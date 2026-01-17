Kho dinh dưỡng từ khoai lang giúp tăng tuổi thọ

Theo bác sĩ Phạm Việt Hoàng, nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Trung ương (Hà Nội), khoai lang là một kho dinh dưỡng có thể góp phần nâng cao sức khỏe và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

Theo các hệ thống xếp hạng thực phẩm dinh dưỡng, khoai lang thuộc nhóm thực phẩm truyền thống giàu vi chất. Loại củ này cung cấp dồi dào vitamin A (dưới dạng beta-carotene), vitamin C, mangan, đồng, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B6, kali, sắt… khoai lang trở thành thực phẩm đầu bảng cho bữa ăn bổ dưỡng.

Cung cấp chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch

Nhiều dưỡng chất có trong khoai lang như vitamin C và E, hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và ung thư.

Chúng cũng có thể chống lại tác hại của gốc tự do. Gốc tự do là những nguyên tử không ổn định, có thể gây tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và lão hóa sớm.

Hãy chọn khoai lang tím để có thêm nhiều chất chống oxy hóa hơn nữa. Sắc tố tạo nên màu sắc của khoai lang có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nhờ đặc tính chống viêm, khoai lang được cho là có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm mạn tính như viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp hay hen suyễn. Ngoài ra, khoai lang còn cung cấp vitamin B6. Đây là dưỡng chất cần thiết để chuyển hóa homocysteine thành các hợp chất không gây hại.

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ tốt. Chất xơ liên kết với axit mật trong ruột, do đó gan phải sử dụng cholesterol để sản xuất thêm mật. Quá trình này giúp loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi máu. Cholesterol trong máu cao là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Dù có vị ngọt tự nhiên, khoai lang lại được đánh giá là thực phẩm phù hợp cho người mắc tiểu đường nếu ăn với lượng hợp lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoai lang giúp ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Đặc biệt, khoai lang trắng chứa hoạt chất Caiapo đã được nghiên cứu và sử dụng tại Nhật Bản như một dạng thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân tiểu đường type 2. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định khoai lang không chỉ là thực phẩm no bụng mà còn có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát bệnh mạn tính.

Ít năng lượng, giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Khoai lang là nguồn cung cấp tinh bột kháng, một loại tinh bột được các lợi khuẩn trong ruột già sử dụng làm nguồn năng lượng. Năng lượng trong khoai lang chỉ bằng khoảng 1/3 cơm trắng và thấp hơn khoai tây trong khi không chứa chất béo hay cholesterol.

Tinh bột kháng có thể hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng bằng cách làm tăng giải phóng peptide, giúp cơ thể bạn nhận biết bạn đã no.

Nhờ giàu chất xơ, vitamin C và các axit amin, khoai lang giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Ăn khoai lang trước bữa chính có thể tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào mà không gây mệt mỏi hay thiếu hụt dinh dưỡng.

Lưu ý khi ăn khoai lang: Khi ăn khoai lang, cần lưu ý ăn lượng vừa phải (1-2 củ/ngày), không ăn lúc đói để tránh ợ hơi, không ăn khoai mốc/mọc mầm/có đốm đen vì dễ ngộ độc, nên ăn luộc/hấp thay chiên, tránh ăn cùng chuối hoặc hồng và hạn chế ăn tối muộn để tránh đầy bụng, khó tiêu.

