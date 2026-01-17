Phát hiện một chất tự nhiên có thể làm teo khối u ung thư

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Death & Disease, nhóm tác giả của Đại học Umeå đã nghiên cứu đặc tính ức chế ung thư của chất MakA tinh khiết, một loại độc tố tế bào được tiết ra bởi phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae.

Độc tố từ phẩy khuẩn tả có tiềm năng trở thành phương thuốc trị ung thư thế hệ tiếp theo - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Trong các thí nghiệm trên chuột, người ta nhận thấy rằng việc tiêm MakA tác động mạnh mẽ đến khối u trong bệnh ung thư đại trực tràng (ung thư ruột), là loại ung thư phổ biến thứ 3 và gây chết người nhiều thứ 2 trong các loại ung thư, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

MakA tích tụ đặc biệt trong mô khối u, làm tăng tỉ lệ chết tế bào trong khối u và làm giảm khả năng sinh sản của chúng.

Song song đó, MakA làm thay đổi thành phần môi trường tế bào trong khối u và làm tăng số lượng tế bào miễn dịch bẩm sinh, đặc biệt là đại thực bào và bạch cầu trung tính, từ đó góp phần ức chế sự phát triển của khối u.

Trong nhiều trường hợp, khối u của các con chuột đã bị teo nhỏ đáng kể mà không gây phản ứng phụ bất lợi nào.

Các phân tích sâu hơn đã xác nhận rằng MakA kích thích sự hình thành các chất trung gian miễn dịch trong khối u, thúc đẩy quá trình chết tế bào, đồng thời duy trì các cơ chế điều chỉnh nhằm hạn chế tổn thương đến các mô xung quanh.

"Mặc dù cần nghiên cứu thêm nhưng kết quả cho thấy rõ hướng đi thú vị để phát triển một loại điều trị ung thư mới, sử dụng các chất do vi khuẩn tạo ra để vừa tiêu diệt tế bào ung thư vừa tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể" - đồng tác giả chính Saskia Erttman nói với News Medical.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để khám phá tiềm năng chống ung thư của MakA trong các mô hình khác cũng như tìm ra phương pháp ứng dụng an toàn và phù hợp trong việc điều trị bệnh ung thư ở người.