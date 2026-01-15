Một người phụ nữ 40 tuổi họ Từ (An Huy, Trung Quốc) phát hiện mắc ung thư vú trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước đó, cô luôn tin mình khỏe mạnh. Không hút thuốc. Không uống rượu. Sinh hoạt gia đình nề nếp. Ăn uống tại nhà. Ngủ nghỉ tương đối đều đặn.

Khi trao đổi với bác sĩ Xu Hao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Huy (Trung Quốc), cô kể rất kỹ về cuộc sống thường ngày. Từ việc chăm chồng con tới dọn dẹp nhà cửa. Nhưng càng nghe, bác sĩ càng nhận ra một điểm chung nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Cô gần như không có đời sống cảm xúc cho riêng mình. Dù mệt vẫn cố gắng làm việc nhà. Dù mất ngủ kéo dài vẫn không dám than phiền. Khi buồn bực hay tức giận, cô chọn im lặng để giữ hòa khí gia đình.

4 thói quen phổ biến ở phụ nữ dễ "mời gọi" ung thư

Từ câu chuyện của người phụ nữ trên, bác sĩ Xu chia sẻ rằng có rất nhiều phụ nữ mắc ung thư không phải vì lối sống buông thả, mà vì những thói quen âm thầm kéo dài nhiều năm. Đặc biệt là các thói quen ảnh hưởng tới nội tiết tố và cảm xúc.

Từ kinh nghiệm lâm sàng và tổng hợp tài liệu nghiên cứu, ông chỉ ra 4 thói quen phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ nhưng phần lớn trong số đó ít ai ngờ đến. Đó là:

1. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh

Trong đó thức khuya kéo dài là yếu tố nguy hiểm hàng đầu. Việc thiếu ngủ làm rối loạn nhịp sinh học và hormone. Quá trình phân chia tế bào vì thế dễ sai lệch. Nguy cơ đột biến gen tăng lên theo thời gian.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, ít vận động cũng là vấn đề lớn. Nhiều phụ nữ ngồi nhiều. Ít đi bộ. Ít chơi thể thao. Điều này làm suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ ung thư vú cùng ung thư đại trực tràng.

2. Kìm nén cảm xúc và căng thẳng kéo dài

Nhiều phụ nữ quen đặt gia đình, người thân lên trước. Họ ít chia sẻ áp lực. Ít giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Căng thẳng mãn tính khiến cơ thể luôn trong trạng thái báo động. Hệ miễn dịch suy yếu. Nội tiết tố rối loạn.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nhóm chuột sống trong môi trường căng thẳng kéo dài có nguy cơ ung thư vú cao gấp 10 lần so với nhóm sống ổn định. Dù chưa thể áp dụng hoàn toàn cho con người, kết quả này cho thấy stress kéo dài là yếu tố không thể xem nhẹ.

3. Chế độ ăn uống thiếu khoa học

Ăn uống theo cảm xúc khá phổ biến ở phụ nữ. Ăn quá mặn, nhiều đồ ngọt, ăn kiêng quá mức, uống nhiều bia rượu... đều là những thói quen có hại. WHO khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa 5g muối mỗi ngày, vì nếu ăn quá mặn sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày và có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Đặc biệt, việc ăn uống đồ nóng, một thói quen phổ biến ở nhiều quốc gia, có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản và dạ dày, gây viêm loét, lâu dài dẫn đến ung thư. Ngoài ra, rượu là một chất gây ung thư nhóm 1. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, việc uống rượu thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư gan và ung thư miệng.

4. Quá cầu toàn và/hoặc suy nghĩ tiêu cực

Ảnh minh họa

Phụ nữ cầu toàn thường tự tạo áp lực lớn cho bản thân. Họ luôn cảm thấy chưa đủ tốt. Chưa đủ hoàn hảo. Trạng thái này khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài. Miễn dịch và nội tiết dễ rối loạn. Quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, suy nghĩ tiêu cực làm tăng hormone cortisol. Đây là hormone stress gây hại cho hệ miễn dịch. Khi cortisol tăng cao trong thời gian dài, cơ thể dễ bị viêm nhiễm và khó chống lại tế bào ung thư.

Theo bác sĩ Xu Hao, phòng ung thư không chỉ nằm ở ăn uống hay vận động. Việc chăm sóc cảm xúc và tinh thần cũng quan trọng không kém và điều này cần được nhìn nhận rõ hơn.

Nguồn và ảnh: The Paper, Women's Health