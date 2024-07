Nhóm nữ hàng đầu bị kiện vì đạo nhái

Ngày 18/7, truyền thông Hàn đưa tin NewJeans bị kiện vì đạo nhạc. Cụ thể, đại diện ban nhạc Shakatak đã cáo buộc ADOR - công ty chủ quản NewJeans vi phạm bản quyền trong bài hát Bubble Gum. Shakatak là một ban nhạc jazz-funk người Anh. Hồi cuối tháng 4, NewJeans phát hành single đôi tiếng Hàn How Sweet. Trong đó, b-side Bubble Gum được ra MV trước. Nhóm nữ của Min Hee Jin còn kết hợp với một nhãn hàng dầu gội đầu trong MV này.

Munhwa Ilbo cho biết, công ty xuất bản âm nhạc Anh - Wise Music Group đã thuê một công ty luật ở Hàn Quốc vào tháng 6 năm nay. Wise Music gửi thư yêu cầu bồi thường tới các bên liên quan phát hành ca khúc Bubble Gum, bao gồm ADOR, HYBE Labels, Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), Sony Music Publishing (chi nhánh Hàn Quốc),...

Nội dung thư cáo buộc Bubble Gum vi phạm bản quyền. Cụ thể, b-side của NewJeans đã sử dụng các hành phần trong bài hát Easier Said Than Done - Shakatak mà không được xác nhận. Wise Music Group yêu cầu ADOR và HYBE phản hồi ngay lập tức, đồng thời ngừng các hoạt động thương mại liên quan đến Bubble Gum và đòi bồi thường thiệt hại.

“Chúng tôi đã xác nhận rằng bài hát Bubble Gum, sáng tác và viết bởi 250, Oscar Bell, Sophie Simmons, Gigi và do NewJeans hát đang sử dụng các thành phần của bài hát Easier Said Than Done của Shakatak mà không được phép. Do đó, chúng tôi yêu cầu các bên phản hồi ngay lập tức, bao gồm cả việc ngừng bán Bubble Gum".

Wise Music Group nói thêm: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu chi tiết bao gồm việc ngừng bán Bubble Gum, báo cáo lợi nhuận, thay đổi pháp lý về quyền sở hữu, con dấu và thanh toán bồi thường thiệt hại cho việc vi phạm này".

Bị kiện đạo nhái, ADOR sau đó đưa ra phản hồi, cho biết không rõ về cáo buộc đồng thời yêu cầu giải thích và bằng chứng: "Bức thư này do đại diện pháp lý của Shakatak gửi đã được công ty luật đại diện cho các nhà soạn nhạc của Bubble Gum nhận và trả lời. Chúng tôi không tin rằng Bubble Gum sử dụng sáng tác của Shakatak mà không được phép. Chúng tôi đã yêu cầu phía Shakatak đưa ra báo cáo phân tích đáng tin cậy với bằng chứng rõ ràng về cáo buộc vi phạm bản quyền."

Thời gian qua, đạo nhái trở thành vấn đề nổi cộm của các nhóm nhạc dưới trướng HYBE. Bắt nguồn từ đấu tố nội bộ, ngày càng nhiều mặt trái của tập đoàn giải trí này bị “bóc trần". Màn comeback của NewJeans giữa tâm bão cũng dính không ít “kiếp nạn".

Không chỉ dừng ở mức nghi vấn, NewJeans bị chính chủ kiện đạo nhạc, việc này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Từ “con cưng quốc dân", NewJeans nhận về vô số bình phẩm tiêu cực vì sai phạm từ công ty chủ quản. Ồn ào đạo nhái không được xử lý êm đẹp sẽ để lại hệ quả khó lường cho tương lai nhóm sau này.