Hết tranh cãi đạo nhái, (G)I-DLE tiếp tục bị "ném đá" dữ dội vì lời bài hát sáo rỗng, phản cảm

Ngày 21/1 vừa qua, (G)I-DLE ra mắt single mở đường Wife cho album phòng thu "2" sắp lên sóng. Trở lại sau gần 1 năm kể từ Queencard, nhóm nữ nhà CUBE khiến fan không khỏi mong đợi. Lần comeback này, không chỉ Soyeon mà còn có Minnie và Yuqi tham gia viết lời và soạn nhạc. Tuy nhiên, ngay từ bước đầu quảng bá, (G)I-DLE đã nhận về phản ứng tiêu cực vì lùm xùm đạo nhái ảnh concept album. "Kiếp nạn" chưa hết, bài hát mở đường Wife đang bị cư dân mạng Hàn và quốc tế "ném đá" dữ dội vì ca từ sáo rỗng nhưng ẩn ý phản cảm, hạ thấp phụ nữ.

Với dung lượng tiếng Anh chiếm phân nửa bài hát, Wife một lần nữa khiến Soyeon bị chê trách khả năng viết lời. Truyền đi hình ảnh táo bạo, gợi cảm, nhưng Wife lại tối nghĩa về mặt ca từ. Phần điệp khúc lặp đi lặp lại "I cook cream soup, taste is Coco Loco; Want me your wife, but she is mm, mm, mm; I clean your room, it’s so twinkle, twinklе; Want me your wife, but she is mm, mm, mm" (Tạm dịch: Tôi nấu súp, vị là coco loco; Muốn làm vợ của bạn, nhưng cô ấy... Tôi dọn phòng, thật lấp lánh; Muốn làm vợ của bạn, nhưng cô ấy...) hoàn toàn sáo rỗng.

Là nhóm nhạc nhiều lần đi theo hình tượng đề cao phái nữ, nhưng ở Wife, Knet cho rằng (G)I-DLE hoàn toàn hạ thấp hình ảnh người vợ trong gia đình. Bài hát có nhiều phân đoạn bị chỉ trích phản cảm vì gây liên tưởng, nhất là ở cách hát ậm ừ sau mỗi câu "Tôi muốn làm vợ của bạn". Bản phối với nhiều âm thanh điện tử dồn dập dù mang đến không gian vui tươi cũng không "cứu" được phần lời vô nghĩa, bị lồng ghép nhiều ẩn ý gợi dục.

Knet thất vọng trước bài hát trở lại của nhóm và lo ngại tệp fan nhỏ tuổi sẽ tiếp cận thông điệp không đúng đắn. Fan quốc tế thì đánh giá thấp chất lượng hình ảnh MV Wife, khung ảnh trắng đơn điệu cùng vũ đạo chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của một bộ phận người xem Kpop.

Phản ứng Knet:

- Tôi đã kết hôn và rất buồn về điều này. Họ nghĩ vợ là gì?

- Giới trẻ nghe rất nhiều bài hát của (G)I-DLE… bây giờ sợ rằng chúng sẽ hát theo bài này.

- Nếu bạn muốn trở nên gợi cảm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bạn tự hào thương mại hóa bản thân và kiếm tiền sao? Thay vì hát những ca từ gợi cảm bằng cách sử dụng phép ẩn dụ và chỉ kết thúc bằng câu “nhưng tôi không muốn”.

- Có chuyện gì với trình độ của người viết lời bài hát vậy?

- Họ có biết rằng trẻ nhỏ hát theo và bị ảnh hưởng bởi các bài hát của chúng không?

- Lời bài hát quá sáo rỗng nhưng lại phản cảm. Nhóm này còn gì để theo dõi không vậy?

- Tại sao một nhóm nhạc từng theo hình tượng mạnh mẽ, bảo vệ phụ nữ lại làm ra sản phẩm như thế này? Chưa kể MV cũng rẻ tiền quá đỗi.