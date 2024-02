Nhóm nữ phải tự chi trả nửa kinh phí quay MV lên đến... 10 tỷ đồng!

Mới đây, (G)I-DLE trở lại với album phòng thu 2 và MV chủ đề Super Lady. Là nhóm nhạc "liên hoàn PAK", nhưng lần comeback này thành tích của (G)I-DLE có phần tuột giảm. Tuy nhiên, MV Super Lady lại là sản phẩm được đầu tư nhất trong sự nghiệp 5 cô gái. Trưởng nhóm Soyeon từng gây sốc khi hé lộ kinh phí quay MV lên đến 1,1 tỷ won (xấp xỉ 20 tỷ đồng). Không chỉ là MV nhiều tiền nhất của (G)I-DLE, Super Lady còn lọt top 5 MV bạc tỷ của toàn Kpop.

Đại cảnh hoành tráng của "Super Lady"

Thành phẩm lên sóng khiến người xem mãn nhãn từ tạo hình cho đến set bối cảnh, dàn vũ công hùng hậu đều toát lên mùi tiền. Các cảnh quay tạo cảm giác choáng ngợp với tông màu ánh bạc làm bật lên tinh thần sang chảnh của các "siêu quý cô". Ngoài tinh thần chiến binh mạnh mẽ, 5 thành viên (G)I-DLE còn tái hiện 5 concept cầu kỳ, yêu cầu cao về mặt tạo hình và phục trang bao gồm: nữ thần Athena (Soyeon), quỷ rắn Medusa (Minnie), yêu nữ Cruella (Yuqi), nữ hoàng Cleopatra (Miyeon), Marie Antonetta (Shuhua).

Tạo hình cá nhân cực cầu kỳ của (G)I-DLE cho Super Lady

Ứng với mỗi hình tượng lại có một bối cảnh dành riêng, thậm chí một vài phân cảnh còn gây liên tưởng đến những set quay phức tạp của Taylor Swift cho Look what you made me do hay Bad boy của Red Velvet. Chưa kể, đại cảnh kết MV cũng quy tụ đến 600 người (100 vũ công và 500 diễn viên phụ), làm bật lên sự hoành tráng. Vì sự công phu và chi tiết từng khung hình, không khó hiểu khi MV Super Lady có chi phí lên đến 20 tỷ đồng.

Chi phí làm MV "Super Lady" lại do chính 5 thành viên (G)I-DLE chi trả đến... một nửa - 550 triệu won (10 tỷ đồng)

Trái với quy trình thường thấy ở các công ty giải trí, chi phí làm MV Super Lady lại do chính 5 thành viên (G)I-DLE chi trả đến... một nửa - 550 triệu won (10 tỷ đồng). Tiết lộ này khiến CUBE đối diện với nhiều chỉ trích từ cộng đồng fan. Những năm qua, (G)I-DLE là nhóm nhạc nổi bật nhất, giữ vai trò chủ lực của CUBE. Màn comeback lần này, nhóm cũng đạt doanh thu tốt với 1,8 triệu bản pre-order. Việc công ty để thỏa thuận với nghệ sĩ tự chi trả phí làm MV lên đến 10 tỷ đồng bị nhận xét là "bào quá đáng", keo kiệt như trò đùa.