MV bạc tỷ của (G)I-DLE lại dính nghi vấn đạo nhái: Học hỏi tôn vinh hay “mượn” chất xám Taylor Swift, BLACKPINK quá đà?

Chiều 29/1, (G)I-DLE phát hành MV chủ đề Super Lady, đồng thời tung album “2” lên khắp các nền tảng. Màn comeback sau gần 1 năm kể từ Queencard ồn ào từ những bước quảng bá đầu tiên với “phốt" đạo nhái ảnh concept, lời lẽ sáo rỗng, gợi dục của ca khúc mở đường Wife. MV chủ đề lần này được trưởng nhóm Soyeon tiết lộ kinh phí lên đến 1,1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng), là sản phẩm đầu tư khủng nhất trong sự nghiệp (G)I-DLE. Tuy nhiên, nhóm nữ nhà CUBE lại tiếp tục gây tranh cãi trong lần trở lại này.

(G)I-DLE - Super Lady

Với thông điệp bày tỏ niềm kiêu hãnh, vẻ đẹp và sức mạnh của bản thân, Super Lady một lần nữa nhấn mạnh định hướng tôn vinh nữ quyền. Tuy nhiên, phần âm nhạc đang khiến dân tình tranh cãi về độ hay - dở. Nhạc (G)I-DLE được “cầm trịch” bởi trưởng nhóm Soyeon, có sức lan toả cực tốt, gây sốt MXH và liên tiếp đạt PAK trong 2 năm gần đây.

Super Lady là bản phối mạnh mẽ, sôi động và nhiều verse tách rời. Sự đổi mới này mang đến lo ngại ca khúc khó ngấm, khó tạo nên cơn sốt nhạc số

Super Lady là bản phối mạnh mẽ, sôi động và nhiều verse tách rời. Sự đổi mới này mang đến lo ngại ca khúc khó ngấm, khó tạo nên cơn sốt nhạc số, nhất là khi nhóm comeback cùng thời điểm với LE SSERAFIM và đặc biệt là IU. Chưa kể, verse cuối của Super Lady còn bị nhiều fan chỉ ra điểm tương đồng với Sugar Free của T-ARA phát hành năm 2014. Sự giống nhau về giai điệu vốn rất khó lý giải, nhưng bất luận lý do là gì, điều này lần nữa khiến Soyeon bị chỉ trích kỹ năng sáng tác.

Hình tượng của Soyeon

... gây liên tưởng đến biểu tượng Beyoncé

Điểm thu về nhiều ý kiến trái chiều nhất chính là phần MV được đầu tư bạc tỷ. Nhờ chi phí khủng, Super Lady gây ấn tượng, cho người xem cảm giác choáng ngợp trước outfit chiến binh rực rỡ cùng dàn backup dancer đông đảo, mang tới quy mô tầm cỡ một sân khấu mega crew. Nhưng Super Lady lại “vay mượn" quá nhiều từ những MV mang tính biểu tượng.

Nhiều phân đoạn như được lấy cảm hứng

từ I Am The Best - 2NE1

Dance break điểm nhấn

lặp lại vũ đạo "iconic" của BLACKPINK?

Về mặt tạo hình, concept chiến binh vốn không xa lạ nhưng cách đội ngũ (G)I-DLE sáng tạo khiến dân tình không khỏi liên tưởng đến MV “iconic" của Kpop gen 2 như Genie - SNSD, I Am The Best - 2NE1 hay hình tượng ong chúa Beyoncé. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn chỉ ra phân đoạn Super Lady set bối cảnh có bố cục giống Look What You Made Me Do - Taylor Swift. Dance break điểm nhấn thì “vay mượn" từ Kill This Love và How You Like That của BLACKPINK. Chưa kể, nhiều chi tiết còn bị nhận xét gợi nhớ đến các MV đi trước của Red Velvet, Wonder Girls hay Everglow.

Phân đoạn bị tranh cãi nhiều nhất vì sao chép Look What You Made Me Do của Taylor Swift

Một số hình ảnh

trùng ý tưởng với Red Velvet

Đây không phải lần đầu MV của (G)I-DLE bị chỉ ra giống sản phẩm khác. Trước đó, MV Allery (2022) cũng bị so sánh với Brutal - Olivia Rodrigo, Side to Side - Ariana Grande hay Anti Hero - Taylor Swift. Ở thời điểm ấy, nhiều fan bảo vệ nhóm cho rằng (G)I-DLE lấy cảm hứng và tôn vinh các sáng tạo đi trước. Nhưng ở lần này, công chúng hoài nghi việc nhóm đạo nhái, mượn chất xám quá đà.

Phản ứng netizen:

- Đẹp nhưng mà ồn. Điểm sáng nhất là tạo hình của Yuqi.

- Giống đang cos diva nhưng mang theo hương vị nông thôn.

- Cảm giác đang “tri ân” rất nhiều người. Đem Pirate Ladida, The Boys, I Am The Best, Sexy Love, Kill This Love trộn với nhau.

- Không đi được đường nữ quyền thì đừng cố nữa.

- Khủng bố nhất là đến 1 đoạn giai điệu hay cũng không có.

- Sau Olivia Rodrigo thì lại đi “tri ân" Taylor Swift đấy à?

- Có ai như tôi, xem MV hơn 2 phút kể ra được 1 loạt MV tương đồng không?

- Đừng có ai nói là học hỏi tiền bối nữa nhé, sao chép rất trắng trợn đấy.