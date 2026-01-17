Nổi cục bất thường ở hậu môn, nữ sinh 20 tuổi bật khóc khi biết mắc sùi mào gà dù chưa từng quan hệ

Một nữ sinh 20 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc), đang theo học ngành điều dưỡng, bất ngờ phát hiện vùng hậu môn xuất hiện một khối lồi bất thường. Nghĩ chỉ là vấn đề da liễu thông thường, cô tự bôi thuốc suốt hai tuần nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến khám chuyên sâu, bác sĩ kết luận cô đã mắc sùi mào gà, khiến nữ sinh sụp đổ tinh thần ngay tại phòng khám, liên tục khẳng định bản thân chưa từng có bạn trai và chưa bao giờ quan hệ tình dục.

Ban đầu, khi nữ sinh đi khám ở một cơ sở y tế, bác sĩ chỉ nghe mô tả triệu chứng và cho rằng đó là trĩ. Tuy nhiên, sau hai tuần điều trị không hiệu quả, bác sĩ quyết định thăm khám kỹ hơn và phát hiện tổn thương ở hậu môn mang hình ảnh điển hình của nhiễm virus papilloma ở người, viết tắt là HPV, tác nhân gây bệnh sùi mào gà.

Khi biết mình nhiễm HPV, nữ sinh không giấu được sự hoang mang và bật khóc, liên tục kêu oan vì không có đời sống tình dục. Trước thắc mắc này, bác sĩ cho biết, HPV không phải lúc nào cũng lây truyền trực tiếp qua quan hệ tình dục. Trong một số trường hợp, virus có thể xâm nhập cơ thể thông qua tiếp xúc gián tiếp với môi trường.

Sau khi được hỏi kỹ về tiền sử tiếp xúc, nữ sinh nhớ lại rằng vài tháng trước cô từng đi du lịch nước ngoài và có sử dụng dịch vụ massage, phòng xông hơi, nhà tắm công cộng. HPV có thời gian ủ bệnh khá dài, vì vậy người nhiễm có thể không phát hiện ngay. Chỉ đến khi tổn thương phát triển lớn dần trong khoảng 2 đến 3 tháng sau đó, người bệnh mới tình cờ sờ thấy bất thường.

Theo bác sĩ, HPV là loại virus rất “dai dẳng”. Khi đã nhiễm, việc loại bỏ hoàn toàn là điều không dễ. Với các tổn thương lớn, người bệnh thường phải can thiệp bằng phương pháp đốt điện; tổn thương nhỏ có thể điều trị bằng thuốc bôi kháng virus. Tuy nhiên, nếu sức đề kháng suy giảm, sùi mào gà hoàn toàn có thể tái phát và thậm chí tồn tại âm thầm suốt đời.

Chưa quan hệ vẫn có thể nhiễm HPV: Cảnh báo 3 “điểm nóng” nơi công cộng

Từ trường hợp trên, bác sĩ cũng chỉ ra ba khu vực nguy cơ cao trong không gian công cộng mà nhiều người thường chủ quan:

Thứ nhất là ghế ngồi và ghế nhỏ trong nhà tắm công cộng, phòng xông hơi hoặc suối nước nóng. Nếu người sử dụng trước mang virus, vùng da sinh dục, hậu môn hoặc mông của người sau tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt khi da có trầy xước nhỏ và sức đề kháng kém, nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng lên.

Thứ hai là sàn nhà ẩm ướt. Môi trường ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus tồn tại. Nếu lòng bàn chân có vết xước hoặc trầy da nhẹ, việc đi chân trần trên sàn ẩm có thể khiến virus xâm nhập.

Thứ ba là dép nhựa dùng chung. Nếu không được vệ sinh, thay mới thường xuyên, dép có thể là nguồn lây các bệnh nấm da, nấm móng và cả virus HPV, nhất là khi mang dép lúc chân còn ướt rồi đi tất kín, tạo môi trường ẩm kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi sử dụng các khu vực vệ sinh công cộng, nên rửa ngay những vùng da tiếp xúc bằng xà phòng, vì virus và vi khuẩn rất sợ môi trường xà phòng. Khi về nơi ở riêng, nên tắm rửa lại một lần nữa để tăng thêm một lớp bảo vệ, giúp giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường.

Nguồn và ảnh: ETToday