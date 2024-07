Debut bất ngờ vào tháng 7/2022, không mất nhiều thời gian để NewJeans vươn lên thành nhóm nhạc hàng đầu thế hệ. Ngay từ những bài hát đầu tiên, “con gái” Min Hee Jin đã gây bão làng nhạc.

Chỉ trong 2 năm đầu hoạt động, NewJeans đã đạt vô số thành tích âm nhạc khó xô đổ, từ Daesang danh giá đến những kỷ lục đầu tiên tại thị trường Mỹ - Nhật. Bệ phóng từ thế lực giải trí lớn mạnh nhất hiện tại - tập đoàn HYBE giúp NewJeans dễ dàng chinh phục các cột mốc mới.

Chỉ với 2 năm hoạt động, NewJeans đã vươn lên vị thế nhóm nữ hàng đầu thế hệ

Những tưởng sẽ là tương lai Kpop, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi đấu tố quyền lực giữa HYBE và Min Hee Jin nổi lên vào tháng 4 năm nay. Trong “trận chiến” này, NewJeans là “con tốt" bị các thế lực thượng tầng giằng co. Sau gần 3 tháng kể từ mâu thuẫn nội bộ, NewJeans đã trở lại các hoạt động quảng bá như bình thường. Nhưng, sóng gió vẫn trực chờ 5 cô gái.

Những tưởng là tương lai Kpop, mọi thứ thay đổi khi NewJeans bị cuốn vào tranh chấp giữa tập đoàn và "mẹ đẻ" Min Hee Jin

Vì đấu tố, NewJeans đã không còn là “con cưng" được tập đoàn o bế như xưa. Fan cay đắng nhận ra, HYBE nhiều lần có động thái phân biệt đối xử với chính “gà đẻ trứng vàng" NewJeans. Bằng chứng mới nhất lại khiến dân tình phẫn nộ.

Ngày 9/6, HYBE thông báo sẽ hợp tác với Bảo tàng Grammy nhằm tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt về các nghệ sĩ của mình. “HYBE: We Believe in Music, A Grammy Museum Exhibit” là nơi sẽ trưng bày các vật phẩm của các nghệ sĩ dưới trướng. Đây là một trong những triển lãm lớn nhất của Grammy Museum, thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Với sức ảnh hưởng sâu rộng của mình, HYBE được lựa chọn làm đối tác với Grammy Museum. Đây chính là một vinh dự lớn. Thông báo đi kèm với poster liệt kê các nghệ sĩ sẽ tham gia triển lãm. Loạt nghệ sĩ nổi tiếng của HYBE được điểm danh như BTS, SEVENTEEN, TXT, ILLIT, LE SSERAFIM, Zico,... Mọi nghệ sĩ thuộc quản lý của HYBE đều góp mặt, kể cả nhóm nhạc đa quốc tịch KATSEYE. Tuy nhiên, lại có cái tên duy nhất thiếu vắng - NewJeans.

Sự vắng mặt của NewJeans nhanh chóng dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội (MXH). Nhiều đồn đoán cho rằng HYBE đang ruồng bỏ nhóm nhạc của Min Hee Jin. Trước đó, NewJeans cũng không tham gia sự kiện Weverse Con 2024. Đây là sự kiện âm nhạc thường niên của HYBE, nơi mọi nghệ sĩ dưới trướng đều biểu diễn.

Năm nay, NewJeans và BTS là hai nhóm vắng mặt. Nhưng BTS thì có thể hiểu được vì các thành viên hiện đang nhập ngũ, chỉ có NewJeans là không có nguyên nhân cụ thể. Năm 2023, nhóm vẫn tham gia Weverse Con và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

NewJeans cũng vắng mặt trong sự kiện âm nhạc của tập đoàn - Weverse Con 2024

Một lần nữa, bằng chứng về việc HYBE gạt bỏ NewJeans khỏi các hoạt động chung của tập đoàn lại lộ rõ. Điều này khiến fandom nhóm vô cùng bức xúc. Trên nền tảng X (Twitter), người hâm mộ NewJeans đang “đẩy trend" đòi công bằng cho 5 cô gái.