Những dấu hiệu trên da cho thấy cơ thể đang căng thẳng

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Từ mụn bùng phát bất ngờ, da nổi mẩn đỏ "không rõ nguyên nhân" cho đến quầng mắt thâm và bọng mắt kéo dài, các bác sỹ da liễu cho biết đây đều có thể là những tín hiệu cảnh báo cơ thể đang chịu áp lực quá mức.

Dẫn nguồn từ báo The Huffpost, bác sỹ da liễu Hallie McDonald cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA – hệ thống phản ứng stress của cơ thể. Khi trục này hoạt động mạnh, hormone cortisol cùng nhiều chất dẫn truyền thần kinh tăng cao, kéo theo phản ứng viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch tại da và làm chậm quá trình phục hồi tự nhiên của hàng rào bảo vệ da.

Theo các chuyên gia, khi cơ thể "bật chế độ cảnh báo", da thường phản ứng dữ dội vào những thời điểm con người ít mong muốn nhất. Tuy nhiên, việc nhận diện sớm các biểu hiện này có thể giúp mỗi người chủ động điều chỉnh lối sống, kiểm soát căng thẳng và hạn chế tổn thương da kéo dài.

(Ảnh minh họa: Getty)

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất là mụn. Cortisol làm tăng tiết dầu và thúc đẩy phản ứng viêm, khiến mụn xuất hiện nhiều hơn hoặc trở nên nghiêm trọng ở những người vốn đã có cơ địa dễ nổi mụn.

Bên cạnh đó, các bệnh da mạn tính như eczema, vảy nến hay rosacea cũng dễ bùng phát trong giai đoạn áp lực cao. Theo giới y khoa, stress được xem là một trong những yếu tố kích hoạt mạnh, khiến bệnh tái phát dù trước đó đã được kiểm soát ổn định.

Quầng mắt thâm và bọng mắt cũng là biểu hiện thường gặp. Cortisol khiến cơ thể giữ nước và muối, kết hợp với tình trạng rối loạn giấc ngủ do căng thẳng, dẫn đến vùng da quanh mắt sưng húp và sẫm màu hơn bình thường.

Ngoài ra, da sần sùi, dễ kích ứng là dấu hiệu cho thấy hàng rào bảo vệ da đang suy yếu. Làn da trong trạng thái stress thường nhạy cảm hơn với mỹ phẩm, khói bụi và các tác nhân môi trường, gây cảm giác châm chích, khô ráp hoặc mẩn đỏ.

Căng thẳng kéo dài cũng có thể gây rụng tóc và thay đổi chất tóc. Hiện tượng rụng tóc telogen thường xảy ra sau vài tuần đến vài tháng kể từ khi trải qua cú sốc tinh thần. Tóc có thể trở nên mỏng hơn hoặc thay đổi kết cấu khi cơ thể chịu stress kéo dài.

Một biểu hiện khác là mề đay khi nhiều trường hợp nổi mề đay có liên quan trực tiếp đến căng thẳng tâm lý, ngay cả khi không tìm thấy yếu tố dị ứng rõ ràng.

Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh chăm sóc da phù hợp, việc ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, thư giãn tinh thần và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết là những biện pháp quan trọng giúp giảm stress, từ đó cải thiện sức khỏe làn da một cách bền vững.