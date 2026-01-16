Nữ sinh viên 20 tuổi buộc phải cắt bỏ tử cung để "cứu mạng", bác sĩ nhắc: 5 dấu hiệu ung thư đang lớn

Nhiều người trẻ thường có tâm lý chủ quan trước những bất thường nhỏ của cơ thể, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Sự chủ quan này đôi khi phải trả giá bằng cả khả năng làm mẹ, thậm chí là tính mạng. Cô Vương, một nữ sinh viên 20 tuổi sống tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) là ví dụ điển hình.

Theo Tiến sĩ Chang Shuhua, Trưởng khoa Phụ khoa của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc), đây là trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi nhất mắc bệnh ung thư này bà từng gặp và điều trị.

Nữ sinh viên còn độc thân đã phải cắt bỏ tử cung để điều trị ung thư (Ảnh minh họa)

Điều khiến Tiến sĩ Chang tiếc nuối là cô Vương đã chủ quan bỏ qua rất nhiều triệu chứng sớm của bệnh. Ngay cả khi chúng lặp đi lặp lại trong thời gian rất dài.

Cụ thể, cô Vương bắt đầu bị rối loạn kinh nguyệt từ hơn 1 năm trước. Cô còn trẻ, không có bạn trai nên thậm chí còn cho rằng những tháng kinh nguyệt đến chậm hoặc không có kinh nguyệt rất thoải mái. Cho đến tháng 6 năm nay, kinh nguyệt của cô Vương đột nhiên đến nhiều lần trong tháng. Lượng kinh rất ít nhưng màu sắc đậm, có mùi rất khó chịu và xen lẫn nhiều cục máu đông.

Cô bắt đầu lo lắng nhưng vẫn chưa chịu đi thăm khám ngay. Phải đến 2 tháng sau, khi tình trạng đau bụng kéo dài dai dẳng, bụng dưới to lên bất thường cô mới tới bệnh viện.

Kết quả siêu âm cho thấy nội mạc tử cung của cô Vương dày đến 20mm, vượt mức bình thường rất nhiều. Phát hiện tổn thương từ khối u ác tính gần như chiếm toàn bộ khoang tử cung. Cuối cùng, cô gái trẻ buộc phải cắt bỏ tử cung ở tuổi 20, dù chưa lập gia đình để giữ được mạng sống.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung đang âm thầm "lớn"

Tiến sĩ Chang Shuhua nhấn mạnh rằng ung thư nội mạc tử cung là loại ung thư phát sinh từ lớp niêm mạc bên trong tử cung. Dù thường gặp ở phụ nữ tuổi mãn kinh, nhưng hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa nhanh.

Dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng mà chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu tâm:

Chảy máu âm đạo bất thường

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Đối với phụ nữ trẻ, đó là tình trạng chảy máu giữa các kỳ kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc lượng máu ra nhiều hơn hẳn bình thường. Với người lớn tuổi, bất kỳ hiện tượng chảy máu nào sau khi đã mãn kinh đều là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Đau hoặc khó chịu vùng bụng dưới dai dẳng



Đau bụng bất thường là dấu hiệu thường gặp ở các loại ung thư phụ khoa (Ảnh minh họa)

Cảm giác đau âm ỉ hoặc khó chịu dai dẳng ở vùng chậu, kèm theo hiện tượng bụng chướng, đầy hơi mà không rõ nguyên nhân. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi kích thước của vùng bụng dưới.

Mệt mỏi và kiệt sức khó hiểu

Cảm giác mệt mỏi không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi. Tình trạng này xảy ra do cơ thể phải dồn năng lượng để chống chọi với khối u hoặc do tình trạng mất máu kéo dài dẫn đến thiếu sắt trong cơ thể.

Vấn đề về tiểu tiện hoặc đại tiện

Khối u trong tử cung khi lớn lên sẽ chèn ép vào bàng quang hoặc đại tràng, gây ra các khó khăn khi đi tiểu hoặc làm thay đổi thói quen đại tiện hàng ngày.

Theo dõi dịch tiết vùng kín và thói quen vệ sinh có thể giúp phát hiện sớm ung thư nội mạc tử cung (Ảnh minh họa)

Giảm cân không rõ lý do

Nếu bạn không thay đổi chế độ ăn uống hay tập luyện nhưng cân nặng sụt giảm nhanh chóng, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang bị bào mòn bởi các tế bào ác tính.

Việc phát hiện sớm thông qua siêu âm và thăm khám kịp thời là chìa khóa để bảo tồn tử cung và duy trì sức khỏe. Tiến sĩ Chang khuyên đừng bao giờ xem nhẹ những thay đổi nhỏ, bởi chúng có thể là tín hiệu báo động đỏ cho một căn bệnh nan y đang hình thành.

Nguồn và ảnh: QQ, Aboluowang