Học sinh lớp 5 đột nhiên la hét dữ dội, tử vong chỉ sau 3 ngày, bố mẹ òa khóc: Chúng tôi tưởng đó là cảm lạnh

Ngày 12/1/2026 vừa qua, một bé gái 11 tuổi tại thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày cấp cứu tích cực. Sự ra đi đột ngột của một học sinh lớp 5 vốn không có bệnh nền đã khiến dư luận bàng hoàng. Đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những vấn đề sức khỏe có triệu chứng tương tự như ốm vặt, cảm lạnh thông thường.

Tiếng la hét bất thường trước bi kịch

Sự việc bắt đầu vào ngày 10/1/2026 khi cô bé cùng cha dừng chân tại một trạm xăng sau khi vừa trở về từ chuyến du lịch vài tỉnh xa thuộc Trung Quốc. Theo lời kể của gia đình, cô bé xuống xe mua bánh bao, nhưng ngay khi vừa quay trở lại ghế ngồi, em bất ngờ hét lên thất thanh rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Người cha lập tức lái xe đưa cô bé đến thẳng phòng cấp cứu của Bệnh viện Phục hồi chức năng Đài Trung để cấp cứu. Sau đó, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc (Đài Loan, Trung Quốc) để điều trị tiếp và được đặt máy hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO để duy trì sự sống.

Bé gái 11 tuổi bất ngờ hôn mê sau khi la hét, tử vong sau đó 3 ngày (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do tình trạng thiếu oxy não và phù phổi quá nặng, em đã không qua khỏi vào ngày 12/1/2026. Chiều cùng ngày, bác sĩ pháp y đã cùng cơ quan công tố tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Về phần bố mẹ cô bé, họ vừa đau đớn tột cùng vừa sốc, vừa tự trách. Họ cho biết tưởng rằng những bất thường của cô bé chỉ là cơn cảm lạnh thông thường.

Tại sao cô bé lại tử vong chỉ sau một đợt cảm lạnh?

Theo thông tin từ cảnh sát, cô bé bắt đầu có các triệu chứng ho và cảm lạnh từ khoảng 1 tháng trước. Gia đình đã đưa em đi khám, kết quả chụp x-quang ngực lúc đó không phát hiện bất thường rõ rệt. Vì chủ quan và ý thích của con gái, cô bé vẫn cùng đi du lịch ở khu vực Đại lục (Trung Quốc) theo lịch trình trước đó.

Trong quá trình đó, người nhà cho biết cô bé vẫn sinh hoạt bình thường, không có triệu chứng quá nghiêm trọng. Họ không thể hiểu tại sao con gái quý giá của mình lại hôn mê rồi qua đời chỉ sau cơn cảm lạnh, còn la hét trước khi bi kịch ập đến.

Kết quả đánh giá sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là suy đa tạng và hoàn toàn loại trừ các tác động từ bên ngoài. Bác sĩ pháp y đã thu thập các mô nội tạng để gửi đi xét nghiệm tiêu bản, báo cáo chính thức sẽ được công bố sau khi có kết quả nhận dạng cuối cùng.

Bác sĩ pháp y Gao Dacheng (Đài Loan, Trung Quốc) phân tích rằng, tiếng hét lớn trước khi ngất cho thấy bệnh nhi rơi vào trạng thái hụt hơi cấp tính và cố gắng kêu cứu. Dù các xét nghiệm x-quang trước đó bình thường, nhưng không thể loại trừ khả năng virus từ trận cảm lạnh kéo dài đã tấn công vào tim, gây ra viêm cơ tim cấp khiến chức năng tim sụp đổ nhanh chóng.

Cảnh giác với viêm cơ tim - một biến chứng nguy hiểm sau cảm lạnh

Bác sĩ Gao Dacheng cảnh báo, viêm cơ tim sau nhiễm trùng virus (thường khởi phát từ cảm lạnh) là tình trạng hiếm gặp nhưng có tỉ lệ tử vong rất cao - nhất là ở trẻ em. Khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với virus, nó vô tình tấn công và làm viêm lớp cơ tim, khiến chức năng bơm máu suy giảm đột ngột dẫn đến sốc tim.

Viêm cơ tim sau cảm lạnh hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, nhất là vưới trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Để tránh những bi kịch tương tự, các bác sĩ nhắc nhở phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sau:

- Nhịp tim nhanh bất thường: Nếu trẻ đang bị cảm lạnh mà tim vẫn đập rất nhanh ngay cả khi nằm nghỉ, kèm theo cảm giác khó chịu và khó thở, đây là dấu hiệu báo động đỏ.

- Mệt mỏi và hụt hơi: Trẻ đột ngột lười vận động, thở dốc khi đi bộ hoặc có cảm giác không thể hít đủ không khí vào phổi.

- Sắc mặt và chi thể thay đổi: Da dẻ nhợt nhạt, tay chân lạnh ngắt dù thời tiết không quá lạnh, kèm theo tình trạng vã mồ hôi.

- Đau tức vùng ngực hoặc bụng: Những cơn đau thắt ở ngực hoặc cảm giác đầy tức vùng bụng do chức năng tim suy yếu gây sung huyết.

Nguồn và ảnh: News EBC, Today Line