhàm chán, phần chi tiết phá cách nằm ở áo sơ mi trắng.

Timothée Chalamet (Ảnh: Getty Images)

Emma Stone

Nữ diễn viên là một trong những ngôi sao tạo sự khác biệt trên thảm đỏ với cách phối chiếc váy đính đá lấp lánh của mình với một chiếc áo khoác nhỏ.

Emma Stone (Ảnh: Getty Images)

Keri Russell

Ngôi sao diện một chiếc váy đen lệch vai của Louis Vuitton, gần như giống hệt bộ trang phục Zuhair Murad mà cô đã mặc năm ngoái. Đây là phong cách đặc trưng nhưng luôn mang lại hiệu quả cho Keri Russell mỗi lần xuất hiện.

Keri Russell (Ảnh: Getty Images)

Teyana Taylor

Được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ mới, Teyana Taylor luôn gây sửng sốt về sự lựa chọn trang phục mỗi lần cô xuất hiện. Chiếc váy với thiết kế táo bạo, cầu kỳ, ôm sát thân hình gợi cảm của nữ diễn viên chắc chắn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm trao giải Actor Awards 2026.

Teyana Taylor (Ảnh: Getty Images)

Chase Infiniti

Nữ diễn viên trẻ tuổi - người đóng vai con gái của Teyana Taylor trong phim One Battle After Another - là một trong những nghệ sĩ tuân thủ nghiêm túc quy định về trang phục. Cô mang đến một phong cách ấn tượng lấy cảm hứng từ thập niên 20.

Chase Infiniti (Ảnh: Getty Images)

Thảm đỏ sự kiện cũng ghi nhận sự lên ngôi của xu hướng váy hạ eo khi nhiều ngôi sao đồng loạt trưng diện.

Michelle Monaghan là người khởi xướng xu hướng váy hạ eo tại lễ trao giải năm nay (Ảnh: Getty Images)

Nữ diễn viên đang gây sốt với phim truyền hình Love Story - Sarah Pidgeon - khoe vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính trong trang phục hạ eo lạ mắt (Ảnh: Getty Images)

Chiếc váy dạ hội của Sofia Carson cũng theo xu hướng hạ eo (Ảnh: Getty Images)

Nhìn chung các tông màu cổ điển đen - trắng tiếp tục được các ngôi sao ưa chuộng tại Lễ trao giải Actor Awards. Đáng chú ý màu trắng - màu của năm 2026 theo bình chọn của Viện Sắc màu Pantone xuất hiện nhiều hơn. Những lựa chọn xuyên thấu tinh tế, gợi cảm nhưng không phản cảm cùng với các chi tiết hạ eo khiến loạt trang phục có vẻ đẹp cổ điển, sang trọng, thể hiện sự kết nối ăn ý giữa phong cách thời trang Hollywood những thập niên trước đây và xu hướng thịnh hành trên các sàn diễn Xuân - Hè 2026.

Kristen Bell là người đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình trao giải năm nay. Cô thu hút sự chú ý với chiếc váy xuyên thấu với những đường xếp ly tinh tế (Ảnh: Getty Images)

Các chi tiết tua rua, lông vũ trên trang phục cũng được nhìn nhận là gợi nhớ phong cách Hollywood những năm 20, 30.

Fran Drescher đã mang đến cho họ vẻ ngoài hào nhoáng đầy ấn tượng với chiếc mũ chóp cao, chiếc váy đen đính sequin, lông vũ màu hồng (Ảnh: Getty Images)

Lễ trao giải thưởng SAG's Actor Awards được xem là sự kiện lớn cuối cùng trước thềm Oscar và là những dự báo được xem có tính chất quyết định với các hạng mục về diễn xuất.